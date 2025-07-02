Должностная инструкция провизора-интерна

Общие положения:

Провизор-интерн – это специалист, находящийся на начальном этапе своей профессиональной карьеры, который проходит стажировку и получает практические навыки в сфере фармацевтики под руководством опытных коллег.

Квалификационные требования Провизора-интерна:

— Высшее образование в области фармацевтики.

— Наличие свидетельства об окончании обучения и права на работу в качестве провизора.

— Умение работать в команде и стремление к обучению.

— Помощь в работе аптеки: Участие в обслуживании клиентов, консультирование по вопросам здоровья, подбор лекарственных средств.

— Поддержка закладки и учета: Участвовать в процессе приемки, хранения и учета лекарственных препаратов и других товаров.

— Изучение законодательства: Ознакомление с фармацевтическим законодательством и стандартами, применяемыми в аптечной практике.

— Осуществление контроля качества: Помощь в контроле упаковки и маркировки препаратов, следование правилам хранения.

— Стажировка: Участие в различных обучающих мероприятиях, семинарах и курсах по повышению квалификации.

— Документирование: Ведение отчетности о выполненных задачах и полученных знаниях.

Провизор-интерн ведет записи о пройденной практике, успеваемости и рекомендациях к дальнейшему обучению.

Провизор-интерн имеет право:

— Запрашивать помощь и консультации у старших коллег по возникающим вопросам.

— Участвовать в обучающих программах и повышении квалификации.

Эффективность работы провизора-интерна оценивается по следующим критериям:

— Уровень знаний и понимания фармацевтических процессов.

— Умение взаимодействовать с клиентами и коллегами.

— Применение полученных знаний на практике.

