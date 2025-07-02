Должностные обязанности Промоушен-менеджер

Должностная инструкция промоушен-менеджера

Общие положения:
Промоушен-менеджер – это специалист, отвечающий за разработку и реализацию стратегий продвижения товаров и услуг, а также за повышение узнаваемости бренда.

— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, управления или смежных областях.
— Опыт работы в сфере маркетинга или продаж будет преимуществом.
— Знание методов продвижения и современных трендов в рекламе.

— Разработка стратегий: Создание и внедрение стратегий продвижения бренда, товаров и услуг на рынке.

— Организация кампаний: Планирование, организация и проведение рекламных мероприятий и акций для привлечения клиентов.

— Анализ рынка: Исследование и анализ конкурентной среды, определение целевой аудитории и потребностей клиентов.

— Сотрудничество с командами: Взаимодействие с отделами продаж, PR, дизайна и другими для реализации комплексных маркетинговых кампаний.

— Координация мероприятий: Участие в организации и проведении выставок, презентаций и других мероприятий по продвижению.

— Оценка эффективности: Мониторинг эффективности рекламных кампаний, анализ результатов и внесение предложений по их улучшению.

Промоушен-менеджер ведет отчеты о проведенных мероприятиях, результатах акций и анализе рынка.

Промоушен-менеджер имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для разработки стратегий и проведения мероприятий.
— Участвовать в профессиональных семинарах и курсах для повышения квалификации.

Эффективность работы промоушен-менеджера оценивается по следующим критериям:

— Уровень повышения узнаваемости бренда и продаж.
— Успехи в организации и проведении мероприятий.
— Положительные отзывы от клиентов и участников акций.

Квалифицированный промоушен-менеджер играет ключевую роль в продвижении товаров и услуг компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно управлять процессами продвижения и обеспечивать рост узнаваемости бренда.

Мы тщательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим промоушен-менеджеров с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет поднять ваш бренд на новый уровень.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного промоушен-менеджера, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

