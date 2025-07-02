Должностные обязанности Провизор

Должностная инструкция провизора

Общие положения:
Провизор – это высококвалифицированный специалист в области фармацевтики, ответственный за отпуск лекарственных препаратов, консультирование клиентов и управление процессами в аптеке.

— Высшее образование в области фармацевтики.
— Наличие действующего свидетельства о квалификации провизора.
— Опыт работы в аптеке или фармацевтической компании будет преимуществом.

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о лекарственных препаратах, их применении, побочных действиях и противопоказаниях.

— Отпуск лекарств: Осуществление продажи и выдача лекарственных средств, соблюдение правил оформления рецептов.

— Управление запасами: Ответственность за контроль наличия товаров на складе, участие в процессах инвентаризации и приемки товаров.

— Соблюдение стандартов: Следование нормам и правилам фармацевтического законодательства, обеспечение качественного обслуживания покупателей.

— Обучение и наставничество: Участие в процессе подготовки и обучения новых сотрудников, передача знаний и опыта.

— Документирование: Ведение отчетности по отпуску лекарств, работе с клиентами и выполненным задачам.

Провизор ведет отчеты о продажах, остатках товаров и рекомендациях по улучшению работы аптеки.

Провизор имеет право:

— Запрашивать и использовать необходимые ресурсы для выполнения своих обязанностей.
— Участвовать в курсах повышения квалификации и профильных мероприятиях.

Эффективность работы провизора оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.
— Соответствие выполнения стандартов и норм фармацевтической деятельности.
— Результаты продаж и управление запасами.

Квалифицированный провизор играет ключевую роль в обеспечении надежного и качественного обслуживания в аптеке. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, готовых обеспечить высокий уровень фармацевтического обслуживания и профессионального консультирования.

Мы анализируем требования вашего бизнеса, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим провизоров с актуальными знаниями и опытом. Наша цель – предоставить вам специалиста, который сможет эффективно взаимодействовать с клиентами и управлять процессами в аптеке.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного провизора, который поможет вашей аптечной сети достигнуть поставленных целей и обеспечить высокое качество обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

