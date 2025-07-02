Должностная инструкция программиста предприятия торговли

Общие положения:

Программист предприятия торговли – это специалист, ответственный за разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию торговых процессов и управление бизнес-операциями.

— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или смежных направлениях.

— Практический опыт работы в разработке программного обеспечения, особенно в области автоматизации торговых процессов.

— Знание языков программирования (например, Java, C#, Python) и технологий баз данных (SQL, NoSQL).

— Разработка программного обеспечения: Проектирование и создание программных решений для автоматизации торговых операций, включая управление запасами, обработку заказов и финансы.

— Анализ требований: Сбор и анализ бизнес-требований, взаимодействие с другими отделами для определения потребностей в программном обеспечении.

— Тестирование и отладка: Проведение тестирования разработанного программного обеспечения, выявление и исправление ошибок.

— Обучение персонала: Подготовка и проведение обучения для сотрудников по использованию новых систем и программ.

— Поддержка и обновление: Обеспечение технической поддержки пользователей, регулярное обновление и усовершенствование программного обеспечения.

— Документирование: Ведение документации по разработанным решениям, инструкциям пользователя и техническим спецификациям.

Программист ведет записи о выполненных задачах и статусе проектов, составляет отчеты по выполненным работам.

Программист имеет право:

— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Эффективность работы программиста оценивается по следующим критериям:

— Своевременность и качество разработки решений.

— Уровень удовлетворенности пользователей внедренными системами.

— Процент успешного выполнения бизнес-требований.

