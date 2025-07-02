Должностные обязанности Продавец магазина

Должностная инструкция продавца магазина

Общие положения:
Продавец магазина – это специалист, отвечающий за продажу товаров, обслуживание клиентов и поддержание порядка в торговом зале.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в розничной торговле будет преимуществом.
— Знание ассортимента товаров магазина.

— Консультирование клиентов: Профессиональное обслуживание покупателей, предоставление информации о товарах и помощь в выборе.

— Активные продажи: Осуществление процесса продажи, формирование предложений для клиентов и закрытие сделок.

— Управление выкладкой товаров: Поддержание порядка и привлекательности товарного запаса, участие в оформлении витрин и полок.

— Обработка заказов: Принятие и выполнение заказов, работа с возвратами и обменами.

— Реализация акций: Участие в проведении акций и рекламных кампаний для увеличения продаж.

— Ведение учета: Участие в инвентаризациях, контроль за сроками годности и наличием товаров.

Продавец магазина ведет учет продаж и взаимодействий с клиентами, предоставляя отчетность руководству.

Продавец магазина имеет право:

— Запрашивать информацию о новых товарах и акциях компании.
— Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания клиентов.

Эффективность работы продавца магазина оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения норм продаж.
— Обратная связь от клиентов и уровень их удовлетворенности.
— Вклад в компанию через реализацию дополнительных услуг и товаров.

Квалифицированный продавец магазина – это ключевой элемент успешного функционирования розничной торговли и обеспечения высококачественного обслуживания клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно работать с покупателями и способствовать успешным продажам.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим продавцов с актуальными навыками и опытом работы в продажах. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить эффективное обслуживание и привлекать клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного продавца магазина, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

