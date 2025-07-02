Должностные обязанности Продавец

Должностная инструкция продавца

Общие положения:
Продавец – это специалист, отвечающий за продажу товаров или услуг, работу с клиентами и обеспечение высокого уровня сервиса.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в сфере продаж будет преимуществом.
— Знание ассортимента реализуемой продукции.

— Консультирование клиентов: Проведение профессионального обслуживания, предоставление информации о товарах и помощь в выборе.

— Активные продажи: Реализация товаров, умение выявлять потребности клиентов и предложить им подходящие решения.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте, организация товарного запаса.

— Работа с документами: Оформление накладных и документации, связанной с продажами.

— Участие в рекламных акциях: Реализация акций и специальных предложений, направленных на привлечение клиентов.

— Обработка заказов: Принятие и обработка заказов, работа с возвратами и обменами.

Продавец ведет учет продаж и еженедельно предоставляет отчетность руководству о результатах своей работы.

Продавец имеет право:

— Запрашивать информацию о новинках и акциях.
— Вносить предложения по улучшению продаж и обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца оценивается по следующим критериям:

— Выполнение плана по продажам.
— Уровень удовлетворенности клиентов.
— Количество успешно проведенных сделок.

Квалифицированный продавец – это важный элемент успеха в розничной торговле и обеспечении высококачественного сервиса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно работать с клиентами и способствовать успешным продажам.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продавцов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить успешное взаимодействие с клиентами и увеличение продаж.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продавца, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить