Общие положения Продакт менеджера (автокраны)
Продакт менеджер (автокраны) — специалист, отвечающий за стратегию продукта, коммерческое продвижение и жизненный цикл линейки автокранов. Обеспечивает формирование продуктовой стратегии, технических требований, ценообразование, вывод новых моделей на рынок и координацию деятельности R&D, маркетинга, продаж и сервиса. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, нормативными требованиями в области промышленной и эксплуатационной безопасности, стандартами качества и регламентами компании.
Квалификационные требования Продакт менеджера (автокраны)
- Высшее техническое или экономическое образование (машиностроение, транспорт, управление продуктом, MBA — преимущество).
- Опыт работы с тяжёлой техникой/спецтехникой (автокраны, подъёмное оборудование) от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание рынка автокранов: основные сегменты, потребности клиентов (аренда, строительные компании, инфраструктура), конкуренты и ценообразование.
- Понимание конструктивных элементов автокранов, спецификаций, основных узлов (стрела, лебёдка, шасси), требований по сертификации и безопасности.
- Навыки подготовки технических заданий (ТЗ), спецификаций, участие в тестированиях и приемочных испытаниях.
- Опыт формирования продуктовой стратегии, roadmap, управления бэклогом и жизненным циклом продукта.
- Навыки работы с коммерцией: P&L, ценообразование, моделью total cost of ownership (TCO), расчётом маржинальности.
- Владение инструментами аналитики: Excel/Google Sheets, BI (Power BI, Tableau), CRM, Jira/Confluence.
- Опыт взаимодействия с R&D, производством, закупками, сервисом и дилерской сетью.
- Навыки проведения полевых тестов, пилотных проектов и технико‑коммерческих презентаций.
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения с зарубежными поставщиками — преимущество.
- Личные качества: системное мышление, ориентированность на результат, навыки переговоров, умение управлять заинтересованными сторонами.
Должностные обязанности Продакт менеджера (автокраны)
- Формирование и поддержание продуктовой стратегии и roadmap для линейки автокранов с учётом рынка, требований клиентов и целей компании.
- Подготовка технических требований и спецификаций для новых моделей и опций; координация разработки с R&D и производством.
- Планирование жизненного цикла продукта: запуск, позиционирование, сопровождение, вывод из производства.
- Разработка коммерческих предложений, ценовой политики, пакетов опций и доп. услуг (сервис, гарантийные пакеты, аренда).
- Анализ рынка и конкурентной разведки: мониторинг цен, функциональности, сервисных предложений конкурентов.
- Управление P&L по продуктовой линии, подготовка прогнозов продаж, бюджета на развитие продукта и расчёт рентабельности.
- Организация полевых испытаний, тестовых запусков и сертификационных процедур; подготовка документации для регуляторов.
- Взаимодействие с отделом продаж и дилерской сетью: обучение, техподдержка, подготовка демонстрационных материалов и техники продаж.
- Разработка стратегии запасных частей и сервисной поддержки: ассортимент, ценообразование, запасы и логистика.
- Сбор обратной связи от клиентов, сервисных инженеров и дилеров; приоритизация изменений и доработок.
- Подготовка маркетинговых материалов совместно с маркетингом: benefit‑листы, кейсы, ROI расчёты для клиентов.
- Поддержка коммерческих переговоров с ключевыми клиентами и участием в тендерах.
- Обеспечение соответствия продукции требованиям безопасности и стандартам (локальные и международные нормативы).
Отчетность Продакт менеджера (автокраны)
Продакт менеджер подотчётен руководителю продуктового направления/директору по продукту и предоставляет:
- продуктовый roadmap и планы запуска (ежеквартально / по проекту);
- ежемесячные/квартальные отчёты по продажам, марже и P&L по линии автокранов;
- отчёты по pilot‑проектам, испытаниям и сертификации;
- аналитические обзоры рынка, конкурентные сводки и рекомендации по позиционированию;
- отчёты по обращениям в сервис, warranty‑кейсам и KPI сервиса (MTTR, uptime);
- список приоритетов бэклога и обоснования для инвестиций.
Права Продакт менеджера (автокраны)
- Запрашивать у подразделений (R&D, производство, продажи, сервис, закупки) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения продуктовой стратегии.
- Инициировать полевые испытания, пилотные проекты и приостанавливать коммерциализацию модели при выявлении критических несоответствий требованиям безопасности.
- Участвовать в согласовании цен, коммерческих условий и промо‑акций в рамках делегированных полномочий.
- Вносить предложения по изменениям в ассортимент запчастей, сервисным программам и гарантийным условиям.
- Принимать решения по приоритетам технических доработок и релизов продукта совместно с R&D и руководством.
- Участвовать в выборе поставщиков ключевых компонентов и узлов в рамках утверждённого бюджета и процедур закупок.
Критерии эффективности и ответственность Продакт менеджера (автокраны)
- Основные KPI: выручка и маржинальность по продуктовой линии, доля рынка в целевом сегменте, скорость вывода новых моделей, уровень сервисных обращений и warranty‑случаев, удовлетворённость дилеров и конечных клиентов (NPS).
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж по модели/линейке ≥ 100%;
- Маржа по продукту ≥ целевого уровня (зависит от стратегии продукта);
- Время выхода MVP/новой опции на рынок (time‑to‑market) — ≤ 6–9 месяцев (в зависимости от сложности);
- Уровень warranty‑кейсов ≤ 2% от проданных единиц;
- Удовлетворённость дилеров и ключевых клиентов (NPS) ≥ 40.
- Продакт менеджер несёт ответственность за соответствие продукта техническим и нормативным требованиям, корректность коммерческих условий, достижение финансовых показателей и управление рисками продуктовой линии. За нарушения предусмотрены меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
