Должностная инструкция Разработчика Python (Back Python)

Разработчик Python отвечает за создание серверной части веб-приложений, разработку алгоритмов, написание скриптов, обеспечение безопасности и масштабируемости программного обеспечения.

Разработчик Python должен предоставлять отчеты о выполненных задачах, проблемах с безопасностью и рекомендации по улучшению серверной части приложений.

Разработчик Python имеет право на участие в принятии архитектурных решений, выборе технологий, оптимизации производительности и безопасности приложений.

Работа разработчика Python оценивается по производительности серверной части приложений, безопасности кода, соблюдению сроков разработки и эффективному взаимодействию с другими членами команды разработки.

