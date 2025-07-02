Должностные обязанности Представитель по недвижимости

Должностная инструкция представителя по недвижимости

Общие положения:
Представитель по недвижимости – это специалист, занимающийся продажей, покупкой и арендой объектов недвижимости, а также консультацией клиентов по вопросам недвижимости.

— Высшее образование в сфере экономики, права или управления.
— Опыт работы в сфере недвижимости приветствуется.
— Знание рынка недвижимости и законодательных норм.

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о рынке недвижимости, помощь в выборе объектов и консультации по вопросам сделок.

— Организация показов: Проведение показов объектов недвижимости для клиентов, демонстрация их достоинств и особенностей.

— Составление документации: Подготовка и оформление необходимых документов для сделок, включая договора купли-продажи и аренды.

— Проведение переговоров: Ведение переговоров с клиентами, собственниками и покупателями для достижения выгодных условий сделки.

— Анализ рынка: Исследование и анализ рынка недвижимости, выявление тенденций и факторов, влияющих на спрос и предложение.

— Участие в рекламных кампаниях: Разработка и реализация рекламных мероприятий для объектов недвижимости.

Представитель по недвижимости ведет отчеты о проделанной работе, результатах сделок и анализе рынка.

Представитель по недвижимости имеет право:

— Представлять интересы клиентов при проведении сделок.
— Запрашивать информацию у государственных органов и других организаций.

Эффективность работы представителя по недвижимости оценивается по следующим критериям:

— Количество успешно завершенных сделок и уровень удовлетворенности клиентов.
— Знание и понимание рынка недвижимости.
— Умение вести переговоры и находить компромиссные решения.

Квалифицированный представитель по недвижимости играет ключевую роль в процессе купли-продажи и аренды объектов недвижимости. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и профессиональную помощь в любых вопросах недвижимости.

Мы внимательно изучаем требования вашего бизнеса, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим представителей с актуальными знаниями и опытом работы на рынке. Наша цель – предоставить вам специалиста, который сможет эффективно управлять сделками и удовлетворять потребности клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного представителя по недвижимости, который поможет вашему бизнесу добиться успеха и обеспечит качественное обслуживание клиентов. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

