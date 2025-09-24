Должностные обязанности Программист python
Общие положения Программиста Python
Программист Python — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и оптимизацию программного обеспечения на языке Python. Обеспечивает реализацию бизнес‑логики, поддержку API и микросервисов, интеграцию с внешними сервисами, автоматизацию процессов и качество продукта. Действует в рамках архитектурных решений проекта, внутренних стандартов разработки, практик CI/CD и требований безопасности.
Квалификационные требования Программиста Python
- Высшее образование в области ИТ, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
- Опыт коммерческой разработки на Python: от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 4+ лет (Senior).
- Уверенное владение Python 3.x, знание особенностей async/await — преимущество.
- Опыт с веб‑фреймворками: Django, Flask, FastAPI (в зависимости от проекта).
- Опыт работы с rDBMS: PostgreSQL (оптимизация запросов, миграции), знание NoSQL (Redis, MongoDB) — желателен.
- Опыт написания и поддержки REST/GraphQL API, понимание HTTP, WebSocket, gRPC.
- Навыки тестирования: pytest, unittest; принципы TDD/BDD и покрытие тестами.
- Владение системами контроля версий (Git), практиками code review и CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins).
- Знание контейнеризации и оркестрации: Docker; опыт с Kubernetes — преимущество.
- Базовые навыки DevOps: деплой, мониторинг (Prometheus, Grafana), логирование (ELK/EFK).
- Понимание вопросов безопасности: OWASP, аутентификация/авторизация, безопасная работа с данными.
- Навыки профилирования и оптимизации производительности (profiling, caching, оптимизация запросов).
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения в международной команде.
- Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, командная работа и готовность к обмену знаниями.
Должностные обязанности Программиста Python
- Разработка серверной логики и модулей приложения на Python в соответствии с требованиями продукта.
- Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов, версионности API.
- Написание читаемого, поддерживаемого кода; соблюдение кодстайла и стандартов команды.
- Создание и поддержка модульных и интеграционных тестов, участие в внедрении практик TDD/BDD.
- Оптимизация производительности: профилирование кода, оптимизация запросов к БД, внедрение кэширования.
- Интеграция с внешними сервисами и очередями (RabbitMQ, Kafka, Redis queues).
- Подготовка миграций БД, участие в планировании изменений схемы данных.
- Участие в code review, документирование архитектурных решений и API (OpenAPI/Swagger).
- Настройка и поддержка пайплайнов CI/CD, помощь в автоматизации релизов и rollback‑сценариев.
- Поддержка контейнеризации приложений (Docker) и взаимодействие с DevOps для деплоя.
- Мониторинг приложений, анализ логов и участие в инцидент‑менеджменте.
- Менторство младших разработчиков и участие в повышении квалификации команды.
Отчетность Программиста Python
Программист Python подотчётен тимлиду/руководителю разработки и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные статус‑отчёты по задачам и блокерам;
- pull‑request‑описания и результаты code review;
- отчёты по покрытию тестов, метрикам производительности и инцидентам;
- оценку трудоёмкости задач и рисков при планировании спринтов.
Права Программиста Python
- Предлагать архитектурные и технические решения по улучшению кода и инфраструктуры.
- Останавливать релиз или требовать доработки при выявлении критических багов или уязвимостей.
- Запрашивать информацию и доступы у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.
- Участвовать в выборе инструментов, библиотек и стандартов разработки.
- Инициировать рефакторинг и техдолг‑чек‑инициативы в рамках утверждённых планов.
Критерии эффективности и ответственность Программиста Python
- Критерии эффективности: качество и стабильность релизов, скорость доставки фич, уровень тестового покрытия, количество багов на продакшне, производительность сервисов.
- Примеры KPI:
- Покрытие критичных модулей тестами ≥ 70–80% (в зависимости от проекта);
- Bug escape rate (критические баги на прод.) — 0;
- Lead time (время от задачи до релиза) — в рамках команды (например ≤ 7 дней);
- Время восстановления после инцидента (MTTR) — минимальное.
- Программист несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и SLA. За несоблюдение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Программиста Python в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Мы подбираем программистов Python с проверкой практических навыков: тестовые задания, ревью кода, оценка архитектурного мышления.
- Оцениваем опыт в стекe (Django, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, CI/CD), умение работать с API и в микросервисной архитектуре.
- Проводим проверку бэкграунда, рекомендаций и soft‑skills (коммуникация, работа в команде, менторство).
- Сопровождаем адаптацию кандидата в probation‑период и предлагаем гарантийную замену при несоответствии.
Для оперативного подбора программиста Python, способного быстро включиться в проект, писать качественный код и обеспечивать надёжность серверной части, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста под ваш стек, нагрузку и требования безопасности.