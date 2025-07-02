Должностные обязанности Профконсультант

Должностная инструкция профконсультанта

Общие положения:
Профконсультант – это специалист, занимающийся консультированием людей по вопросам выбора профессии, карьерного роста и профессионального развития.

— Высшее образование в области психологии, социологии, педагогики или управления.
— Опыт работы в области профориентации или в HR будет преимуществом.
— Умение проводить диагностику и анализ потребностей клиентов.

— Консультирование: Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам выбора профессии и карьерного роста.

— Психодиагностика: Оценка профессиональных склонностей и интересов клиентов с использованием современных методик и тестов.

— Разработка рекомендаций: Составление рекомендаций по выбору образовательных программ, профессий и возможностей для дальнейшего развития.

— Поддержка клиентов: Оказание поддержки в процессе трудоустройства, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.

— Организация тренингов: Проведение тренингов и семинаров на темы профессионального самоопределения, повышения эффективности поиска работы и развития карьерных навыков.

— Ведение документации: Подготовка отчетов о проведенных консультациях и анализе потребностей клиентов.

Профконсультант ведет отчеты о проведенных встречах, рекомендациях и прогрессе клиентов в их карьерных шагах.

Профконсультант имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для оказания консультативных услуг.
— Участвовать в конференциях и обучающих семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы профконсультанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов от консультационного процесса.
— Успехи клиентов в трудоустройстве и карьерном продвижении.
— Положительные отзывы и рекомендации.

Квалифицированный профконсультант играет важную роль в процессе профессионального самоопределения и карьерного роста клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных профессионально консультировать и поддерживать людей на их карьерном пути.

Мы внимательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профконсультантов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам специалиста, который поможет вашим клиентам выбрать правильный путь к успеху.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного профконсультанта, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить