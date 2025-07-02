Должностная инструкция программиста лаборатории вычислительной техники

Общие положения:

Программист лаборатории вычислительной техники – это специалист, ответственный за разработку и внедрение программного обеспечения для исследований и экспериментов, а также за обеспечение эффективного функционирования вычислительных систем.

— Высшее образование в области компьютерных наук, информационных технологий или смежных направлениях.

— Опыт работы в программировании и разработке ПО для научных или исследовательских учреждений.

— Знание языков программирования (например, C++, Python, Java) и современных программных библиотек и инструментов.

— Разработка ПО: Создание программного обеспечения для решения специфических задач лаборатории, включая анализ данных, моделирование и симуляции.

— Поддержка систем: Мониторинг и поддержка работающих вычислительных систем, обеспечение их бесперебойной работы и производительности.

— Системный анализ: Участие в анализе и оптимизации существующих программных решений, выявление проблем и их устранение.

— Документирование: Ведение технической документации по разработанным системам и программному обеспечению, инструкциям для пользователей.

— Сотрудничество с командой: Работать в тесном взаимодействии с научными сотрудниками и исследователями для понимания их потребностей и требований к программному обеспечению.

— Обучение персонала: Проведение обучения и консультаций для сотрудников лаборатории по использованию разработанного ПО.

Программист ведет отчеты о выполненных задачах, статусе проектов и результатах работы.

Программист имеет право:

— Запрашивать ресурсы и материалы, необходимые для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению работы лаборатории и оптимизации программных решений.

Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:

— Качество и быстрота выполнения программных задач.

— Уровень удовлетворенности пользователей разработанным ПО.

— Вклад в улучшение исследовательских процессов и результатов.

Квалифицированный программист лаборатории вычислительной техники играет важную роль в научных исследованиях и разработках. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить высокое качество разработки программного обеспечения для исследований.

Мы внимательно изучаем требования вашего учреждения, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим программистов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам специалиста, который сможет эффективно поддерживать и развивать вычислительные системы.

Программист, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в разработке и внедрении программных решений, способствующих успешному проведению научных экспериментов. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет оптимизировать процессы в вашей лаборатории вычислительной техники. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.