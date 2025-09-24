Должностные обязанности Программист python

Общие положения Программиста Python

Программист Python — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и оптимизацию программного обеспечения на языке Python. Обеспечивает реализацию бизнес‑логики, поддержку API и микросервисов, интеграцию с внешними сервисами, автоматизацию процессов и качество продукта. Действует в рамках архитектурных решений проекта, внутренних стандартов разработки, практик CI/CD и требований безопасности.

Квалификационные требования Программиста Python

  • Высшее образование в области ИТ, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт коммерческой разработки на Python: от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 4+ лет (Senior).
  • Уверенное владение Python 3.x, знание особенностей async/await — преимущество.
  • Опыт с веб‑фреймворками: Django, Flask, FastAPI (в зависимости от проекта).
  • Опыт работы с rDBMS: PostgreSQL (оптимизация запросов, миграции), знание NoSQL (Redis, MongoDB) — желателен.
  • Опыт написания и поддержки REST/GraphQL API, понимание HTTP, WebSocket, gRPC.
  • Навыки тестирования: pytest, unittest; принципы TDD/BDD и покрытие тестами.
  • Владение системами контроля версий (Git), практиками code review и CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins).
  • Знание контейнеризации и оркестрации: Docker; опыт с Kubernetes — преимущество.
  • Базовые навыки DevOps: деплой, мониторинг (Prometheus, Grafana), логирование (ELK/EFK).
  • Понимание вопросов безопасности: OWASP, аутентификация/авторизация, безопасная работа с данными.
  • Навыки профилирования и оптимизации производительности (profiling, caching, оптимизация запросов).
  • Английский — технический уровень для чтения документации и общения в международной команде.
  • Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, командная работа и готовность к обмену знаниями.

Должностные обязанности Программиста Python

  • Разработка серверной логики и модулей приложения на Python в соответствии с требованиями продукта.
  • Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов, версионности API.
  • Написание читаемого, поддерживаемого кода; соблюдение кодстайла и стандартов команды.
  • Создание и поддержка модульных и интеграционных тестов, участие в внедрении практик TDD/BDD.
  • Оптимизация производительности: профилирование кода, оптимизация запросов к БД, внедрение кэширования.
  • Интеграция с внешними сервисами и очередями (RabbitMQ, Kafka, Redis queues).
  • Подготовка миграций БД, участие в планировании изменений схемы данных.
  • Участие в code review, документирование архитектурных решений и API (OpenAPI/Swagger).
  • Настройка и поддержка пайплайнов CI/CD, помощь в автоматизации релизов и rollback‑сценариев.
  • Поддержка контейнеризации приложений (Docker) и взаимодействие с DevOps для деплоя.
  • Мониторинг приложений, анализ логов и участие в инцидент‑менеджменте.
  • Менторство младших разработчиков и участие в повышении квалификации команды.

Отчетность Программиста Python

Программист Python подотчётен тимлиду/руководителю разработки и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные статус‑отчёты по задачам и блокерам;
  • pull‑request‑описания и результаты code review;
  • отчёты по покрытию тестов, метрикам производительности и инцидентам;
  • оценку трудоёмкости задач и рисков при планировании спринтов.

Права Программиста Python

  • Предлагать архитектурные и технические решения по улучшению кода и инфраструктуры.
  • Останавливать релиз или требовать доработки при выявлении критических багов или уязвимостей.
  • Запрашивать информацию и доступы у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.
  • Участвовать в выборе инструментов, библиотек и стандартов разработки.
  • Инициировать рефакторинг и техдолг‑чек‑инициативы в рамках утверждённых планов.

Критерии эффективности и ответственность Программиста Python

  • Критерии эффективности: качество и стабильность релизов, скорость доставки фич, уровень тестового покрытия, количество багов на продакшне, производительность сервисов.
  • Примеры KPI:
    • Покрытие критичных модулей тестами ≥ 70–80% (в зависимости от проекта);
    • Bug escape rate (критические баги на прод.) — 0;
    • Lead time (время от задачи до релиза) — в рамках команды (например ≤ 7 дней);
    • Время восстановления после инцидента (MTTR) — минимальное.
  • Программист несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и SLA. За несоблюдение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

