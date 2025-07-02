Должностные обязанности Программист предприятия торговли
Должностная инструкция программиста предприятия торговли
Общие положения:
Программист предприятия торговли – это специалист, ответственный за разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию торговых процессов и управление бизнес-операциями.
— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или смежных направлениях.
— Практический опыт работы в разработке программного обеспечения, особенно в области автоматизации торговых процессов.
— Знание языков программирования (например, Java, C#, Python) и технологий баз данных (SQL, NoSQL).
— Разработка программного обеспечения: Проектирование и создание программных решений для автоматизации торговых операций, включая управление запасами, обработку заказов и финансы.
— Анализ требований: Сбор и анализ бизнес-требований, взаимодействие с другими отделами для определения потребностей в программном обеспечении.
— Тестирование и отладка: Проведение тестирования разработанного программного обеспечения, выявление и исправление ошибок.
— Обучение персонала: Подготовка и проведение обучения для сотрудников по использованию новых систем и программ.
— Поддержка и обновление: Обеспечение технической поддержки пользователей, регулярное обновление и усовершенствование программного обеспечения.
— Документирование: Ведение документации по разработанным решениям, инструкциям пользователя и техническим спецификациям.
Программист ведет записи о выполненных задачах и статусе проектов, составляет отчеты по выполненным работам.
Программист имеет право:
— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению автоматизации и оптимизации рабочих процессов.
Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:
— Своевременность и качество разработки решений.
— Уровень удовлетворенности пользователей внедренными системами.
— Процент успешного выполнения бизнес-требований.
Квалифицированный программист предприятия торговли играет ключевую роль в оптимизации процессов и повышении эффективности бизнеса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить автоматизацию и поддержку программного обеспечения на торговом предприятии.
Мы тщательно изучаем требования вашего предприятия, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим программистов с необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам специалиста, который обеспечит надежную автоматизацию и высокое качество работы программного обеспечения.
Программист, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в разработке и внедрении программных решений, способствующих эффективной работе вашего бизнеса. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет оптимизировать процессы в вашем торговом предприятии. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.