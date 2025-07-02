Должностные обязанности Повар-универсал
Должностная инструкция повара-универсала
Общие положения:
Повар-универсал – это специалист, обладающий разнообразными кулинарными навыками и способный выполнять широкий спектр задач на кухне, включая приготовление различных блюд и управление процессом их приготовления.
— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичное.
— Опыт работы в сфере общественного питания от 2 лет.
— Знание технологий приготовления блюд различных кухонь и умение адаптировать рецепты под потребности.
— Приготовление блюд: Готовить разнообразные блюда, включая закуски, основные блюда и десерты, соблюдая рецептуру и технологию.
— Организация рабочего процесса: Проводить подготовительные работы, управлять процессом приготовления и контролировать качество готовой продукции.
— Контроль запасов: Участвовать в учете продуктов, контролировать их расход и следить за наличием необходимых ингредиентов.
— Соблюдение стандартов: Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, поддерживать порядок на кухне.
— Взаимодействие с командой: Работать в тесном сотрудничестве с другими поварами, обучать менее опытных сотрудников и помогать в организации рабочего процесса.
— Адаптация меню: Участвовать в создании и адаптации меню, вносить предложения по улучшению качества блюд и меню заведения.
Повар-универсал ведет документацию о выполненной работе, рецептурах и учете расходов.
Повар имеет право:
— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.
— Вносить предложения по улучшению организации процесса приготовления.
Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:
— Качество и разнообразие приготовленных блюд.
— Соблюдение санитарных норм и порядка на кухне.
— Умение организовать рабочий процесс и работать в команде.
