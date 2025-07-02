Должностная инструкция Разработчика Front-end (Front)

Разработчик Front-end отвечает за создание пользовательского интерфейса веб-приложений, адаптацию дизайна под различные устройства и браузеры, оптимизацию производительности и взаимодействие с back-end разработчиками.

Разработчик Front-end должен предоставлять отчеты о выполненных задачах, проблемах с производительностью и рекомендации по улучшению интерфейса.

Разработчик Front-end имеет право на участие в принятии архитектурных решений в части пользовательского интерфейса, оптимизации производительности и выборе технологий.

Работа разработчика Front-end оценивается по производительности веб-приложения, качеству пользовательского интерфейса, соблюдению сроков разработки и эффективному взаимодействию с другими членами команды разработки.

