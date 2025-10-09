Общие положения Продакт менеджера по подъемникам

Продакт менеджер по подъемникам — специалист, отвечающий за стратегию, продуктовый roadmap и коммерческий успех линий подъемного оборудования (лифты, подъемники, подъёмно‑транспортные платформы). Обеспечивает вывод на рынок конкурентоспособных решений, управление жизненным циклом продукта, координацию R&D, производства и сервисных подразделений, а также соответствие продукции требованиям безопасности и сертификации. Действует в рамках корпоративной стратегии, нормативных требований и поручений руководства.

Квалификационные требования Продакт менеджера по подъемникам

Высшее образование в области инженерии, машиностроения, промышленного дизайна, менеджмента или эквивалентный опыт в продуктовой деятельности.

Опыт работы в продукт‑менеджменте в сфере подъёмного/лифтового оборудования, промышленного оборудования или сложных B2B‑техпродуктов от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Понимание жизненного цикла оборудования (PLM), требований к сертификации (ГОСТ, ТР ТС / ЕАС, EN, ISO) и нормативов промышленной безопасности.

Техническая грамотность: механика, электроника, системы управления (ПЛК, ЧПУ), телеметрия/IoT — преимущество.

Навыки продуктовой аналитики: рыночные исследования, конкурентный анализ, формирование ценовой политики, расчёт TCO и ROI.

Опыт работы с методиками Agile, подготовкой PRD/BRD, управлением roadmap, приоритизацией фич (RICE, MoSCoW).

Навыки взаимодействия с производством, QA, сервисом и продажами; опыт работы с OEM/поставщиками.

Навыки управления P&L продукта, прогнозирования спроса и планирования запасов запчастей.

Владение инструментами: Jira/Confluence, Tableau/PowerBI, Excel/Google Sheets; базовый английский для работы с документацией и поставщиками.

Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, коммуникабельность, умение принимать решения на основе данных.

Должностные обязанности Продакт менеджера по подъемникам

Формирование продуктовой стратегии и roadmap для линии подъемников с учётом рынка, регуляций и бизнес‑целей.

Сбор и приоритизация требований от заказчиков, сервиса, продаж и инжиниринга; подготовка PRD/спецификаций.

Координация разработки новых моделей и модификаций: управление жизненным циклом продукта от концепта до запуска в производство.

Взаимодействие с R&D и производством по валидации прототипов, тестированию и приемочным испытаниям.

Обеспечение соответствия продукции требованиям безопасности и сертификации; подготовка технической документации для сертификационных органов.

Разработка ценовой политики, коммерческих предложений, калькуляция себестоимости и анализ маржинальности.

Поддержка коммерческих и сервисных команд: обучение, подготовка технических презентаций, документации, каталога запчастей.

Организация пилотных проектов, внедрений у ключевых клиентов и сбор обратной связи для улучшения продукта.

Управление ассортиментом запчастей и lifecycle‑планированием (EOL, spares management).

Аналитика продаж, мониторинг KPI продукта, подготовка предложений по оптимизации затрат и повышения конкурентоспособности.

Участие в переговорах с поставщиками и партнёрами, контроль качества поставок и соблюдения контрактов.

Внедрение цифровых решений (IoT, удалённый мониторинг), улучшение сервисных процессов и сокращение времени простоя оборудования.

Отчетность Продакт менеджера по подъемникам

Продакт менеджер по подъемникам подотчётен руководителю продуктового направления / директору по продукту и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу roadmap и ключевым проектам;

отчёты по продажам продукта, маржинальности и анализу спроса;

данные по инцидентам, гарантийным обращениям и уровню отказов;

результаты пилотных запусков и обратную связь от клиентов;

документы по сертификации, технич. требованиям и приёмке продукции.

Права Продакт менеджера по подъемникам

Инициировать изменения в продуктовой стратегии и roadmap в рамках утверждённых бюджетов и бизнес‑целей.

Запрашивать у функциональных подразделений (производство, сервис, закупки, продажи) информацию и ресурсы, необходимые для разработки и коммерциализации продукта.

Останавливать вывод на рынок либо рекомендовать отзыв/модификацию продукта при выявлении критических несоответствий безопасности или качества.

Вести переговоры с поставщиками и партнёрами по техническим и коммерческим условиям в пределах делегированных полномочий.

Участвовать в утверждении бюджета продукта, ценообразовании и акциях в рамках согласованной политики.

Критерии эффективности и ответственность Продакт менеджера по подъемникам

Основные KPI: выполнение плана выручки и маржи по продуктовой линейке, доля рынка, время вывода новой модели на рынок (time‑to‑market), уровень отказов и гарантийных обращений, удовлетворённость клиентов (NPS), эффективность запасов запчастей.

Примеры целевых значений:

Выполнение плана выручки по линии подъемников — ≥ 100%;

Маржинальность продукта — в соответствии с целевыми показателями компании;

Time‑to‑market для новой модели (от концепта до выпуска) — в пределах целевого срока (например, ≤ 9–12 мес. в зависимости от сложности);

Уровень серьёзных отказов (на 1000 ед.) — минимизирован, целевое значение определяется отраслевыми стандартами;

NPS по обслуживанию и продукту — ≥ 40;

Доля продукции с возможностью удалённого мониторинга (IoT) — рост на +20% год‑к‑году;

Доля запасов запчастей в наличии (fill rate) — ≥ 95%.

Продакт менеджер по подъемникам несёт ответственность за коммерческий результат продукта, соответствие требованиям безопасности и качества, своевременное внедрение улучшений и управление рисками, связанными с эксплуатацией оборудования. За нарушения применяются меры в соответствии с корпоративными регламентами и действующим законодательством.

