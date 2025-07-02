Должностная инструкция повара-универсала

Общие положения:

Повар-универсал – это специалист, обладающий разнообразными кулинарными навыками и способный выполнять широкий спектр задач на кухне, включая приготовление различных блюд и управление процессом их приготовления.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичное.

— Опыт работы в сфере общественного питания от 2 лет.

— Знание технологий приготовления блюд различных кухонь и умение адаптировать рецепты под потребности.

— Приготовление блюд: Готовить разнообразные блюда, включая закуски, основные блюда и десерты, соблюдая рецептуру и технологию.

— Организация рабочего процесса: Проводить подготовительные работы, управлять процессом приготовления и контролировать качество готовой продукции.

— Контроль запасов: Участвовать в учете продуктов, контролировать их расход и следить за наличием необходимых ингредиентов.

— Соблюдение стандартов: Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, поддерживать порядок на кухне.

— Взаимодействие с командой: Работать в тесном сотрудничестве с другими поварами, обучать менее опытных сотрудников и помогать в организации рабочего процесса.

— Адаптация меню: Участвовать в создании и адаптации меню, вносить предложения по улучшению качества блюд и меню заведения.

Повар-универсал ведет документацию о выполненной работе, рецептурах и учете расходов.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.

— Вносить предложения по улучшению организации процесса приготовления.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Качество и разнообразие приготовленных блюд.

— Соблюдение санитарных норм и порядка на кухне.

— Умение организовать рабочий процесс и работать в команде.

