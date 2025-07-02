Должностные обязанности Продакт менеджер
Должностная инструкция продакт-менеджера
Общие положения:
Продакт-менеджер – это специалист, отвечающий за разработку и управление продуктом на всех этапах его жизненного цикла, начиная от идеи и заканчивая выводом на рынок.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области маркетинга, экономики, бизнеса или смежных специальностях.
— Опыт работы в продакт-менеджменте или маркетинге не менее 3 лет.
— Знание принципов разработки продуктов, методик анализа рынка и потребительских потребностей.
— Разработка стратегии: Определение стратегии развития продукта, постановка целей и задач для команды.
— Анализ рынка: Исследование рынка и анализ конкурентов для выявления потребностей клиентов и возможностей для продукта.
— Управление жизненным циклом: Координация всех этапов разработки продукта – от концепции и проектирования до тестирования и запуска на рынок.
— Сотрудничество с командами: Взаимодействие с командами разработки, маркетинга, продаж и поддержки для обеспечения успешной реализации продукта.
— Координация тестирования: Планирование и проведение тестирования продукта, сбор обратной связи от пользователей и внесение необходимых изменений.
— Мониторинг результатов: Оценка эффективности продукта на рынке, анализ метрик и результатов продаж, принятие решений по доработке и улучшению.
Продакт-менеджер ведет отчетность о выполнении поставленных задач, состоянии продукта на рынке и результатах маркетинговых кампаний.
Права Продакт-менеджера:
— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для работы над продуктом.
— Участвовать в принятии стратегических решений по развитию продукта.
Эффективность работы продакт-менеджера оценивается по следующим критериям:
— Успехи продукта на рынке (продажи, доля рынка, удовлетворенность клиентов).
— Выполнение сроков и бюджетов на этапах разработки.
— Положительные отзывы от команды и клиентов о продукте.
Квалифицированный продакт-менеджер играет важную роль в успехе продукта и компании в целом. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно управлять продуктовым процессом и обеспечивать его успешное внедрение на рынок.
Мы тщательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продакт-менеджеров с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить конкурентоспособность вашего продукта.
Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продакт-менеджера, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.