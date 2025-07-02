Должностная инструкция редактора

Общие положения:

Редактор отвечает за редактуру и коррекцию текстов, а также за их подготовку к публикации, соблюдение норм языковой и стилистической стандартизации.

— Высшее образование в области филологии, журналистики или другой гуманитарной специальности.

— Опыт работы в роли редактора или корректора не менее 3 лет.

— Уверенное знание грамматики, стиля и современных языковых норм.

— Знание специфики различных жанров и форматов публикаций.

— Редактирование текстов: Проверка и коррекция текстов на предмет грамматических, стилистических и орфографических ошибок.

— Подготовка материалов к публикации: Сопровождение статей и других материалов на всех этапах – от создания до финальной публикации.

— Согласование с авторами: Взаимодействие с авторами текстов для уточнения вопросов, связанными с редакцией.

— Контроль сроков: Обеспечение своевременной подготовки материалов к публикации.

— Разработка редакционных стандартов: Создание и внедрение норм и стандартов оформления для различных типов материалов.

— Анализ и оценка контента: Оценка материалов на предмет соответствия тематике, аудитории и требованиям издания.

Редактор обязан предоставлять отчеты о проделанной работе, включая список отредактированных материалов и результаты их публикации.

Редактор имеет право:

— Запрашивать у авторов дополнительные материалы и информацию для редактируемых текстов.

— Вносить предложения по улучшению содержания и качества публикаций.

— Участвовать в формировании редакционных планов и программ.

Эффективность работы редактора оценивается по следующим критериям:

— Качество отредактированных материалов и отсутствие ошибок в публикуемых текстах.

— Соблюдение сроков подготовки и публикации материалов.

— Уровень удовлетворенности авторов и читателей качеством публикаций.

Квалифицированный редактор — важный элемент в обеспечении качества публикаций и содержания в медиа-пространстве. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессиональных редакторов, готовых внести значительный вклад в редакционную деятельность.

Мы анализируем уникальные требования вашего издания, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, способных обеспечивать высокий уровень качества и соответствие контента актуальным стандартам.

Редактор, которого мы предложим, станет надежным партнером в создании качественного контента, повышая уровень доверия вашей аудитории. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с редакционными задачами и совершенствовать ваши публикации. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.