Должностные обязанности Программист 1С
Должностная инструкция программиста 1С
Общие положения:
Программист 1С – это специалист, ответственный за разработку, внедрение и поддержку программных решений на платформе 1С:Предприятие, а также за автоматизацию бизнес-процессов компании.
— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлений.
— Опыт разработки на платформе 1С:Предприятие (версия 8.х).
— Знание основ бухгалтерского учета и управления, а также опыта работы с базами данных.
— Разработка программного обеспечения: Создание и доработка конфигураций 1С в соответствии с требованиями бизнеса, включая создание отчетов, обработок и форм.
— Внедрение систем: Участие в проекте по внедрению программных решений 1С в компании, адаптация и настройка системы под конкретные бизнес-процессы.
— Тестирование и отладка: Проведение тестирования разработанных решений, выявление и исправление ошибок, оптимизация производительности системы.
— Поддержка пользователей: Обеспечение технической поддержки и обучение сотрудников работе с программами 1С, консультации по функционалу системы.
— Документирование: Ведение документации по проекту, включая технические задания и инструкции для пользователей.
— Анализ требований: Сбор и анализ бизнес-требований, взаимодействие с другими отделами для определения потребностей в автоматизации.
Программист ведет отчеты о выполненных задачах, статусе проектов и результатах работы.
Программист имеет право:
— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению функционала системы и автоматизации процессов.
Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:
— Качество разработки и сроки выполнения задач.
— Уровень удовлетворенности пользователей работой системы 1С.
— Успешность внедрения новых решений и улучшений в систему.
Квалифицированный программист 1С играет важную роль в обеспечении автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить качественную разработку и поддержку программных решений на платформе 1С.
Мы внимательно изучаем требования вашего бизнеса, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим программистов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам специалиста, который сможет эффективно решать ваши задачи.
Программист, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в разработке и внедрении программных решений, способствующих успешной деятельности вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного программиста, который поможет вам достигать поставленных целей. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.