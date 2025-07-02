Должностные обязанности Продавец
Должностная инструкция продавца
Общие положения:
Продавец – это специалист, отвечающий за продажу товаров или услуг, работу с клиентами и обеспечение высокого уровня сервиса.
— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в сфере продаж будет преимуществом.
— Знание ассортимента реализуемой продукции.
— Консультирование клиентов: Проведение профессионального обслуживания, предоставление информации о товарах и помощь в выборе.
— Активные продажи: Реализация товаров, умение выявлять потребности клиентов и предложить им подходящие решения.
— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте, организация товарного запаса.
— Работа с документами: Оформление накладных и документации, связанной с продажами.
— Участие в рекламных акциях: Реализация акций и специальных предложений, направленных на привлечение клиентов.
— Обработка заказов: Принятие и обработка заказов, работа с возвратами и обменами.
Продавец ведет учет продаж и еженедельно предоставляет отчетность руководству о результатах своей работы.
Продавец имеет право:
— Запрашивать информацию о новинках и акциях.
— Вносить предложения по улучшению продаж и обслуживания клиентов.
Эффективность работы продавца оценивается по следующим критериям:
— Выполнение плана по продажам.
— Уровень удовлетворенности клиентов.
— Количество успешно проведенных сделок.
