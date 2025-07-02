Должностная инструкция продавца магазина

Общие положения:

Продавец магазина – это специалист, отвечающий за продажу товаров, обслуживание клиентов и поддержание порядка в торговом зале.

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы в розничной торговле будет преимуществом.

— Знание ассортимента товаров магазина.

— Консультирование клиентов: Профессиональное обслуживание покупателей, предоставление информации о товарах и помощь в выборе.

— Активные продажи: Осуществление процесса продажи, формирование предложений для клиентов и закрытие сделок.

— Управление выкладкой товаров: Поддержание порядка и привлекательности товарного запаса, участие в оформлении витрин и полок.

— Обработка заказов: Принятие и выполнение заказов, работа с возвратами и обменами.

— Реализация акций: Участие в проведении акций и рекламных кампаний для увеличения продаж.

— Ведение учета: Участие в инвентаризациях, контроль за сроками годности и наличием товаров.

Продавец магазина ведет учет продаж и взаимодействий с клиентами, предоставляя отчетность руководству.

Продавец магазина имеет право:

— Запрашивать информацию о новых товарах и акциях компании.

— Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца магазина оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения норм продаж.

— Обратная связь от клиентов и уровень их удовлетворенности.

— Вклад в компанию через реализацию дополнительных услуг и товаров.

