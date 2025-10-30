Должностные обязанности Преподаватель иностранных языков

Общие положения Преподавателя иностранных языков

Преподаватель иностранных языков — специалист, обеспечивающий обучение слушателей одному или нескольким иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и т.д.) в рамках образовательных программ, корпоративного обучения или индивидуальных занятий. Отвечает за разработку учебных планов, проведение занятий, проверку знаний, мотивацию обучающихся и повышение качества языковой подготовки. Действует в соответствии с учебными стандартами, методическими рекомендациями, внутренними регламентами учреждения и требованиями руководства.

Квалификационные требования Преподавателя иностранных языков

  • Высшее лингвистическое или педагогическое образование по направлению «иностранный язык», «филология», «педагогика», либо подтверждённая квалификация и профильный опыт.
  • Сертификаты и квалификации: международные языковые сертификаты (TOEFL/IELTS/Cambridge для английского, Goethe для немецкого и др.) — преимущество; курсы CELTA/TEFL/TESOL — желательны.
  • Опыт преподавания в школе, ВУЗе, языковом центре или в корпоративной среде от 1–2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Навыки разработки учебных программ, планов уроков, тестовых материалов и учебно‑методических пособий.
  • Владение современными методиками преподавания: коммуникативный подход, CLIL, blended learning, обучение взрослых (andragogy).
  • Умение работать с цифровыми инструментами обучения: LMS (Moodle, Google Classroom), онлайн‑платформы, интерактивные доски, видеоконференции.
  • Навыки оценки прогресса: тестирование, формативная и суммативная оценка, ведение портфолио обучающихся.
  • Коммуникационные навыки, педагогическая эмпатия, умение мотивировать и адаптировать материалы под различные уровни.
  • Знание английского (или другого преподаваемого языка) на уровне не ниже C1 для преподавателей высокого уровня; для других языков — соответствующий профессиональный уровень.
  • Готовность к работе в гибком графике: групповые и индивидуальные занятия, вечерние курсы, интенсивы.

Должностные обязанности Преподавателя иностранных языков

  • Разработка и адаптация учебных программ, учебных планов и материалов в соответствии с целями обучения и уровнем слушателей.
  • Проведение аудиторных и онлайн‑занятий: интерактивные лекции, практические упражнения, разговорные практики, аудирование и грамматические блоки.
  • Планирование уроков с учётом коммуникативной направленности, уровней CEFR (A1–C2) и целей учащихся (общий язык, деловой язык, подготовка к экзаменам).
  • Осуществление текущего контроля знаний, регулярное тестирование, анализ результатов и формирование рекомендаций по индивидуальным траекториям обучения.
  • Подготовка и проведение диагностических тестов, итоговых экзаменов, сертификатов и отчётности по достижению результатов.
  • Ведение учебной документации: журналы посещаемости, планы уроков, отчёты о прогрессе обучающихся.
  • Разработка и применение дополнительных материалов: мультимедиа, кейсы, деловые симуляции, материалы для самостоятельной работы.
  • Организация и участие в языковых клубах, мастер‑классах, интенсивных курсах и корпоративных тренингах.
  • Сопровождение учеников: консультирование по учебным траекториям, мотивация, рекомендации по дополнительным ресурсам.
  • Участие в методических совещаниях, повышении квалификации, обмене лучшими практиками и актуализации методик.
  • При необходимости — участие в подготовке и сопровождении международных программ, экзаменов и стажировок.

Отчетность Преподавателя иностранных языков

Преподаватель иностранных языков подотчётен заведующему кафедрой/руководителю учебного центра и предоставляет:

  • ежемесячные/квартальные отчёты по успеваемости и прогрессу групп;
  • планы занятий и методические материалы по каждому курсу;
  • протоколы итогового тестирования и аттестации обучающихся;
  • статистику посещаемости и работы с отстающими студентами;
  • рекомендации по улучшению курсов и заявкам на ресурсы.

Права Преподавателя иностранных языков

  • Запрашивать у руководства и других подразделений информацию и материалы, необходимые для организации учебного процесса.
  • Использовать образовательные ресурсы, цифровые платформы и учебные пособия в рамках утверждённого плана.
  • Предлагать изменения в учебных программах, методиках и расписании для повышения эффективности обучения.
  • Останавливать учебный процесс или вносить корректировки при выявлении рисков для качества обучения (недостаточная подготовка аудитории, технические сбои).
  • Инициировать и проводить дополнительные мероприятия (вебинары, мастер‑классы, экзаменационные сессии) после согласования с руководством.

Критерии эффективности и ответственность Преподавателя иностранных языков

  • Основные KPI: прогресс обучающихся (уровень CEFR), процент успешно сдавших экзамены, удержание и вовлечение студентов, удовлетворённость обучающихся, качество методических материалов.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля студентов, повысивших уровень на одну ступень CEFR за курс — ≥ 60–75%;
    • Процент успешной сдачи экзаменов/сертификаций среди подготовленных — ≥ 85%;
    • Удовлетворённость слушателей (опрос) — ≥ 4.5/5;
    • Средняя посещаемость курса — ≥ 85%.
  • Преподаватель несёт ответственность за качество подготовки обучающихся, корректность оформления учебной документации, соблюдение образовательных стандартов и правил охраны труда. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Преподавателя иностранных языков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск преподавателей с проверкой практических навыков: демонстрационные уроки, методические кейсы, оценка владения языком и педагогических приёмов.
  • Оценка компетенций: подготовка к международным экзаменам (IELTS/TOEFL/CEFR), опыт корпоративного обучения, работа с детьми или взрослыми.
  • Проверка рекомендаций, наличие сертификатов (CELTA/DELTA/Goethe/Cambridge) и соответствия корпоративной культуре заказчика.
  • Сопровождение адаптации: probation‑период, методическая поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и качественного подбора преподавателя иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского и др.) для школы, корпоративного обучения или частной практики обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём педагога с нужной методикой преподавания, сертификатами и опытом работы под ваши цели. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

