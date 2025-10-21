Должностные обязанности Проектировщик

Общие положения Проектировщика

Проектировщик — инженер, отвечающий за разработку проектной документации для строительных, технологических и инженерных систем: архитектурно‑строительных, инженерных сетей (ВК, ОВиК, электроснабжение, слаботочные системы), технологических процессов и промышленных объектов. Обеспечивает соответствие проектов нормативным требованиям (СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ и др.), отвечает за согласования с заказчиком и смежными дисциплинами, участвует в экспертизах и авторском надзоре. Работает в рамках приказов руководства, технического задания и внутренних регламентов организации.

Квалификационные требования Проектировщика

  • Высшее профильное образование (инженер‑строитель, инженер‑по‑сети, технолог, архитектор).
  • Опыт проектной работы от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) в профильной дисциплине.
  • Знание нормативной базы: СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ, требования к энергоэффективности и пожарной безопасности.
  • Владение САПР и BIM‑инструментами: AutoCAD, Revit, PDMS/SmartPlant, Navisworks, Bentley — по специализации.
  • Навыки расчётов (нагрузки, теплотехнические, гидравлические, электрические) и умение оформлять расчётные записки.
  • Опыт подготовки комплектов проектной документации: рабочая документация (РД), ПСД, КМ/КЖ, спецификации, ведомости и сметные расчёты (сметчик/сметная программа — преимущество).
  • Умение согласовывать проект с заказчиком, госорганами и смежными отделами; опыт прохождения экспертизы.
  • Знание принципов междисциплинарного взаимодействия и контроля коллизий в BIM.
  • Владение MS Office, проектными трекерами (Jira, Confluence) и электронным документооборотом.
  • Коммуникабельность, ответственность, внимательность к деталям и умение работать в команде.

Должностные обязанности Проектировщика

  • Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием: прединвестиционные предложения, ППР, ПСД, РД.
  • Выполнение инженерных расчётов и подготовка расчётных записок (нагрузки, теплопотери, гидравлика, электрические нагрузки).
  • Создание рабочих чертежей, спецификаций, ведомостей материалов и оборудования.
  • Формирование и проверка сметной документации совместно со сметчиком/экономистом.
  • Координация и согласование проектных решений с заказчиком, подрядчиками, смежными дисциплинами и контролирующими органами.
  • Ведение BIM‑модели, проверка на коллизии, интеграция дисциплин и подготовка ведомостей вырезки/арматуры.
  • Подготовка пакетов документов для экспертизы, получение согласований и разрешений.
  • Участие в выездах на объект: замеры, привязки, проверка фактического состояния (as‑built).
  • Реагирование на запросы на разъяснения (RFI), внесение изменений и ведение журнала изменений проекта.
  • Контроль соответствия проектных решений техническим регламентам и стандартам качества.
  • Участие в авторском надзоре и приёмке работ подрядчиков по проектной части.
  • Обучение и наставничество младших инженеров при необходимости.

Отчетность Проектировщика

Проектировщик подотчётен руководителю группы проектирования/главному инженеру и предоставляет:

  • сроки и статус выполнения этапов проекта (ежедневные/еженедельные/месячные отчёты);
  • комплект проектной документации по этапам (ПИР, П/Р, РД) для согласования и экспертизы;
  • расчётные записки, спецификации и сметные ведомости;
  • журнал RFI и журнал изменений/доработок проекта;
  • акты приемки проектных работ и отчёты по авторскому надзору.

Права Проектировщика

  • Запрашивать у заказчика и профильных подразделений исходные данные, техзадание и дополнительную информацию, необходимую для проектирования.
  • Требовать доступа на объект для замеров и проверки исходного состояния.
  • Приостанавливать внедрение проектных решений подрядчиками при выявлении несоответствий проектной документации требованиям безопасности или нормативам (в пределах полномочий).
  • Предлагать изменения и оптимизации в проекте, выбирать оборудование и материалы в рамках утверждённого бюджета и технических требований.
  • Инициировать экспертизу проектных решений и привлекать сторонних специалистов при необходимости.

Критерии эффективности и ответственность Проектировщика

  • Основные KPI: соблюдение сроков выдачи проектной документации, количество доработок и замечаний при экспертизе, точность исходных данных (минимум RFI), соответствие бюджета проекта, число коллизий в BIM на ранних стадиях.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение этапов проекта в срок ≥ 95%;
    • Количество RFI / изменений после выдачи РД — ≤ 3% от общего объёма;
    • Доля коллизий, обнаруженных на стадии проекта (до строительства) — ≥ 90% выявленных заранее;
    • Отклонение фактических затрат от проектной сметы — ≤ ±5%.
  • Проектировщик несёт ответственность за корректность проектных решений, соответствие нормативам, качество подготовленной документации и своевременность согласований. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Проектировщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: портфолио проектов, тестовые задания по чертежам и расчётам, проверка BIM‑моделей.
  • Оценка знания нормативов (СП, СНиП, ГОСТ), опыта прохождения экспертизы и навыков согласований.
  • Тестирование владения САПР/BIM: AutoCAD, Revit, Navisworks, расчётные пакеты.
  • Проверка опыта взаимодействия с заказчиками, подрядчиками и опытом авторского надзора.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
  • Для оперативного подбора проектировщика, способного подготовить качественную проектную документацию, обеспечить согласования и минимизировать риски на стадии строительства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужной специализацией, опытом работы с нормативами и практическими кейсами.

