Должностная инструкция продавца

Общие положения:

Продавец – это специалист, отвечающий за продажу товаров или услуг, работу с клиентами и обеспечение высокого уровня сервиса.

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы в сфере продаж будет преимуществом.

— Знание ассортимента реализуемой продукции.

— Консультирование клиентов: Проведение профессионального обслуживания, предоставление информации о товарах и помощь в выборе.

— Активные продажи: Реализация товаров, умение выявлять потребности клиентов и предложить им подходящие решения.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте, организация товарного запаса.

— Работа с документами: Оформление накладных и документации, связанной с продажами.

— Участие в рекламных акциях: Реализация акций и специальных предложений, направленных на привлечение клиентов.

— Обработка заказов: Принятие и обработка заказов, работа с возвратами и обменами.

Продавец ведет учет продаж и еженедельно предоставляет отчетность руководству о результатах своей работы.

Продавец имеет право:

— Запрашивать информацию о новинках и акциях.

— Вносить предложения по улучшению продаж и обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца оценивается по следующим критериям:

— Выполнение плана по продажам.

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Количество успешно проведенных сделок.

