Должностная инструкция редактора по выпуску

Общие положения:

Редактор по выпуску отвечает за финальную обработку и выпуск контента, контроль за соответствием материалов программным требованиям и высоким стандартам качества.

— Высшее образование в области журналистики, медиакоммуникаций или смежных областях.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

— Знание основ редактирования и структурирования материалов.

— Умение работать с графическими и видео-редакторами будет преимуществом.

— Редактирование контента: Обработка статей и материалов, проверка на соответствие редакционным стандартам и стилю.

— Согласование материалов: Взаимодействие с авторами, дизайнерами и другими участниками команды для обсуждения изменений и доработок.

— Контроль за соблюдением сроков: Обеспечение своевременности выпуска материалов согласно редакционному плану.

— Финальная проверка: Оценка качества готового контента перед публикацией, включая корректуру и верификацию фактов.

— Участие в планировании выпусков: Разработка графиков и стратегий контентного выпуска с учетом целевой аудитории.

— Анализ и обратная связь: Оценка успешности публикаций, сбор обратной связи от читателей и внесение предложений по улучшению.

Редактор по выпуску обязан предоставлять отчеты о процессе выпуска материалов и их успешности.

Редактор по выпуску имеет право:

— Запрашивать данные и предложения от авторов и других специалистов.

— Вносить предложения по улучшению процессов выпуска и повышения качества контента.

Эффективность работы редактора по выпуску оценивается по следующим критериям:

— Качество и своевременность выпуска материалов.

— Уровень читательского интереса и вовлеченности.

— Соответствие стандартам редакционной политики.

