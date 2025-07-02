Должностные обязанности Продавец-консультант-кассир

Должностная инструкция продавца-консультанта-кассира

Общие положения:
Продавец-консультант-кассир – это специалист, отвечающий за продажу товаров, предоставление консультаций клиентам и выполнение кассовых операций в магазине.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в розничной торговле или обслуживании клиентов будет преимуществом.
— Знание специфики товаров или услуг компании.

— Консультирование клиентов: Профессиональное обслуживание покупателей, предоставление информации о товарах и помощь в выборе.

— Продажа товаров: Активные продажи, осуществление процесса оформления покупок и проведение кассовых операций.

— Работа с кассовым аппаратом: Обеспечение точности расчетов, оформление возвратов и обменов, работа с наличными и безналичными платежами.

— Ведение учета: Участие в учете товаров, контроль за их наличием и сроками годности.

— Организация рабочего места: Поддержание чистоты и порядка в торговом зале, выкладка товаров по стандартам компании.

— Обработка жалоб: Работа с отзывами клиентов, решение проблемных ситуаций и предоставление качественного сервиса.

Продавец-консультант-кассир ведет отчетность о своей деятельности, уровне продаж и взаимодействии с клиентами.

Продавец-консультант-кассир имеет право:

— Запрашивать информацию о товарах и услугах, а также о специальных предложениях компании.
— Предлагать улучшения и изменения в процессах обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца-консультанта-кассира оценивается по следующим критериям:

— Уровень продаж и выполнения планов.
— Обратная связь от клиентов и уровень их удовлетворенности.
— Точность работы с кассовым аппаратом и соблюдение финансовых норм.

Квалифицированный продавец-консультант-кассир является лицом компании, обеспечивая высокий уровень обслуживания клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов в сфере обслуживания, способных эффективно взаимодействовать с покупателями и способствовать успешным продажам.

Мы внимательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продавцов-консультантов-кассиров с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам профессионала, который обеспечит клиентский сервис на высоком уровне.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продавца-консультанта-кассира, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

