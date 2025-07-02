Должностные обязанности Программист лаборатории вычислительной техники
Должностная инструкция программиста лаборатории вычислительной техники
Общие положения:
Программист лаборатории вычислительной техники – это специалист, ответственный за разработку и внедрение программного обеспечения для исследований и экспериментов, а также за обеспечение эффективного функционирования вычислительных систем.
— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлениях.
— Опыт работы в программировании и разработке ПО для научных или исследовательских учреждений.
— Знание языков программирования (например, C++, Python, Java) и современных программных библиотек и инструментов.
— Разработка ПО: Создание программного обеспечения для решения специфических задач лаборатории, включая анализ данных, моделирование и симуляции.
— Поддержка систем: Мониторинг и поддержка работающих вычислительных систем, обеспечение их бесперебойной работы и производительности.
— Системный анализ: Участие в анализе и оптимизации существующих программных решений, выявление проблем и их устранение.
— Документирование: Ведение технической документации по разработанным системам и программному обеспечению, инструкциям для пользователей.
— Сотрудничество с командой: Работать в тесном взаимодействии с научными сотрудниками и исследователями для понимания их потребностей и требований к программному обеспечению.
— Обучение персонала: Проведение обучения и консультаций для сотрудников лаборатории по использованию разработанного ПО.
Программист ведет отчеты о выполненных задачах, статусе проектов и результатах работы.
Программист имеет право:
— Запрашивать ресурсы и материалы, необходимые для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению работы лаборатории и оптимизации программных решений.
Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:
— Качество и быстрота выполнения программных задач.
— Уровень удовлетворенности пользователей разработанным ПО.
— Вклад в улучшение исследовательских процессов и результатов.
