Должностная инструкция продакт-менеджера

Общие положения:

Продакт-менеджер – это специалист, отвечающий за разработку и управление продуктом на всех этапах его жизненного цикла, начиная от идеи и заканчивая выводом на рынок.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, экономики, бизнеса или смежных специальностях.

— Опыт работы в продакт-менеджменте или маркетинге не менее 3 лет.

— Знание принципов разработки продуктов, методик анализа рынка и потребительских потребностей.

— Разработка стратегии: Определение стратегии развития продукта, постановка целей и задач для команды.

— Анализ рынка: Исследование рынка и анализ конкурентов для выявления потребностей клиентов и возможностей для продукта.

— Управление жизненным циклом: Координация всех этапов разработки продукта – от концепции и проектирования до тестирования и запуска на рынок.

— Сотрудничество с командами: Взаимодействие с командами разработки, маркетинга, продаж и поддержки для обеспечения успешной реализации продукта.

— Координация тестирования: Планирование и проведение тестирования продукта, сбор обратной связи от пользователей и внесение необходимых изменений.

— Мониторинг результатов: Оценка эффективности продукта на рынке, анализ метрик и результатов продаж, принятие решений по доработке и улучшению.

Продакт-менеджер ведет отчетность о выполнении поставленных задач, состоянии продукта на рынке и результатах маркетинговых кампаний.

Права Продакт-менеджера:

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для работы над продуктом.

— Участвовать в принятии стратегических решений по развитию продукта.

Эффективность работы продакт-менеджера оценивается по следующим критериям:

— Успехи продукта на рынке (продажи, доля рынка, удовлетворенность клиентов).

— Выполнение сроков и бюджетов на этапах разработки.

— Положительные отзывы от команды и клиентов о продукте.

