Должностные обязанности Программист Delphi
Должностная инструкция программиста Delphi
Общие положения:
Программист Delphi – это специалист, ответственный за разработку, поддержку и оптимизацию программного обеспечения на платформе Delphi, созидающей эффективные бизнес-решения и приложения.
— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлений.
— Опыт работы с языком программирования Delphi и платформой RAD Studio.
— Знание основ объектно-ориентированного программирования и опыт работы с базами данных (например, SQL, Paradox).
— Разработка ПО: Создание и доработка программных приложений на Delphi в соответствии с требованиями бизнеса.
— Тестирование и отладка: Проведение тестирования, отладки и оптимизации существующего программного обеспечения для повышения его производительности.
— Интеграция: Реализация интеграции разработанного ПО с другими системами и базами данных.
— Документирование: Ведение документации по проектам, включая технические спецификации и пользовательские инструкции.
— Поддержка клиентов: Обеспечение технической поддержки и консультации для пользователей программного обеспечения, а также обучение сотрудников.
— Анализ требований: Участие в сборе и анализе бизнес-требований, совместная работа с другими отделами для определения функциональных потребностей.
Программист ведет записи о выполненных задачах, развитии проектов и текущем статусе работы.
Программист имеет право:
— Запрашивать ресурсы и инструменты, необходимые для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов и функциональности ПО.
Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:
— Качество и срок выполнения задач по разработке.
— Уровень удовлетворенности пользователей работой программного обеспечения.
— Успешность внедрения новых решений и улучшений.
