Должностные обязанности Преподаватель иностранных языков
Общие положения Преподавателя иностранных языков
Преподаватель иностранных языков — специалист, обеспечивающий обучение слушателей одному или нескольким иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и т.д.) в рамках образовательных программ, корпоративного обучения или индивидуальных занятий. Отвечает за разработку учебных планов, проведение занятий, проверку знаний, мотивацию обучающихся и повышение качества языковой подготовки. Действует в соответствии с учебными стандартами, методическими рекомендациями, внутренними регламентами учреждения и требованиями руководства.
Квалификационные требования Преподавателя иностранных языков
- Высшее лингвистическое или педагогическое образование по направлению «иностранный язык», «филология», «педагогика», либо подтверждённая квалификация и профильный опыт.
- Сертификаты и квалификации: международные языковые сертификаты (TOEFL/IELTS/Cambridge для английского, Goethe для немецкого и др.) — преимущество; курсы CELTA/TEFL/TESOL — желательны.
- Опыт преподавания в школе, ВУЗе, языковом центре или в корпоративной среде от 1–2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
- Навыки разработки учебных программ, планов уроков, тестовых материалов и учебно‑методических пособий.
- Владение современными методиками преподавания: коммуникативный подход, CLIL, blended learning, обучение взрослых (andragogy).
- Умение работать с цифровыми инструментами обучения: LMS (Moodle, Google Classroom), онлайн‑платформы, интерактивные доски, видеоконференции.
- Навыки оценки прогресса: тестирование, формативная и суммативная оценка, ведение портфолио обучающихся.
- Коммуникационные навыки, педагогическая эмпатия, умение мотивировать и адаптировать материалы под различные уровни.
- Знание английского (или другого преподаваемого языка) на уровне не ниже C1 для преподавателей высокого уровня; для других языков — соответствующий профессиональный уровень.
- Готовность к работе в гибком графике: групповые и индивидуальные занятия, вечерние курсы, интенсивы.
Должностные обязанности Преподавателя иностранных языков
- Разработка и адаптация учебных программ, учебных планов и материалов в соответствии с целями обучения и уровнем слушателей.
- Проведение аудиторных и онлайн‑занятий: интерактивные лекции, практические упражнения, разговорные практики, аудирование и грамматические блоки.
- Планирование уроков с учётом коммуникативной направленности, уровней CEFR (A1–C2) и целей учащихся (общий язык, деловой язык, подготовка к экзаменам).
- Осуществление текущего контроля знаний, регулярное тестирование, анализ результатов и формирование рекомендаций по индивидуальным траекториям обучения.
- Подготовка и проведение диагностических тестов, итоговых экзаменов, сертификатов и отчётности по достижению результатов.
- Ведение учебной документации: журналы посещаемости, планы уроков, отчёты о прогрессе обучающихся.
- Разработка и применение дополнительных материалов: мультимедиа, кейсы, деловые симуляции, материалы для самостоятельной работы.
- Организация и участие в языковых клубах, мастер‑классах, интенсивных курсах и корпоративных тренингах.
- Сопровождение учеников: консультирование по учебным траекториям, мотивация, рекомендации по дополнительным ресурсам.
- Участие в методических совещаниях, повышении квалификации, обмене лучшими практиками и актуализации методик.
- При необходимости — участие в подготовке и сопровождении международных программ, экзаменов и стажировок.
Отчетность Преподавателя иностранных языков
Преподаватель иностранных языков подотчётен заведующему кафедрой/руководителю учебного центра и предоставляет:
- ежемесячные/квартальные отчёты по успеваемости и прогрессу групп;
- планы занятий и методические материалы по каждому курсу;
- протоколы итогового тестирования и аттестации обучающихся;
- статистику посещаемости и работы с отстающими студентами;
- рекомендации по улучшению курсов и заявкам на ресурсы.
Права Преподавателя иностранных языков
- Запрашивать у руководства и других подразделений информацию и материалы, необходимые для организации учебного процесса.
- Использовать образовательные ресурсы, цифровые платформы и учебные пособия в рамках утверждённого плана.
- Предлагать изменения в учебных программах, методиках и расписании для повышения эффективности обучения.
- Останавливать учебный процесс или вносить корректировки при выявлении рисков для качества обучения (недостаточная подготовка аудитории, технические сбои).
- Инициировать и проводить дополнительные мероприятия (вебинары, мастер‑классы, экзаменационные сессии) после согласования с руководством.
Критерии эффективности и ответственность Преподавателя иностранных языков
- Основные KPI: прогресс обучающихся (уровень CEFR), процент успешно сдавших экзамены, удержание и вовлечение студентов, удовлетворённость обучающихся, качество методических материалов.
- Примеры целевых значений:
- Доля студентов, повысивших уровень на одну ступень CEFR за курс — ≥ 60–75%;
- Процент успешной сдачи экзаменов/сертификаций среди подготовленных — ≥ 85%;
- Удовлетворённость слушателей (опрос) — ≥ 4.5/5;
- Средняя посещаемость курса — ≥ 85%.
- Преподаватель несёт ответственность за качество подготовки обучающихся, корректность оформления учебной документации, соблюдение образовательных стандартов и правил охраны труда. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
