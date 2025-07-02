Должностные обязанности Продавец-консультант

Должностная инструкция продавца-консультанта

Общие положения:
Продавец-консультант – это специалист, отвечающий за оказание помощи покупателям в выборе товаров и услуг, а также за обеспечение высокого уровня сервиса в магазине.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в сфере розничной торговли или обслуживания клиентов будет преимуществом.
— Знание ассортимента товаров и услуг компании.

— Консультирование клиентов: Профессиональное обслуживание покупателей, предоставление информации о товарах, помощь в выборе и формировании мнения о продукте.

— Активные продажи: Осуществление процесса продажи, умение выявлять потребности клиентов и предлагать подходящие решения.

— Работа с ассортиментом: Поддержание порядка и привлекательности товарного запаса, участие в выкладке товаров и создании рекламных материалов.

— Обработка заказов: Обеспечение исполнения заказов клиентов, работа с претензиями, оформление возвратов и обменов.

— Участие в акциях: Реализация маркетинговых мероприятий, участие в промо-акциях и скидках для привлечения покупателей.

— Ведение учета: Участие в учете товара, контроль за сроками годности и наличием продукции.

Продавец-консультант ведет учет своих продаж и взаимодействий с клиентами, предоставляя отчетность руководству.

Продавец-консультант имеет право:

— Запрашивать информацию о новых товарах и специальных предложениях компании.
— Предлагать изменения в процесс обслуживания клиентов для повышения уровня сервиса.

Эффективность работы продавца-консультанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения планов продаж.
— Обратная связь от клиентов и их удовлетворенность.
— Участие в командных показателях и акциях.

Квалифицированный продавец-консультант играет ключевую роль в обеспечении качественного обслуживания клиентов и успешных продаж. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно работать с покупателями и повышать уровень сервиса.

Мы внимательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продавцов-консультантов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить высокий уровень сервиса и привлекать клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продавца-консультанта, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит качественное обслуживание. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров в сфере торговли.

