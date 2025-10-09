Общие положения Продакт менеджера (гусеничные краны)

Продакт менеджер (гусеничные краны) — специалист, отвечающий за формирование и реализацию продуктовой стратегии линейки гусеничных кранов (Lattice / Telescopic), управление жизненным циклом продуктов от концепции до вывода с рынка и обеспечение коммерческого успеха. Обеспечивает соответствие продуктовой линейки требованиям рынка, требованиям безопасности и клиентским ожиданиям, координирует работу R&D, продаж, маркетинга, сервиса и поставщиков. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, регламентами качества, стандартами безопасности и требованиями руководства.

Квалификационные требования Продакт менеджера (гусеничные краны)

Высшее техническое или экономическое образование (инженерия, мехатроника, машиностроение, управление продуктом) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в продукт‑менеджменте в сфере строительной или подъёмной техники, спецтехники или тяжёлого машиностроения от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание рынка гусеничных кранов, ключевых игроков, каналов продаж (OEM, дилеры, аренда), aftermarket и сервисных моделей.

Техническая грамотность: понимание конструкции крана, гидравлики, силовых установок, систем управления, требований по безопасности и нормативов (например, EN, ГОСТ).

Навыки маркетингового анализа, ценообразования, формирования коммерческого предложения, прогнозирования спроса и P&L.

Опыт работы с методологиями управления продуктом: Roadmap, MVP, Agile/Scrum, prioritization frameworks (RICE, MoSCoW).

Владение аналитическими инструментами (Excel/Google Sheets, Power BI/Tableau — преимущество), CRM и PLM/ERP‑системами.

Навыки взаимодействия с кросс‑функциональными командами: R&D, производство, закупки, логистика, сервис и продажи.

Английский язык — технический уровень для чтения документации и коммуникации с поставщиками.

Личные качества: аналитическое мышление, коммерческая ориентация, навык принятия решений, лидерство и умение вести переговоры.

Должностные обязанности Продакт менеджера (гусеничные краны)

Формировать и поддерживать продуктовую стратегию и roadmap для линейки гусеничных кранов с учётом рыночного спроса, конкурентного анализа и технологических трендов.

Анализировать рынок, сегменты клиентов (аренда, строительство, промышленность), требования безопасности и регуляторные изменения; готовить коммерческие обоснования продуктов.

Разрабатывать спецификации и требования к продукту совместно с R&D и инженерами, управлять приоритетами фич и техническим долгом.

Формировать бизнес‑кейсы (P&L, ROI), проводить оценку экономической целесообразности новых моделей, опций и комплектаций.

Координировать внедрение новых продуктов: тестирование прототипов, сертификация, подготовка производственных спецификаций и контроль качества.

Определять позиционирование, ценовую стратегию, комплектации и пакет услуг (гарантия, сервисные контракты, обучение операторов).

Поддерживать продажи: подготовка коммерческих материалов, обучение дилеров и команды продаж, участие в ключевых переговорах и тендерах.

Организовывать сбор и анализ обратной связи от клиентов и сервиса, инициировать улучшения и кампании по снижению гарантийных случаев.

Работать с aftermarket: стратегии запчастей, комплектации, программы обслуживания и сервисного сопровождения.

Управлять lifecycle‑мероприятиями: вывод устаревших моделей, плавная миграция клиентов на новые продукты, трассировка остатков и сервисной истории.

Обеспечивать соответствие продукции стандартам безопасности и нормативам; участвовать в расследовании инцидентов и разработке корректирующих мер.

Подготавливать регламентированную документацию: технические паспорта, инструкции, сервисные материалы и маркетинговые описания.

Отчетность Продакт менеджера (гусеничные краны)

Продакт менеджер подотчётен руководителю продуктового направления / коммерческому директору и предоставляет:

регулярные статус‑отчёты по roadmap, запуску новых моделей и статуса R&D (еженедельно/ежемесячно);

финансовые отчёты по P&L продуктов, маржинальности и прогнозу продаж;

отчёты по KPI продукта: продажи, доля рынка, гарантийные случаи, NPS/удовлетворённость клиентов;

документы по запуску продукта: спецификации, акты приёмки, сертификаты и отчёты по тестированию;

аналитические отчёты по рынку, конкурентам и ценовым позициям.

Права Продакт менеджера (гусеничные краны)

Запрашивать у функциональных подразделений (R&D, производство, продажи, сервис, закупки) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения задач.

Инициировать изменения в спецификациях продукта и останавливать запуск модели при выявлении критических несоответствий по качеству или безопасности.

Вносить предложения по ценообразованию, комплектациям и маркетинговым активностям в рамках утверждённого бюджета.

Участвовать в выборе поставщиков компонентов и согласовывать технические требования к поставкам.

Организовывать обучение дилеров и сервисных инженеров, утверждать стандарты сервиса и инструкции.

Критерии эффективности и ответственность Продакт менеджера (гусеничные краны)

Основные KPI: выполнение плана продаж по модельной линейке, маржинальность продукта, доля рынка в сегменте гусеничных кранов, уровень гарантийных случаев, скорость выхода продукта на рынок (time‑to‑market), удовлетворённость клиентов (NPS).

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж по новому продукту ≥ 100% через 12 месяцев после запуска; Маржинальность модели ≥ целевого уровня компании (зависит от сегмента); Снижение гарантийных случаев по инициативам продукта ≥ 15% в год; Time‑to‑market (от принятия решения до серийного производства) ≤ 9–12 месяцев (в зависимости от сложности).

Продакт менеджер несёт ответственность за корректность продуктовых решений, соответствие требованиям безопасности, достижение коммерческих показателей и своевременность вывода продуктов. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

