Общие положения Проектировщика

Проектировщик — инженер, отвечающий за разработку проектной документации для строительных, технологических и инженерных систем: архитектурно‑строительных, инженерных сетей (ВК, ОВиК, электроснабжение, слаботочные системы), технологических процессов и промышленных объектов. Обеспечивает соответствие проектов нормативным требованиям (СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ и др.), отвечает за согласования с заказчиком и смежными дисциплинами, участвует в экспертизах и авторском надзоре. Работает в рамках приказов руководства, технического задания и внутренних регламентов организации.

Квалификационные требования Проектировщика

Высшее профильное образование (инженер‑строитель, инженер‑по‑сети, технолог, архитектор).

Опыт проектной работы от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) в профильной дисциплине.

Знание нормативной базы: СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ, требования к энергоэффективности и пожарной безопасности.

Владение САПР и BIM‑инструментами: AutoCAD, Revit, PDMS/SmartPlant, Navisworks, Bentley — по специализации.

Навыки расчётов (нагрузки, теплотехнические, гидравлические, электрические) и умение оформлять расчётные записки.

Опыт подготовки комплектов проектной документации: рабочая документация (РД), ПСД, КМ/КЖ, спецификации, ведомости и сметные расчёты (сметчик/сметная программа — преимущество).

Умение согласовывать проект с заказчиком, госорганами и смежными отделами; опыт прохождения экспертизы.

Знание принципов междисциплинарного взаимодействия и контроля коллизий в BIM.

Владение MS Office, проектными трекерами (Jira, Confluence) и электронным документооборотом.

Коммуникабельность, ответственность, внимательность к деталям и умение работать в команде.

Должностные обязанности Проектировщика

Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием: прединвестиционные предложения, ППР, ПСД, РД.

Выполнение инженерных расчётов и подготовка расчётных записок (нагрузки, теплопотери, гидравлика, электрические нагрузки).

Создание рабочих чертежей, спецификаций, ведомостей материалов и оборудования.

Формирование и проверка сметной документации совместно со сметчиком/экономистом.

Координация и согласование проектных решений с заказчиком, подрядчиками, смежными дисциплинами и контролирующими органами.

Ведение BIM‑модели, проверка на коллизии, интеграция дисциплин и подготовка ведомостей вырезки/арматуры.

Подготовка пакетов документов для экспертизы, получение согласований и разрешений.

Участие в выездах на объект: замеры, привязки, проверка фактического состояния (as‑built).

Реагирование на запросы на разъяснения (RFI), внесение изменений и ведение журнала изменений проекта.

Контроль соответствия проектных решений техническим регламентам и стандартам качества.

Участие в авторском надзоре и приёмке работ подрядчиков по проектной части.

Обучение и наставничество младших инженеров при необходимости.

Отчетность Проектировщика

Проектировщик подотчётен руководителю группы проектирования/главному инженеру и предоставляет:

сроки и статус выполнения этапов проекта (ежедневные/еженедельные/месячные отчёты);

комплект проектной документации по этапам (ПИР, П/Р, РД) для согласования и экспертизы;

расчётные записки, спецификации и сметные ведомости;

журнал RFI и журнал изменений/доработок проекта;

акты приемки проектных работ и отчёты по авторскому надзору.

Права Проектировщика

Запрашивать у заказчика и профильных подразделений исходные данные, техзадание и дополнительную информацию, необходимую для проектирования.

Требовать доступа на объект для замеров и проверки исходного состояния.

Приостанавливать внедрение проектных решений подрядчиками при выявлении несоответствий проектной документации требованиям безопасности или нормативам (в пределах полномочий).

Предлагать изменения и оптимизации в проекте, выбирать оборудование и материалы в рамках утверждённого бюджета и технических требований.

Инициировать экспертизу проектных решений и привлекать сторонних специалистов при необходимости.

Критерии эффективности и ответственность Проектировщика

Основные KPI: соблюдение сроков выдачи проектной документации, количество доработок и замечаний при экспертизе, точность исходных данных (минимум RFI), соответствие бюджета проекта, число коллизий в BIM на ранних стадиях.

Примеры целевых значений: Выполнение этапов проекта в срок ≥ 95%; Количество RFI / изменений после выдачи РД — ≤ 3% от общего объёма; Доля коллизий, обнаруженных на стадии проекта (до строительства) — ≥ 90% выявленных заранее; Отклонение фактических затрат от проектной сметы — ≤ ±5%.

Проектировщик несёт ответственность за корректность проектных решений, соответствие нормативам, качество подготовленной документации и своевременность согласований. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

