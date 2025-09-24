Общие положения Программиста Python

Программист Python — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и оптимизацию программного обеспечения на языке Python. Обеспечивает реализацию бизнес‑логики, поддержку API и микросервисов, интеграцию с внешними сервисами, автоматизацию процессов и качество продукта. Действует в рамках архитектурных решений проекта, внутренних стандартов разработки, практик CI/CD и требований безопасности.

Квалификационные требования Программиста Python

Высшее образование в области ИТ, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.

Опыт коммерческой разработки на Python: от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 4+ лет (Senior).

Уверенное владение Python 3.x, знание особенностей async/await — преимущество.

Опыт с веб‑фреймворками: Django, Flask, FastAPI (в зависимости от проекта).

Опыт работы с rDBMS: PostgreSQL (оптимизация запросов, миграции), знание NoSQL (Redis, MongoDB) — желателен.

Опыт написания и поддержки REST/GraphQL API, понимание HTTP, WebSocket, gRPC.

Навыки тестирования: pytest, unittest; принципы TDD/BDD и покрытие тестами.

Владение системами контроля версий (Git), практиками code review и CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins).

Знание контейнеризации и оркестрации: Docker; опыт с Kubernetes — преимущество.

Базовые навыки DevOps: деплой, мониторинг (Prometheus, Grafana), логирование (ELK/EFK).

Понимание вопросов безопасности: OWASP, аутентификация/авторизация, безопасная работа с данными.

Навыки профилирования и оптимизации производительности (profiling, caching, оптимизация запросов).

Английский — технический уровень для чтения документации и общения в международной команде.

Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, командная работа и готовность к обмену знаниями.

Должностные обязанности Программиста Python

Разработка серверной логики и модулей приложения на Python в соответствии с требованиями продукта.

Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов, версионности API.

Написание читаемого, поддерживаемого кода; соблюдение кодстайла и стандартов команды.

Создание и поддержка модульных и интеграционных тестов, участие в внедрении практик TDD/BDD.

Оптимизация производительности: профилирование кода, оптимизация запросов к БД, внедрение кэширования.

Интеграция с внешними сервисами и очередями (RabbitMQ, Kafka, Redis queues).

Подготовка миграций БД, участие в планировании изменений схемы данных.

Участие в code review, документирование архитектурных решений и API (OpenAPI/Swagger).

Настройка и поддержка пайплайнов CI/CD, помощь в автоматизации релизов и rollback‑сценариев.

Поддержка контейнеризации приложений (Docker) и взаимодействие с DevOps для деплоя.

Мониторинг приложений, анализ логов и участие в инцидент‑менеджменте.

Менторство младших разработчиков и участие в повышении квалификации команды.

Отчетность Программиста Python

Программист Python подотчётен тимлиду/руководителю разработки и предоставляет:

ежедневные/еженедельные статус‑отчёты по задачам и блокерам;

pull‑request‑описания и результаты code review;

отчёты по покрытию тестов, метрикам производительности и инцидентам;

оценку трудоёмкости задач и рисков при планировании спринтов.

Права Программиста Python

Предлагать архитектурные и технические решения по улучшению кода и инфраструктуры.

Останавливать релиз или требовать доработки при выявлении критических багов или уязвимостей.

Запрашивать информацию и доступы у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.

Участвовать в выборе инструментов, библиотек и стандартов разработки.

Инициировать рефакторинг и техдолг‑чек‑инициативы в рамках утверждённых планов.

Критерии эффективности и ответственность Программиста Python

Критерии эффективности: качество и стабильность релизов, скорость доставки фич, уровень тестового покрытия, количество багов на продакшне, производительность сервисов.

Примеры KPI: Покрытие критичных модулей тестами ≥ 70–80% (в зависимости от проекта); Bug escape rate (критические баги на прод.) — 0; Lead time (время от задачи до релиза) — в рамках команды (например ≤ 7 дней); Время восстановления после инцидента (MTTR) — минимальное.

Программист несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и SLA. За несоблюдение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Программиста Python в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Мы подбираем программистов Python с проверкой практических навыков: тестовые задания, ревью кода, оценка архитектурного мышления.

Оцениваем опыт в стекe (Django, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, CI/CD), умение работать с API и в микросервисной архитектуре.

Проводим проверку бэкграунда, рекомендаций и soft‑skills (коммуникация, работа в команде, менторство).

Сопровождаем адаптацию кандидата в probation‑период и предлагаем гарантийную замену при несоответствии.

Для оперативного подбора программиста Python, способного быстро включиться в проект, писать качественный код и обеспечивать надёжность серверной части, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста под ваш стек, нагрузку и требования безопасности.