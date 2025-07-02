Должностная инструкция редактора сайта

Общие положения:

Редактор сайта отвечает за создание, редактирование и публикацию контента на веб-ресурсе, а также за обеспечение высокого качества информации и соблюдение редакционной политики.

— Высшее образование в области журналистики, филологии, маркетинга или смежных областях.

— Опыт работы в контент-маркетинге или веб-журналистике не менее 2 лет.

— Отличное знание русского языка и грамотность.

— Навыки работы с системами управления контентом (CMS) и основами SEO.

— Создание и редактирование контента: Подготовка статей, новостей и других материалов для публикации на сайте.

— Планирование контент-аудитории: Разработка редакционного плана и стратегии публикаций с учетом интересов целевой аудитории.

— Обеспечение качества материалов: Проверка текста на наличие ошибок, соответствие стилю и тематике, а также актуальности информации.

— Взаимодействие с авторами и командами: Координация работы с авторами контента, дизайнерами и техническими специалистами.

— Анализ эффективности контента: Мониторинг показателей посещаемости и вовлеченности материалов, внесение предложений по улучшению.

— Соблюдение сроков: Обеспечение своевременного выполнения задач и публикации материалов.

Редактор сайта обязан предоставлять отчеты о выполненных заданиях и актуальности контента.

Редактор сайта имеет право:

— Запрашивать информацию и материалы от авторов и других подразделений.

— Вносить предложения по улучшению контента и разработки новых рубрик.

Эффективность работы редактора оценивается по следующим критериям:

— Качество публикуемого контента и его соответствие стандартам.

— Уровень вовлеченности аудитории и рост посещаемости сайта.

— Своевременность выполнения задач и соблюдение сроков публикаций.

