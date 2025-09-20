Общие положения Промт‑инженера

Промт‑инженер — специалист, отвечающий за разработку, оптимизацию и валидацию промптов (prompt engineering) для больших языковых моделей (LLM) и генеративных систем. Обеспечивает качество, устойчивость и безопасность вывода моделей, интеграцию LLM в продукты (RAG, чат‑боты, ассистенты), создает шаблоны промптов, проводит A/B‑тестирование и автоматизацию рабочих процессов LLMOps. Действует в соответствии с внутренними регламентами компании, политиками безопасности данных и этическими нормами использования ИИ.

Квалификационные требования Промт‑инженера

Высшее образование в области ИТ, прикладной лингвистики, Data Science, машинного обучения или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы с LLM и генеративными моделями (GPT, LLaMA, Claude и т.п.) от 1–2 лет (Middle) и 3+ лет для Senior.

Глубокое понимание принципов prompt engineering, few‑shot и chain‑of‑thought стратегий, RAG (retrieval‑augmented generation).

Навыки работы с Python, REST API, SDK провайдеров (OpenAI, Anthropic, Hugging Face и др.).

Опыт создания пайплайнов LLMOps: тестирование промптов, мониторинг ответов, сбор метрик качества и drift detection.

Знание методов оценки качества (BLEU/ROUGE/EM, human eval, task‑specific metrics) и навыки организации human‑in‑the‑loop процессов.

Понимание вопросов приватности и безопасности данных, токсичности вывода, умение применять фильтры и безопасные шаблоны.

Опыт работы с vector DB (Pinecone, Milvus, Weaviate), embedding‑моделями и поисковыми компонентами.

Навыки работы с CI/CD и автоматизацией тестов, знание основ DevOps и оркестрации задач ML‑pipeline.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения с провайдерами.

Личные качества: аналитическое мышление, аккуратность в формулировке задач, креативность, способность объяснять нетехническим стейкхолдерам.

Должностные обязанности Промт‑инженера

Разработка и оптимизация промптов и шаблонов для различных задач: генерация текстов, извлечение фактов, классификация, summarization, диалоговые сценарии.

Проектирование и внедрение RAG‑пайплайнов: подбор embedding‑моделей, настройка векторных баз, управление индексами и кэшем.

Тестирование и валидация качества вывода: автоматические метрики, A/B‑тесты, human‑in‑the‑loop оценка, анализ ошибок и дрейфа.

Создание и сопровождение библиотек промптов, шаблонов и дефолтных стратегий для команды разработчиков и продуктовых команд.

Настройка мониторинга и метрик (quality, latency, hallucination rate, toxicity), алертинга и логирования запросов/ответов.

Внедрение практик безопасности: фильтрация контента, контроль PII, политики redaction, GDPR‑совместность.

Автоматизация тестов и CI/CD для изменений в промптах и пайплайнах LLMOps.

Разработка инструкций, шаблонов и документации для интеграции промптов в продуктовые компоненты.

Сопровождение обучения и fine‑tuning моделей (взаимодействие с ML‑инженерами) и участие в подготовке датасетов для supervised signals.

Взаимодействие с продуктом, дизайном и юридическим отделом для согласования требований и ограничений.

Менторство младших специалистов и проведение воркшопов по prompt engineering.

Отчетность Промт‑инженера

Промт‑инженер подотчётен руководителю ML/AI команды или техническому продукт‑лиду и предоставляет:

регулярные отчёты по метрикам качества: accuracy, hallucination rate, latency, user satisfaction;

результаты A/B‑тестов и анализ изменений производительности после правок промптов;

мониторинг инцидентов и post‑mortem по ошибочным/опасным ответам;

документацию по шаблонам, runbooks для отката изменений и процедуры безопасного деплоя;

предложения по снижению стоимости запросов (prompt cost optimization) и использованию кэширования/снижения токенов.

Права Промт‑инженера

Запрашивать у продуктовых и инженерных команд информацию и доступы, необходимые для тестирования и интеграции промптов.

Останавливать внедрение изменений в продакшн при выявлении критических рисков по токсичности, утечке данных или падению качества.

Инициировать и проводить аудиты безопасности вывода моделей совместно с командами безопасности и юристами.

Вносить предложения по выбору поставщиков LLM, embedding‑решений и инструментов LLMOps.

Формировать рекомендации по политике хранения и обработки PII в рамках интеграций с LLM.

Критерии эффективности и ответственность Промт‑инженера

Основные KPI: точность и адекватность ответов LLM, снижение частоты галлюцинаций, user satisfaction (NPS/CSAT), latency/throughput, стоимость запросов.

Примеры целевых значений: Hallucination rate (по критичным задачам) — ≤ установленного порога (напр., < 2–5%); Время отклика (latency) — в пределах SLA (напр., ≤ 300–500 ms для interactive); User satisfaction (task success) — ≥ 85%; Снижение cost per query за счёт оптимизации промптов и кэширования — ≥ 10% за квартал.

Промт‑инженер несёт ответственность за корректность и безопасность шаблонов промптов, достоверность критичных выводов, соблюдение политик по защите данных и минимизацию рисков для бизнеса. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами.

