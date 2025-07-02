Должностная инструкция профконсультанта

Общие положения:

Профконсультант – это специалист, занимающийся консультированием людей по вопросам выбора профессии, карьерного роста и профессионального развития.

— Высшее образование в области психологии, социологии, педагогики или управления.

— Опыт работы в области профориентации или в HR будет преимуществом.

— Умение проводить диагностику и анализ потребностей клиентов.

— Консультирование: Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам выбора профессии и карьерного роста.

— Психодиагностика: Оценка профессиональных склонностей и интересов клиентов с использованием современных методик и тестов.

— Разработка рекомендаций: Составление рекомендаций по выбору образовательных программ, профессий и возможностей для дальнейшего развития.

— Поддержка клиентов: Оказание поддержки в процессе трудоустройства, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.

— Организация тренингов: Проведение тренингов и семинаров на темы профессионального самоопределения, повышения эффективности поиска работы и развития карьерных навыков.

— Ведение документации: Подготовка отчетов о проведенных консультациях и анализе потребностей клиентов.

Профконсультант ведет отчеты о проведенных встречах, рекомендациях и прогрессе клиентов в их карьерных шагах.

Профконсультант имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для оказания консультативных услуг.

— Участвовать в конференциях и обучающих семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы профконсультанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов от консультационного процесса.

— Успехи клиентов в трудоустройстве и карьерном продвижении.

— Положительные отзывы и рекомендации.

Квалифицированный профконсультант играет важную роль в процессе профессионального самоопределения и карьерного роста клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных профессионально консультировать и поддерживать людей на их карьерном пути.

Мы внимательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профконсультантов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам специалиста, который поможет вашим клиентам выбрать правильный путь к успеху.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного профконсультанта, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.