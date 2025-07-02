Должностные обязанности Разработчик облачных продуктов
Общие положения
Разработчик облачных продуктов — инженер, ответственный за проектирование, разработку, внедрение и сопровождение облачных сервисов и платформ (IaaS/PaaS/SaaS). Обеспечивает надёжность, масштабируемость, безопасность и экономическую эффективность облачной инфраструктуры и приложений. Работает в соответствии с корпоративной архитектурой, политиками безопасности, стандартами DevOps и практиками SRE.
Квалификационные требования
- Высшее образование в области ИТ, информационной безопасности, вычислительной техники или эквивалентный практический опыт.
- Опыт разработки и сопровождения облачных решений от 2 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.
- Практические навыки работы с одной или несколькими платформами: AWS, Azure, GCP.
- Опыт работы с контейнерами и оркестрацией: Docker, Kubernetes (k8s), Helm.
- Владение инструментами IaC: Terraform, CloudFormation, Pulumi.
- Опыт построения CI/CD‑пайплайнов (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins и т.д.).
- Знание принципов сетевой архитектуры в облаке, IAM, VPC, DNS, балансировщиков нагрузки.
- Навыки мониторинга и логирования: Prometheus, Grafana, ELK/EFK, Alertmanager.
- Понимание безопасности облачных сред: шифрование, управление ключами, обеспечение соответствия (compliance).
- Опыт оптимизации затрат в облаке (cost management, tagging).
- Владение языками скриптинга/программирования: Python, Go, Bash/PowerShell.
- Навыки автоматизации тестирования инфраструктуры и приложений.
- Умение работать в кросс‑функциональной команде, документировать архитектуры и проводить код‑ревью.
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения с провайдерами.
Должностные обязанности
- Проектирование облачной архитектуры сервисов с учётом отказоустойчивости, масштабируемости и безопасности.
- Реализация инфраструктуры как кода (IaC) и поддержание модульных/переиспользуемых конфигураций.
- Разработка и сопровождение CI/CD‑пайплайнов, автоматизация релизов и rollbacks.
- Деплой и сопровождение контейнеризованных приложений в Kubernetes/managed‑k8s.
- Интеграция сервисов: сервис‑мэш, API‑gateway, очереди сообщений, CDN, базы данных.
- Настройка мониторинга, логирования и алертинга; определение SLI/SLO; участие в ретроспективе инцидентов.
- Обеспечение безопасности: IAM‑политики, секрет‑менеджмент, шифрование, сканирование уязвимостей.
- Оптимизация расходов облака: подбор типов инстансов, auto‑scaling, управление storage/requests.
- Поддержка резервного копирования, Disaster Recovery и планов восстановления.
- Участие в оценке технического долга, рефакторинге архитектуры и миграциях (on‑prem → cloud, lift‑and‑shift → cloud‑native).
- Взаимодействие с продуктовой и QA‑командами, подготовка документации и runbooks.
- Наставничество младших инженеров, проведение технических обзоров и обучение команды.
Отчетность
Разработчик облачных продуктов подчиняется руководителю команды разработки/инфраструктуры (DevOps/Cloud Lead, CTO) и предоставляет:
- статусные отчёты по задачам и релизам (ежедневно/еженедельно);
- отчёты по инцидентам (post‑mortem), SLA и показателям SLO/SLI;
- метрики использования ресурсов и отчёты по оптимизации затрат;
- документацию архитектурных решений, runbooks и инструкций по восстановлению.
Права
- Предлагать и внедрять технические решения по улучшению облачной платформы в рамках согласованного бюджета и процедур.
- Останавливать релиз или отклонять изменения при выявлении критических рисков для доступности или безопасности.
- Запрашивать у продуктовых и инженерных команд необходимые данные и доступы для выполнения задач.
- Участвовать в выборе инструментов облачной платформы, поставщиков и технологий.
- Инициировать аудит безопасности и тестирование DR‑процессов.
Критерии эффективности и ответственность
- Критерии эффективности: стабильность и доступность сервисов, скорость доставки функционала, безопасность и экономическая эффективность инфраструктуры.
- Основные метрики (KPI):
- доступность сервисов (uptime);
- MTTR (среднее время восстановления) при инцидентах;
- частота деплоев и lead time;
- потребление ресурсов и оптимизация затрат (cloud cost);
- соблюдение SLO/SLA и уровень ошибок (error rate);
- покрытие инфраструктуры IaC модульными конфигурациями;
- количество критических уязвимостей в продакшне.
- Разработчик несёт ответственность за корректность и безопасность внедряемых решений, соблюдение нормативных требований и своевременное восстановление сервисов. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
