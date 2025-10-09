Должностные обязанности Продакт менеджер по подъемникам

Общие положения Продакт менеджера по подъемникам

Продакт менеджер по подъемникам — специалист, отвечающий за стратегию, продуктовый roadmap и коммерческий успех линий подъемного оборудования (лифты, подъемники, подъёмно‑транспортные платформы). Обеспечивает вывод на рынок конкурентоспособных решений, управление жизненным циклом продукта, координацию R&D, производства и сервисных подразделений, а также соответствие продукции требованиям безопасности и сертификации. Действует в рамках корпоративной стратегии, нормативных требований и поручений руководства.

Квалификационные требования Продакт менеджера по подъемникам

  • Высшее образование в области инженерии, машиностроения, промышленного дизайна, менеджмента или эквивалентный опыт в продуктовой деятельности.
  • Опыт работы в продукт‑менеджменте в сфере подъёмного/лифтового оборудования, промышленного оборудования или сложных B2B‑техпродуктов от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Понимание жизненного цикла оборудования (PLM), требований к сертификации (ГОСТ, ТР ТС / ЕАС, EN, ISO) и нормативов промышленной безопасности.
  • Техническая грамотность: механика, электроника, системы управления (ПЛК, ЧПУ), телеметрия/IoT — преимущество.
  • Навыки продуктовой аналитики: рыночные исследования, конкурентный анализ, формирование ценовой политики, расчёт TCO и ROI.
  • Опыт работы с методиками Agile, подготовкой PRD/BRD, управлением roadmap, приоритизацией фич (RICE, MoSCoW).
  • Навыки взаимодействия с производством, QA, сервисом и продажами; опыт работы с OEM/поставщиками.
  • Навыки управления P&L продукта, прогнозирования спроса и планирования запасов запчастей.
  • Владение инструментами: Jira/Confluence, Tableau/PowerBI, Excel/Google Sheets; базовый английский для работы с документацией и поставщиками.
  • Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, коммуникабельность, умение принимать решения на основе данных.

Должностные обязанности Продакт менеджера по подъемникам

  • Формирование продуктовой стратегии и roadmap для линии подъемников с учётом рынка, регуляций и бизнес‑целей.
  • Сбор и приоритизация требований от заказчиков, сервиса, продаж и инжиниринга; подготовка PRD/спецификаций.
  • Координация разработки новых моделей и модификаций: управление жизненным циклом продукта от концепта до запуска в производство.
  • Взаимодействие с R&D и производством по валидации прототипов, тестированию и приемочным испытаниям.
  • Обеспечение соответствия продукции требованиям безопасности и сертификации; подготовка технической документации для сертификационных органов.
  • Разработка ценовой политики, коммерческих предложений, калькуляция себестоимости и анализ маржинальности.
  • Поддержка коммерческих и сервисных команд: обучение, подготовка технических презентаций, документации, каталога запчастей.
  • Организация пилотных проектов, внедрений у ключевых клиентов и сбор обратной связи для улучшения продукта.
  • Управление ассортиментом запчастей и lifecycle‑планированием (EOL, spares management).
  • Аналитика продаж, мониторинг KPI продукта, подготовка предложений по оптимизации затрат и повышения конкурентоспособности.
  • Участие в переговорах с поставщиками и партнёрами, контроль качества поставок и соблюдения контрактов.
  • Внедрение цифровых решений (IoT, удалённый мониторинг), улучшение сервисных процессов и сокращение времени простоя оборудования.

Отчетность Продакт менеджера по подъемникам

Продакт менеджер по подъемникам подотчётен руководителю продуктового направления / директору по продукту и предоставляет:

  • еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу roadmap и ключевым проектам;
  • отчёты по продажам продукта, маржинальности и анализу спроса;
  • данные по инцидентам, гарантийным обращениям и уровню отказов;
  • результаты пилотных запусков и обратную связь от клиентов;
  • документы по сертификации, технич. требованиям и приёмке продукции.

Права Продакт менеджера по подъемникам

  • Инициировать изменения в продуктовой стратегии и roadmap в рамках утверждённых бюджетов и бизнес‑целей.
  • Запрашивать у функциональных подразделений (производство, сервис, закупки, продажи) информацию и ресурсы, необходимые для разработки и коммерциализации продукта.
  • Останавливать вывод на рынок либо рекомендовать отзыв/модификацию продукта при выявлении критических несоответствий безопасности или качества.
  • Вести переговоры с поставщиками и партнёрами по техническим и коммерческим условиям в пределах делегированных полномочий.
  • Участвовать в утверждении бюджета продукта, ценообразовании и акциях в рамках согласованной политики.

Критерии эффективности и ответственность Продакт менеджера по подъемникам

Основные KPI: выполнение плана выручки и маржи по продуктовой линейке, доля рынка, время вывода новой модели на рынок (time‑to‑market), уровень отказов и гарантийных обращений, удовлетворённость клиентов (NPS), эффективность запасов запчастей.

Примеры целевых значений:

  • Выполнение плана выручки по линии подъемников — ≥ 100%;
  • Маржинальность продукта — в соответствии с целевыми показателями компании;
  • Time‑to‑market для новой модели (от концепта до выпуска) — в пределах целевого срока (например, ≤ 9–12 мес. в зависимости от сложности);
  • Уровень серьёзных отказов (на 1000 ед.) — минимизирован, целевое значение определяется отраслевыми стандартами;
  • NPS по обслуживанию и продукту — ≥ 40;
  • Доля продукции с возможностью удалённого мониторинга (IoT) — рост на +20% год‑к‑году;
  • Доля запасов запчастей в наличии (fill rate) — ≥ 95%.

Продакт менеджер по подъемникам несёт ответственность за коммерческий результат продукта, соответствие требованиям безопасности и качества, своевременное внедрение улучшений и управление рисками, связанными с эксплуатацией оборудования. За нарушения применяются меры в соответствии с корпоративными регламентами и действующим законодательством.

Подбор Продакт менеджеров по подъемникам в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и отбор кандидатов на позицию Продакт менеджер по подъемникам включает:

  • проверку технического бэкграунда: опыт работы с подъёмным оборудованием, знание нормативов и требований сертификации;
  • практические кейсы и тестовые задания: подготовка PRD, roadmap, калькуляция TCO и сценарии вывода модели на рынок;
  • интервью с техлидом и коммерческой командой, оценка навыков взаимодействия с производством и сервисом;
  • проверку опыта с поставщиками, управления запасами и внедрения цифровых сервисов (IoT/телеметрия);
  • сопровождение probation‑периода и гарантийную замену при несоответствии.

Для оперативного подбора Продакт менеджера по подъемникам, способного управлять продуктом от идеи до эксплуатации, повышать конкурентоспособность и снижать TCO для клиентов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с техническим видением, опытом сертификации и практическими кейсами внедрения.

Открытые вакансии

Продакт менеджер по подъемникам
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Высший и средний менеджмент
Строительство, недвижимость
Продакт менеджер по подъемникам
з/п 150 000 ₽
Глубокое знание рынка подъемных платформ: ножничного, коленчатого, телескопического типа. Отличный уровень знаний в области устройства, технических особенностей машин
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить