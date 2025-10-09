Общие положения Продакт менеджера (автокраны)

Продакт менеджер (автокраны) — специалист, отвечающий за стратегию продукта, коммерческое продвижение и жизненный цикл линейки автокранов. Обеспечивает формирование продуктовой стратегии, технических требований, ценообразование, вывод новых моделей на рынок и координацию деятельности R&D, маркетинга, продаж и сервиса. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, нормативными требованиями в области промышленной и эксплуатационной безопасности, стандартами качества и регламентами компании.

Квалификационные требования Продакт менеджера (автокраны)

Высшее техническое или экономическое образование (машиностроение, транспорт, управление продуктом, MBA — преимущество).

Опыт работы с тяжёлой техникой/спецтехникой (автокраны, подъёмное оборудование) от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание рынка автокранов: основные сегменты, потребности клиентов (аренда, строительные компании, инфраструктура), конкуренты и ценообразование.

Понимание конструктивных элементов автокранов, спецификаций, основных узлов (стрела, лебёдка, шасси), требований по сертификации и безопасности.

Навыки подготовки технических заданий (ТЗ), спецификаций, участие в тестированиях и приемочных испытаниях.

Опыт формирования продуктовой стратегии, roadmap, управления бэклогом и жизненным циклом продукта.

Навыки работы с коммерцией: P&L, ценообразование, моделью total cost of ownership (TCO), расчётом маржинальности.

Владение инструментами аналитики: Excel/Google Sheets, BI (Power BI, Tableau), CRM, Jira/Confluence.

Опыт взаимодействия с R&D, производством, закупками, сервисом и дилерской сетью.

Навыки проведения полевых тестов, пилотных проектов и технико‑коммерческих презентаций.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения с зарубежными поставщиками — преимущество.

Личные качества: системное мышление, ориентированность на результат, навыки переговоров, умение управлять заинтересованными сторонами.

Должностные обязанности Продакт менеджера (автокраны)

Формирование и поддержание продуктовой стратегии и roadmap для линейки автокранов с учётом рынка, требований клиентов и целей компании.

Подготовка технических требований и спецификаций для новых моделей и опций; координация разработки с R&D и производством.

Планирование жизненного цикла продукта: запуск, позиционирование, сопровождение, вывод из производства.

Разработка коммерческих предложений, ценовой политики, пакетов опций и доп. услуг (сервис, гарантийные пакеты, аренда).

Анализ рынка и конкурентной разведки: мониторинг цен, функциональности, сервисных предложений конкурентов.

Управление P&L по продуктовой линии, подготовка прогнозов продаж, бюджета на развитие продукта и расчёт рентабельности.

Организация полевых испытаний, тестовых запусков и сертификационных процедур; подготовка документации для регуляторов.

Взаимодействие с отделом продаж и дилерской сетью: обучение, техподдержка, подготовка демонстрационных материалов и техники продаж.

Разработка стратегии запасных частей и сервисной поддержки: ассортимент, ценообразование, запасы и логистика.

Сбор обратной связи от клиентов, сервисных инженеров и дилеров; приоритизация изменений и доработок.

Подготовка маркетинговых материалов совместно с маркетингом: benefit‑листы, кейсы, ROI расчёты для клиентов.

Поддержка коммерческих переговоров с ключевыми клиентами и участием в тендерах.

Обеспечение соответствия продукции требованиям безопасности и стандартам (локальные и международные нормативы).

Отчетность Продакт менеджера (автокраны)

Продакт менеджер подотчётен руководителю продуктового направления/директору по продукту и предоставляет:

продуктовый roadmap и планы запуска (ежеквартально / по проекту);

ежемесячные/квартальные отчёты по продажам, марже и P&L по линии автокранов;

отчёты по pilot‑проектам, испытаниям и сертификации;

аналитические обзоры рынка, конкурентные сводки и рекомендации по позиционированию;

отчёты по обращениям в сервис, warranty‑кейсам и KPI сервиса (MTTR, uptime);

список приоритетов бэклога и обоснования для инвестиций.

Права Продакт менеджера (автокраны)

Запрашивать у подразделений (R&D, производство, продажи, сервис, закупки) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения продуктовой стратегии.

Инициировать полевые испытания, пилотные проекты и приостанавливать коммерциализацию модели при выявлении критических несоответствий требованиям безопасности.

Участвовать в согласовании цен, коммерческих условий и промо‑акций в рамках делегированных полномочий.

Вносить предложения по изменениям в ассортимент запчастей, сервисным программам и гарантийным условиям.

Принимать решения по приоритетам технических доработок и релизов продукта совместно с R&D и руководством.

Участвовать в выборе поставщиков ключевых компонентов и узлов в рамках утверждённого бюджета и процедур закупок.

Критерии эффективности и ответственность Продакт менеджера (автокраны)

Основные KPI: выручка и маржинальность по продуктовой линии, доля рынка в целевом сегменте, скорость вывода новых моделей, уровень сервисных обращений и warranty‑случаев, удовлетворённость дилеров и конечных клиентов (NPS).

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж по модели/линейке ≥ 100%; Маржа по продукту ≥ целевого уровня (зависит от стратегии продукта); Время выхода MVP/новой опции на рынок (time‑to‑market) — ≤ 6–9 месяцев (в зависимости от сложности); Уровень warranty‑кейсов ≤ 2% от проданных единиц; Удовлетворённость дилеров и ключевых клиентов (NPS) ≥ 40.

Продакт менеджер несёт ответственность за соответствие продукта техническим и нормативным требованиям, корректность коммерческих условий, достижение финансовых показателей и управление рисками продуктовой линии. За нарушения предусмотрены меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

