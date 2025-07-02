Должностные обязанности Продавец-кассир

Должностная инструкция продавца-кассира

Общие положения:
Продавец-кассир – это специалист, отвечающий за осуществление кассовых операций и обслуживание клиентов в торговой точке.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в сфере розничной торговли будет преимуществом.
— Знание кассового оборудования и основ финансовой отчетности.

— Проведение расчетов: Осуществление расчетов с покупателями, работа с наличными и безналичными платежами.

— Обслуживание клиентов: Вежливое и профессиональное обслуживание покупателей, ответы на вопросы о товарах и услугах.

— Ведение учета: Участие в учете и контроле за товарооборотом, ведение кассовой документации.

— Обработка возвратов: Оформление возвратов и обменов, решение спорных ситуаций с клиентами.

— Поддержание порядка: Обеспечение порядка на рабочем месте, следование стандартам компании.

— Участие в инвентаризациях: Принятие участия в процессах инвентаризации и пересчета товара.

Продавец-кассир ведет отчетность о кассовых операциях и о продажах, передавая данные руководству.

Продавец-кассир имеет право:

— Запрашивать информацию о текущих акциях и специальных предложениях компании.
— Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца-кассира оценивается по следующим критериям:

— Точность расчетов и отсутствие кассовых ошибок.
— Уровень обслуживания клиентов и их удовлетворенность.
— Выполнение плана по продажам.

Квалифицированный продавец-кассир играет важную роль в процессе продаж и обеспечении качества обслуживания клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов в сфере обслуживания клиентов, способных эффективно выполнять кассовые операции и поддерживать высокий уровень сервиса.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продавцов-кассиров с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить надежность в финансовых операциях и качественное обслуживание клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продавца-кассира, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

