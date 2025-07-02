Должностные обязанности Программист 1С

Должностная инструкция программиста 1С

Общие положения:
 Программист 1С – это специалист, ответственный за разработку, внедрение и поддержку программных решений на платформе 1С:Предприятие, а также за автоматизацию бизнес-процессов компании.

— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлений.
 — Опыт разработки на платформе 1С:Предприятие (версия 8.х).
 — Знание основ бухгалтерского учета и управления, а также опыта работы с базами данных.

— Разработка программного обеспечения: Создание и доработка конфигураций 1С в соответствии с требованиями бизнеса, включая создание отчетов, обработок и форм.

— Внедрение систем: Участие в проекте по внедрению программных решений 1С в компании, адаптация и настройка системы под конкретные бизнес-процессы.

— Тестирование и отладка: Проведение тестирования разработанных решений, выявление и исправление ошибок, оптимизация производительности системы.

— Поддержка пользователей: Обеспечение технической поддержки и обучение сотрудников работе с программами 1С, консультации по функционалу системы.

— Документирование: Ведение документации по проекту, включая технические задания и инструкции для пользователей.

— Анализ требований: Сбор и анализ бизнес-требований, взаимодействие с другими отделами для определения потребностей в автоматизации.

Программист ведет отчеты о выполненных задачах, статусе проектов и результатах работы.

Программист имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих задач.
 — Вносить предложения по улучшению функционала системы и автоматизации процессов.

Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:

— Качество разработки и сроки выполнения задач.
 — Уровень удовлетворенности пользователей работой системы 1С.
 — Успешность внедрения новых решений и улучшений в систему.

Квалифицированный программист 1С играет важную роль в обеспечении автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить качественную разработку и поддержку программных решений на платформе 1С.

Мы внимательно изучаем требования вашего бизнеса, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим программистов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам специалиста, который сможет эффективно решать ваши задачи.

Программист, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в разработке и внедрении программных решений, способствующих успешной деятельности вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного программиста, который поможет вам достигать поставленных целей. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

