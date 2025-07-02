Общие положения

Разработчик Ruby (Back‑Ruby) — специалист, отвечающий за разработку, поддержку и оптимизацию серверной части приложений на языке Ruby (включая Ruby on Rails и другие фреймворки). Обеспечивает стабильную работу backend‑сервисов, реализацию бизнес‑логики, качественные API, масштабируемость и безопасность систем. Действует в соответствии с внутренними стандартами разработки, практиками CI/CD и требованиями архитектуры проекта.

Квалификационные требования

Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.

Опыт коммерческой разработки на Ruby / Ruby on Rails от 2 лет (для уровня Middle) и 4+ лет для Senior.

Глубокие знания HTTP/REST, WebSocket, API‑архитектуры, а также опыт проектирования и реализации микросервисов.

Опыт с СУБД: PostgreSQL (оптимизация запросов, индексация), знание Redis, работы с очередями (Sidekiq/Resque).

Навыки тестирования: RSpec, Minitest; принципы TDD/BDD.

Опыт контейнеризации и оркестрации: Docker, Kubernetes — преимущество.

Знание CI/CD (GitHub Actions/GitLab CI/Jenkins), практик code review и Git flow.

Понимание вопросов безопасности веб‑приложений, аутентификации/авторизации (OAuth, JWT).

Навыки профилирования и оптимизации производительности, опыт работы с мониторингом (Prometheus, New Relic).

Умение работать в команде, писать чистый поддерживаемый код, документировать API.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения в команде.

Должностные обязанности

Разработка и сопровождение серверной логики приложений на Ruby / Ruby on Rails.

Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов и версионности API.

Интеграция с внешними сервисами и внутренними микросервисами (HTTP, gRPC, очереди).

Написание модульных, интеграционных и e2e‑тестов (RSpec/Minitest), поддержание высокого покрытия тестами.

Оптимизация производительности: профилирование, оптимизация запросов к БД, кэширование.

Работа с миграциями БД, поддержание целостности данных, управление индексами и оптимизация запросов.

Настройка и поддержка процессов CI/CD, автоматизация релизов и деплойментов.

Участие в code review, соблюдение кодстайла и best practices, документирование решений.

Обеспечение безопасности приложений: проверка уязвимостей, корректная аутентификация/авторизация, шифрование данных.

Мониторинг и логирование сервисов, участие в инцидент‑реакции и повышении устойчивости систем.

Участие в архитектурных обсуждениях, оценка технического долга, участие в планировании спринтов.

Менторство младших разработчиков, передача знаний и участие в техническом совершенствовании команды.

Отчетность

Разработчик подотчётен тимлиду/начальнику разработки (или CTO) и предоставляет:

статусные отчёты по задачам (ежедневно/еженедельно);

pull‑request‑описания и результаты code review;

отчёты по покрытиям тестов, метрикам производительности и инцидентам;

оценку трудоёмкости задач и технических рисков.

Права

Предлагать технические решения и улучшения архитектуры, требующие изменений в продукте.

Останавливать релиз или возвращать задачу на доработку при выявлении критических ошибок или нарушений безопасности.

Запрашивать необходимую информацию у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.

Участвовать в выборе инструментов, библиотек и инфраструктурных компонент с последующим утверждением.

Настраивать процессы автоматизации в рамках согласованного плана и практик команды.

Критерии эффективности и ответственность

Критерии эффективности: стабильность и работоспособность сервисов, качество кода, скорость доставки фич, своевременное исправление багов, соблюдение SLA и целевых метрик производительности.

Основные метрики (KPI): покрытие критичных модулей тестами; количество багов на продакшене (bug escape rate); lead time (время от задачи до релиза); частота деплоев / среднее время восстановления (MTTR); производительность запросов и время ответа API.

Разработчик несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и SLA. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

