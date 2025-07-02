Должностные обязанности Продакт менеджер

Должностная инструкция продакт-менеджера

Общие положения:
 Продакт-менеджер – это специалист, отвечающий за разработку и управление продуктом на всех этапах его жизненного цикла, начиная от идеи и заканчивая выводом на рынок.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, экономики, бизнеса или смежных специальностях.
 — Опыт работы в продакт-менеджменте или маркетинге не менее 3 лет.
 — Знание принципов разработки продуктов, методик анализа рынка и потребительских потребностей.

— Разработка стратегии: Определение стратегии развития продукта, постановка целей и задач для команды.

— Анализ рынка: Исследование рынка и анализ конкурентов для выявления потребностей клиентов и возможностей для продукта.

— Управление жизненным циклом: Координация всех этапов разработки продукта – от концепции и проектирования до тестирования и запуска на рынок.

— Сотрудничество с командами: Взаимодействие с командами разработки, маркетинга, продаж и поддержки для обеспечения успешной реализации продукта.

— Координация тестирования: Планирование и проведение тестирования продукта, сбор обратной связи от пользователей и внесение необходимых изменений.

— Мониторинг результатов: Оценка эффективности продукта на рынке, анализ метрик и результатов продаж, принятие решений по доработке и улучшению.

Продакт-менеджер ведет отчетность о выполнении поставленных задач, состоянии продукта на рынке и результатах маркетинговых кампаний.

Права Продакт-менеджера:

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для работы над продуктом.
 — Участвовать в принятии стратегических решений по развитию продукта.

Эффективность работы продакт-менеджера оценивается по следующим критериям:

— Успехи продукта на рынке (продажи, доля рынка, удовлетворенность клиентов).
 — Выполнение сроков и бюджетов на этапах разработки.
 — Положительные отзывы от команды и клиентов о продукте.

Квалифицированный продакт-менеджер играет важную роль в успехе продукта и компании в целом.

Мы тщательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продакт-менеджеров с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить конкурентоспособность вашего продукта.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продакт-менеджера, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Продакт менеджер (автокраны)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер (автокраны)
з/п 150 000 ₽
Обязателен опыт от 3-х лет в дистрибьюции (автокраны) Желателен опыт работы с автокранами любой из перечисленных марок: Liebherr, Sennebogen, Terex, Demag, Sany, Zoomlion
26 июля, 2025 • 08:38
Продакт менеджер (гусеничные краны)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер (гусеничные краны)
з/п 150 000 ₽
Обязателен опыт в дистрибьюции (гусеничные краны) Желателен опыт работы с гусеничными кранами любой из перечисленных марок: Liebherr, Kobelco, Sany, Zoomlion, Fuwa
26 июля, 2025 • 08:38
Продакт менеджер (экскаваторы погрузчики)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер (экскаваторы погрузчики)
з/п 150 000 ₽
Обязателен опыт в дистрибьюции (экскаваторы-погрузчики) Желателен опыт работы с экскаваторами-погрузчиками любой из перечисленных марок: JCB, Terex, MST, Case, New holland, John Deere, CAT, Komatsu.
26 июля, 2025 • 08:38
Продакт менеджер (асфальтосмесительным, грунтосмесительным и бетоносмесительным установкам)
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Высший и средний менеджмент
Строительство, недвижимость
Продакт менеджер (асфальтосмесительным, грунтосмесительным и бетоносмесительным установкам)
з/п 150 000 ₽
 Глубокое знание рынка АСУ, ГСУ, БСУ  Отличный уровень знаний в области устройства и технических особенностей установок.  Высокий уровень знаний в области конечного продукта, типы смесей и особенности укладки (для качественного подбора комплектации оборудования
26 июля, 2025 • 08:38
Продакт менеджер по подъемникам
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Высший и средний менеджмент
Строительство, недвижимость
Продакт менеджер по подъемникам
з/п 150 000 ₽
Глубокое знание рынка подъемных платформ: ножничного, коленчатого, телескопического типа. Отличный уровень знаний в области устройства, технических особенностей машин
26 июля, 2025 • 08:38
