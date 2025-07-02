Должностные обязанности Программист Delphi

Должностная инструкция программиста Delphi

Общие положения:

Программист Delphi – это специалист, ответственный за разработку, поддержку и оптимизацию программного обеспечения на платформе Delphi, созидающей эффективные бизнес-решения и приложения.

— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлений.
— Опыт работы с языком программирования Delphi и платформой RAD Studio.
— Знание основ объектно-ориентированного программирования и опыт работы с базами данных (например, SQL, Paradox).

— Разработка ПО: Создание и доработка программных приложений на Delphi в соответствии с требованиями бизнеса.

— Тестирование и отладка: Проведение тестирования, отладки и оптимизации существующего программного обеспечения для повышения его производительности.

— Интеграция: Реализация интеграции разработанного ПО с другими системами и базами данных.

— Документирование: Ведение документации по проектам, включая технические спецификации и пользовательские инструкции.

— Поддержка клиентов: Обеспечение технической поддержки и консультации для пользователей программного обеспечения, а также обучение сотрудников.

— Анализ требований: Участие в сборе и анализе бизнес-требований, совместная работа с другими отделами для определения функциональных потребностей.

Программист ведет записи о выполненных задачах, развитии проектов и текущем статусе работы.

Программист имеет право:

— Запрашивать ресурсы и инструменты, необходимые для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов и функциональности ПО.

Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:

— Качество и срок выполнения задач по разработке.
— Уровень удовлетворенности пользователей работой программного обеспечения.
— Успешность внедрения новых решений и улучшений.

Квалифицированный программист Delphi является ключевым компонентом в разработке и поддержке программных решений для бизнеса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить качественную разработку и поддержку программ на Delphi.

Мы внимательно исследуем требования вашего проекта, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим программистов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам специалиста, который эффективно решит ваши задачи.

Программист, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в создании и оптимизации программных решений, способствующих росту и успешной деятельности вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного профессионала, который поможет вам достигать поставленных целей. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить