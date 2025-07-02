Должностные обязанности Разработчик Ruby (Back Ruby)

Общие положения

Разработчик Ruby (Back‑Ruby) — специалист, отвечающий за разработку, поддержку и оптимизацию серверной части приложений на языке Ruby (включая Ruby on Rails и другие фреймворки). Обеспечивает стабильную работу backend‑сервисов, реализацию бизнес‑логики, качественные API, масштабируемость и безопасность систем. Действует в соответствии с внутренними стандартами разработки, практиками CI/CD и требованиями архитектуры проекта.

Квалификационные требования

  • Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт коммерческой разработки на Ruby / Ruby on Rails от 2 лет (для уровня Middle) и 4+ лет для Senior.
  • Глубокие знания HTTP/REST, WebSocket, API‑архитектуры, а также опыт проектирования и реализации микросервисов.
  • Опыт с СУБД: PostgreSQL (оптимизация запросов, индексация), знание Redis, работы с очередями (Sidekiq/Resque).
  • Навыки тестирования: RSpec, Minitest; принципы TDD/BDD.
  • Опыт контейнеризации и оркестрации: Docker, Kubernetes — преимущество.
  • Знание CI/CD (GitHub Actions/GitLab CI/Jenkins), практик code review и Git flow.
  • Понимание вопросов безопасности веб‑приложений, аутентификации/авторизации (OAuth, JWT).
  • Навыки профилирования и оптимизации производительности, опыт работы с мониторингом (Prometheus, New Relic).
  • Умение работать в команде, писать чистый поддерживаемый код, документировать API.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и общения в команде.

Должностные обязанности

  • Разработка и сопровождение серверной логики приложений на Ruby / Ruby on Rails.
  • Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов и версионности API.
  • Интеграция с внешними сервисами и внутренними микросервисами (HTTP, gRPC, очереди).
  • Написание модульных, интеграционных и e2e‑тестов (RSpec/Minitest), поддержание высокого покрытия тестами.
  • Оптимизация производительности: профилирование, оптимизация запросов к БД, кэширование.
  • Работа с миграциями БД, поддержание целостности данных, управление индексами и оптимизация запросов.
  • Настройка и поддержка процессов CI/CD, автоматизация релизов и деплойментов.
  • Участие в code review, соблюдение кодстайла и best practices, документирование решений.
  • Обеспечение безопасности приложений: проверка уязвимостей, корректная аутентификация/авторизация, шифрование данных.
  • Мониторинг и логирование сервисов, участие в инцидент‑реакции и повышении устойчивости систем.
  • Участие в архитектурных обсуждениях, оценка технического долга, участие в планировании спринтов.
  • Менторство младших разработчиков, передача знаний и участие в техническом совершенствовании команды.

Отчетность

Разработчик подотчётен тимлиду/начальнику разработки (или CTO) и предоставляет:

  • статусные отчёты по задачам (ежедневно/еженедельно);
  • pull‑request‑описания и результаты code review;
  • отчёты по покрытиям тестов, метрикам производительности и инцидентам;
  • оценку трудоёмкости задач и технических рисков.

Права

  • Предлагать технические решения и улучшения архитектуры, требующие изменений в продукте.
  • Останавливать релиз или возвращать задачу на доработку при выявлении критических ошибок или нарушений безопасности.
  • Запрашивать необходимую информацию у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.
  • Участвовать в выборе инструментов, библиотек и инфраструктурных компонент с последующим утверждением.
  • Настраивать процессы автоматизации в рамках согласованного плана и практик команды.

Критерии эффективности и ответственность

  • Критерии эффективности: стабильность и работоспособность сервисов, качество кода, скорость доставки фич, своевременное исправление багов, соблюдение SLA и целевых метрик производительности.
  • Основные метрики (KPI):
    • покрытие критичных модулей тестами;
    • количество багов на продакшене (bug escape rate);
    • lead time (время от задачи до релиза);
    • частота деплоев / среднее время восстановления (MTTR);
    • производительность запросов и время ответа API.
  • Разработчик несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и SLA. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

