Должностная инструкция представителя по недвижимости

Общие положения:

Представитель по недвижимости – это специалист, занимающийся продажей, покупкой и арендой объектов недвижимости, а также консультацией клиентов по вопросам недвижимости.

— Высшее образование в сфере экономики, права или управления.

— Опыт работы в сфере недвижимости приветствуется.

— Знание рынка недвижимости и законодательных норм.

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о рынке недвижимости, помощь в выборе объектов и консультации по вопросам сделок.

— Организация показов: Проведение показов объектов недвижимости для клиентов, демонстрация их достоинств и особенностей.

— Составление документации: Подготовка и оформление необходимых документов для сделок, включая договора купли-продажи и аренды.

— Проведение переговоров: Ведение переговоров с клиентами, собственниками и покупателями для достижения выгодных условий сделки.

— Анализ рынка: Исследование и анализ рынка недвижимости, выявление тенденций и факторов, влияющих на спрос и предложение.

— Участие в рекламных кампаниях: Разработка и реализация рекламных мероприятий для объектов недвижимости.

Представитель по недвижимости ведет отчеты о проделанной работе, результатах сделок и анализе рынка.

Представитель по недвижимости имеет право:

— Представлять интересы клиентов при проведении сделок.

— Запрашивать информацию у государственных органов и других организаций.

Эффективность работы представителя по недвижимости оценивается по следующим критериям:

— Количество успешно завершенных сделок и уровень удовлетворенности клиентов.

— Знание и понимание рынка недвижимости.

— Умение вести переговоры и находить компромиссные решения.

