Должностная инструкция преподавателя

Общие положения:

Преподаватель – это квалифицированный специалист, ответственный за обучение и воспитание студентов, а также за организацию учебного процесса в образовательном учреждении.

— Высшее образование в соответствующей области.

— Наличие педагогического образования или сертификата.

— Опыт работы в образовательной сфере будет преимуществом.

— Проведение занятий: Организация и проведение лекций, семинаров и практических занятий по своей дисциплине.

— Разработка учебных планов: Создание учебных программ и материалов с учетом актуальных требований и методических рекомендаций.

— Оценка знаний студентов: Проведение аттестаций, тестов и экзаменов, а также оценка успехов студентов.

— Консультирование: Предоставление консультаций и помощи студентам по учебным вопросам, помощь в подготовке к экзаменам.

— Участие в научной деятельности: Участие в научных исследованиях и разработках, публикация статей и материалов.

— Взаимодействие с родителями: Проведение встреч с родителями студентов, информирование о прогрессе и проблемах в учебе.

Преподаватель ведет отчеты о выполненных занятиях, уровне успеваемости студентов и научной деятельности.

Преподаватель имеет право:

— Запрашивать и использовать необходимые ресурсы для организации учебного процесса.

— Участвовать в курсах повышения квалификации и педагогических мероприятиях.

Эффективность работы преподавателя оценивается по следующим критериям:

— Уровень успеваемости студентов и их удовлетворенность процессом обучения.

— Соответствие учебного процесса современным методическим требованиям.

— Участие в научной и методической деятельности.

Квалифицированный преподаватель является важным аспектом успешной образовательной практики, способствующим развитию студентов и повышению качества образования.

