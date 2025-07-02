Должностные обязанности Продавец-кассир
Должностная инструкция продавца-кассира
Общие положения:
Продавец-кассир – это специалист, отвечающий за осуществление кассовых операций и обслуживание клиентов в торговой точке.
— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в сфере розничной торговли будет преимуществом.
— Знание кассового оборудования и основ финансовой отчетности.
— Проведение расчетов: Осуществление расчетов с покупателями, работа с наличными и безналичными платежами.
— Обслуживание клиентов: Вежливое и профессиональное обслуживание покупателей, ответы на вопросы о товарах и услугах.
— Ведение учета: Участие в учете и контроле за товарооборотом, ведение кассовой документации.
— Обработка возвратов: Оформление возвратов и обменов, решение спорных ситуаций с клиентами.
— Поддержание порядка: Обеспечение порядка на рабочем месте, следование стандартам компании.
— Участие в инвентаризациях: Принятие участия в процессах инвентаризации и пересчета товара.
Продавец-кассир ведет отчетность о кассовых операциях и о продажах, передавая данные руководству.
Продавец-кассир имеет право:
— Запрашивать информацию о текущих акциях и специальных предложениях компании.
— Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания клиентов.
Эффективность работы продавца-кассира оценивается по следующим критериям:
— Точность расчетов и отсутствие кассовых ошибок.
— Уровень обслуживания клиентов и их удовлетворенность.
— Выполнение плана по продажам.
Квалифицированный продавец-кассир играет важную роль в процессе продаж и обеспечении качества обслуживания клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов в сфере обслуживания клиентов, способных эффективно выполнять кассовые операции и поддерживать высокий уровень сервиса.
Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продавцов-кассиров с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить надежность в финансовых операциях и качественное обслуживание клиентов.
Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продавца-кассира, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.