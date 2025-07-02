Должностная инструкция продавца-кассира

Общие положения:

Продавец-кассир – это специалист, отвечающий за осуществление кассовых операций и обслуживание клиентов в торговой точке.

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы в сфере розничной торговли будет преимуществом.

— Знание кассового оборудования и основ финансовой отчетности.

— Проведение расчетов: Осуществление расчетов с покупателями, работа с наличными и безналичными платежами.

— Обслуживание клиентов: Вежливое и профессиональное обслуживание покупателей, ответы на вопросы о товарах и услугах.

— Ведение учета: Участие в учете и контроле за товарооборотом, ведение кассовой документации.

— Обработка возвратов: Оформление возвратов и обменов, решение спорных ситуаций с клиентами.

— Поддержание порядка: Обеспечение порядка на рабочем месте, следование стандартам компании.

— Участие в инвентаризациях: Принятие участия в процессах инвентаризации и пересчета товара.

Продавец-кассир ведет отчетность о кассовых операциях и о продажах, передавая данные руководству.

Продавец-кассир имеет право:

— Запрашивать информацию о текущих акциях и специальных предложениях компании.

— Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца-кассира оценивается по следующим критериям:

— Точность расчетов и отсутствие кассовых ошибок.

— Уровень обслуживания клиентов и их удовлетворенность.

— Выполнение плана по продажам.

