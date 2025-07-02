Должностная инструкция программиста

Общие положения:

Программист – это специалист, ответственный за разработку, тестирование и поддержку программного обеспечения, а также за обеспечение его эффективной работы.

— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлений.

— Опыт работы в программировании на нескольких языках (например, Python, Java, C#).

— Знание основ алгоритмов и структур данных, а также опыта работы с базами данных.

— Разработка программного обеспечения: Создание, тестирование и внедрение программных приложений в соответствии с требованиями заказчика или бизнеса.

— Участие в проектах: Работа в команде над проектами по разработке ПО, участие в планировании и реализации задач.

— Тестирование и отладка: Проведение тестирования разработанного ПО, выявление и исправление ошибок, оптимизация кода.

— Документирование: Ведение технической документации по проектам, включая описание архитектуры программных решений и пользовательские руководства.

— Техническая поддержка: Предоставление поддержки пользователям, решение возникающих проблем и вопросов по работе программного обеспечения.

— Анализ требований: Участие в сборе и анализе требований к программным продуктам, взаимодействие с другими отделами для определения функциональных потребностей.

Программист ведет отчеты о выполненных задачах, прогрессе по проектам и результатах работы.

Программист имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению процессов разработки и качества ПО.

Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:

— Качество и сроки выполнения задач по разработке.

— Уровень удовлетворенности пользователей разработанным программным обеспечением.

— Успешность внедрения новых решений и улучшений в систему.

