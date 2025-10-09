Должностные обязанности Продакт менеджер (гусеничные краны)
Общие положения Продакт менеджера (гусеничные краны)
Продакт менеджер (гусеничные краны) — специалист, отвечающий за формирование и реализацию продуктовой стратегии линейки гусеничных кранов (Lattice / Telescopic), управление жизненным циклом продуктов от концепции до вывода с рынка и обеспечение коммерческого успеха. Обеспечивает соответствие продуктовой линейки требованиям рынка, требованиям безопасности и клиентским ожиданиям, координирует работу R&D, продаж, маркетинга, сервиса и поставщиков. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, регламентами качества, стандартами безопасности и требованиями руководства.
Квалификационные требования Продакт менеджера (гусеничные краны)
- Высшее техническое или экономическое образование (инженерия, мехатроника, машиностроение, управление продуктом) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в продукт‑менеджменте в сфере строительной или подъёмной техники, спецтехники или тяжёлого машиностроения от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание рынка гусеничных кранов, ключевых игроков, каналов продаж (OEM, дилеры, аренда), aftermarket и сервисных моделей.
- Техническая грамотность: понимание конструкции крана, гидравлики, силовых установок, систем управления, требований по безопасности и нормативов (например, EN, ГОСТ).
- Навыки маркетингового анализа, ценообразования, формирования коммерческого предложения, прогнозирования спроса и P&L.
- Опыт работы с методологиями управления продуктом: Roadmap, MVP, Agile/Scrum, prioritization frameworks (RICE, MoSCoW).
- Владение аналитическими инструментами (Excel/Google Sheets, Power BI/Tableau — преимущество), CRM и PLM/ERP‑системами.
- Навыки взаимодействия с кросс‑функциональными командами: R&D, производство, закупки, логистика, сервис и продажи.
- Английский язык — технический уровень для чтения документации и коммуникации с поставщиками.
- Личные качества: аналитическое мышление, коммерческая ориентация, навык принятия решений, лидерство и умение вести переговоры.
Должностные обязанности Продакт менеджера (гусеничные краны)
- Формировать и поддерживать продуктовую стратегию и roadmap для линейки гусеничных кранов с учётом рыночного спроса, конкурентного анализа и технологических трендов.
- Анализировать рынок, сегменты клиентов (аренда, строительство, промышленность), требования безопасности и регуляторные изменения; готовить коммерческие обоснования продуктов.
- Разрабатывать спецификации и требования к продукту совместно с R&D и инженерами, управлять приоритетами фич и техническим долгом.
- Формировать бизнес‑кейсы (P&L, ROI), проводить оценку экономической целесообразности новых моделей, опций и комплектаций.
- Координировать внедрение новых продуктов: тестирование прототипов, сертификация, подготовка производственных спецификаций и контроль качества.
- Определять позиционирование, ценовую стратегию, комплектации и пакет услуг (гарантия, сервисные контракты, обучение операторов).
- Поддерживать продажи: подготовка коммерческих материалов, обучение дилеров и команды продаж, участие в ключевых переговорах и тендерах.
- Организовывать сбор и анализ обратной связи от клиентов и сервиса, инициировать улучшения и кампании по снижению гарантийных случаев.
- Работать с aftermarket: стратегии запчастей, комплектации, программы обслуживания и сервисного сопровождения.
- Управлять lifecycle‑мероприятиями: вывод устаревших моделей, плавная миграция клиентов на новые продукты, трассировка остатков и сервисной истории.
- Обеспечивать соответствие продукции стандартам безопасности и нормативам; участвовать в расследовании инцидентов и разработке корректирующих мер.
- Подготавливать регламентированную документацию: технические паспорта, инструкции, сервисные материалы и маркетинговые описания.
Отчетность Продакт менеджера (гусеничные краны)
Продакт менеджер подотчётен руководителю продуктового направления / коммерческому директору и предоставляет:
- регулярные статус‑отчёты по roadmap, запуску новых моделей и статуса R&D (еженедельно/ежемесячно);
- финансовые отчёты по P&L продуктов, маржинальности и прогнозу продаж;
- отчёты по KPI продукта: продажи, доля рынка, гарантийные случаи, NPS/удовлетворённость клиентов;
- документы по запуску продукта: спецификации, акты приёмки, сертификаты и отчёты по тестированию;
- аналитические отчёты по рынку, конкурентам и ценовым позициям.
Права Продакт менеджера (гусеничные краны)
- Запрашивать у функциональных подразделений (R&D, производство, продажи, сервис, закупки) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения задач.
- Инициировать изменения в спецификациях продукта и останавливать запуск модели при выявлении критических несоответствий по качеству или безопасности.
- Вносить предложения по ценообразованию, комплектациям и маркетинговым активностям в рамках утверждённого бюджета.
- Участвовать в выборе поставщиков компонентов и согласовывать технические требования к поставкам.
- Организовывать обучение дилеров и сервисных инженеров, утверждать стандарты сервиса и инструкции.
Критерии эффективности и ответственность Продакт менеджера (гусеничные краны)
- Основные KPI: выполнение плана продаж по модельной линейке, маржинальность продукта, доля рынка в сегменте гусеничных кранов, уровень гарантийных случаев, скорость выхода продукта на рынок (time‑to‑market), удовлетворённость клиентов (NPS).
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж по новому продукту ≥ 100% через 12 месяцев после запуска;
- Маржинальность модели ≥ целевого уровня компании (зависит от сегмента);
- Снижение гарантийных случаев по инициативам продукта ≥ 15% в год;
- Time‑to‑market (от принятия решения до серийного производства) ≤ 9–12 месяцев (в зависимости от сложности).
- Продакт менеджер несёт ответственность за корректность продуктовых решений, соответствие требованиям безопасности, достижение коммерческих показателей и своевременность вывода продуктов. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
