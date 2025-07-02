Должностные обязанности Рабочий по обслуживанию, текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования
Должностная инструкция рабочего по обслуживанию и ремонту
Общие положения:
Рабочий по обслуживанию занимается текущим ремонтом и обслуживанием зданий, сооружений и оборудования, обеспечивая их исправное состояние и безопасность эксплуатации.
Квалификационные требования Рабочего по обслуживанию, текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования:
— Среднее специальное образование или квалификационные курсы в области строительства или обслуживания.
— Опыт работы по специальности не менее 1 года.
— Знание основных принципов эксплуатации зданий и сооружений.
— Умение читать техническую документацию.
— Текущий ремонт: Выполнение работ по текущему ремонту помещений, систем отопления, водоснабжения и электрических сетей.
— Обслуживание оборудования: Периодическое техническое обслуживание и мелкий ремонт инженерных систем и оборудования.
— Проверка состояния: Проведение регулярных проверок состояния зданий и сооружений, выявление дефектов и неполадок.
— Выполнение заявок: Работа по заявкам от отдела эксплуатации на проведение необходимых ремонтных работ.
— Соблюдение норм: Осуществление работ в соответствии с правилами охраны труда и технике безопасности.
— Ведение документации: Заполнение актов выполненных работ и отчётности по проведённым ремонтам.
Отчетность Рабочего по обслуживанию, текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования:
Рабочий обязан регулярно предоставлять отчеты о выполненных работах, состоянии объектов и необходимости в ремонте.
Рабочий имеет право:
— Запрашивать необходимые инструменты и материалы для выполнения своих обязанностей.
— Предлагать улучшения в процессе обслуживания и ремонта оборудования.
Эффективность работы рабочего оценивается по следующим критериям:
— Качество выполненных ремонтных работ и обслуживание объектов.
— Соблюдение сроков исполнения заявок на ремонт.
— Уровень удовлетворенности эксплуатационного персонала качеством работы.
Квалифицированный рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и оборудования — важный элемент для обеспечения безопасности и функциональности объектов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов в сферах производства и сервисное обслуживание, способных выполнять ремонтно-обслуживающие работы на высоком уровне.
Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, которые способны поддерживать высокое качество обслуживания.
Рабочий, которого мы предложим, станет надежным специалистом, обеспечивающим бесперебойную работу ваших зданий и оборудования. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового решать текущие задачи и поддерживать надлежащее состояние объектов. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.