Должностная инструкция рабочего по обслуживанию и ремонту

Общие положения:

Рабочий по обслуживанию занимается текущим ремонтом и обслуживанием зданий, сооружений и оборудования, обеспечивая их исправное состояние и безопасность эксплуатации.

Квалификационные требования Рабочего по обслуживанию, текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования:

— Среднее специальное образование или квалификационные курсы в области строительства или обслуживания.

— Опыт работы по специальности не менее 1 года.

— Знание основных принципов эксплуатации зданий и сооружений.

— Умение читать техническую документацию.

— Текущий ремонт: Выполнение работ по текущему ремонту помещений, систем отопления, водоснабжения и электрических сетей.

— Обслуживание оборудования: Периодическое техническое обслуживание и мелкий ремонт инженерных систем и оборудования.

— Проверка состояния: Проведение регулярных проверок состояния зданий и сооружений, выявление дефектов и неполадок.

— Выполнение заявок: Работа по заявкам от отдела эксплуатации на проведение необходимых ремонтных работ.

— Соблюдение норм: Осуществление работ в соответствии с правилами охраны труда и технике безопасности.

— Ведение документации: Заполнение актов выполненных работ и отчётности по проведённым ремонтам.

Отчетность Рабочего по обслуживанию, текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования:

Рабочий обязан регулярно предоставлять отчеты о выполненных работах, состоянии объектов и необходимости в ремонте.

Рабочий имеет право:

— Запрашивать необходимые инструменты и материалы для выполнения своих обязанностей.

— Предлагать улучшения в процессе обслуживания и ремонта оборудования.

Эффективность работы рабочего оценивается по следующим критериям:

— Качество выполненных ремонтных работ и обслуживание объектов.

— Соблюдение сроков исполнения заявок на ремонт.

— Уровень удовлетворенности эксплуатационного персонала качеством работы.

