Должностные обязанности Разработчик Ruby (Back Ruby)
Общие положения
Разработчик Ruby (Back‑Ruby) — специалист, отвечающий за разработку, поддержку и оптимизацию серверной части приложений на языке Ruby (включая Ruby on Rails и другие фреймворки). Обеспечивает стабильную работу backend‑сервисов, реализацию бизнес‑логики, качественные API, масштабируемость и безопасность систем. Действует в соответствии с внутренними стандартами разработки, практиками CI/CD и требованиями архитектуры проекта.
Квалификационные требования
- Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
- Опыт коммерческой разработки на Ruby / Ruby on Rails от 2 лет (для уровня Middle) и 4+ лет для Senior.
- Глубокие знания HTTP/REST, WebSocket, API‑архитектуры, а также опыт проектирования и реализации микросервисов.
- Опыт с СУБД: PostgreSQL (оптимизация запросов, индексация), знание Redis, работы с очередями (Sidekiq/Resque).
- Навыки тестирования: RSpec, Minitest; принципы TDD/BDD.
- Опыт контейнеризации и оркестрации: Docker, Kubernetes — преимущество.
- Знание CI/CD (GitHub Actions/GitLab CI/Jenkins), практик code review и Git flow.
- Понимание вопросов безопасности веб‑приложений, аутентификации/авторизации (OAuth, JWT).
- Навыки профилирования и оптимизации производительности, опыт работы с мониторингом (Prometheus, New Relic).
- Умение работать в команде, писать чистый поддерживаемый код, документировать API.
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения в команде.
Должностные обязанности
- Разработка и сопровождение серверной логики приложений на Ruby / Ruby on Rails.
- Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов и версионности API.
- Интеграция с внешними сервисами и внутренними микросервисами (HTTP, gRPC, очереди).
- Написание модульных, интеграционных и e2e‑тестов (RSpec/Minitest), поддержание высокого покрытия тестами.
- Оптимизация производительности: профилирование, оптимизация запросов к БД, кэширование.
- Работа с миграциями БД, поддержание целостности данных, управление индексами и оптимизация запросов.
- Настройка и поддержка процессов CI/CD, автоматизация релизов и деплойментов.
- Участие в code review, соблюдение кодстайла и best practices, документирование решений.
- Обеспечение безопасности приложений: проверка уязвимостей, корректная аутентификация/авторизация, шифрование данных.
- Мониторинг и логирование сервисов, участие в инцидент‑реакции и повышении устойчивости систем.
- Участие в архитектурных обсуждениях, оценка технического долга, участие в планировании спринтов.
- Менторство младших разработчиков, передача знаний и участие в техническом совершенствовании команды.
Отчетность
Разработчик подотчётен тимлиду/начальнику разработки (или CTO) и предоставляет:
- статусные отчёты по задачам (ежедневно/еженедельно);
- pull‑request‑описания и результаты code review;
- отчёты по покрытиям тестов, метрикам производительности и инцидентам;
- оценку трудоёмкости задач и технических рисков.
Права
- Предлагать технические решения и улучшения архитектуры, требующие изменений в продукте.
- Останавливать релиз или возвращать задачу на доработку при выявлении критических ошибок или нарушений безопасности.
- Запрашивать необходимую информацию у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.
- Участвовать в выборе инструментов, библиотек и инфраструктурных компонент с последующим утверждением.
- Настраивать процессы автоматизации в рамках согласованного плана и практик команды.
Критерии эффективности и ответственность
- Критерии эффективности: стабильность и работоспособность сервисов, качество кода, скорость доставки фич, своевременное исправление багов, соблюдение SLA и целевых метрик производительности.
- Основные метрики (KPI):
- покрытие критичных модулей тестами;
- количество багов на продакшене (bug escape rate);
- lead time (время от задачи до релиза);
- частота деплоев / среднее время восстановления (MTTR);
- производительность запросов и время ответа API.
- Разработчик несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и SLA. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
