Должностные обязанности Программист предприятия торговли

Должностная инструкция программиста предприятия торговли

Общие положения:
Программист предприятия торговли – это специалист, ответственный за разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию торговых процессов и управление бизнес-операциями.

— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или смежных направлениях.
— Практический опыт работы в разработке программного обеспечения, особенно в области автоматизации торговых процессов.
— Знание языков программирования (например, Java, C#, Python) и технологий баз данных (SQL, NoSQL).

— Разработка программного обеспечения: Проектирование и создание программных решений для автоматизации торговых операций, включая управление запасами, обработку заказов и финансы.

— Анализ требований: Сбор и анализ бизнес-требований, взаимодействие с другими отделами для определения потребностей в программном обеспечении.

— Тестирование и отладка: Проведение тестирования разработанного программного обеспечения, выявление и исправление ошибок.

— Обучение персонала: Подготовка и проведение обучения для сотрудников по использованию новых систем и программ.

— Поддержка и обновление: Обеспечение технической поддержки пользователей, регулярное обновление и усовершенствование программного обеспечения.

— Документирование: Ведение документации по разработанным решениям, инструкциям пользователя и техническим спецификациям.

Программист ведет записи о выполненных задачах и статусе проектов, составляет отчеты по выполненным работам.

Программист имеет право:

— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:

— Своевременность и качество разработки решений.
— Уровень удовлетворенности пользователей внедренными системами.
— Процент успешного выполнения бизнес-требований.

Квалифицированный программист предприятия торговли играет ключевую роль в оптимизации процессов и повышении эффективности бизнеса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить автоматизацию и поддержку программного обеспечения на торговом предприятии.

Мы тщательно изучаем требования вашего предприятия, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим программистов с необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам специалиста, который обеспечит надежную автоматизацию и высокое качество работы программного обеспечения.

Программист, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в разработке и внедрении программных решений, способствующих эффективной работе вашего бизнеса. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет оптимизировать процессы в вашем торговом предприятии. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

