Должностные обязанности Региональный менеджер по продажам

Общие положения

Региональный менеджер по продажам — руководитель направления продаж в закрепленном регионе, отвечающий за выполнение планов продаж, развитие клиентской базы и коммерческую стратегию. Обеспечивает достижение ключевых бизнес‑показателей, координирует работу торговой команды и взаимодействует с продуктовым и операционным подразделениями компании. Действует в рамках корпоративных стандартов, коммерческой стратегии и поручений руководства.

Квалификационные требования

  • Высшее образование (экономика, маркетинг, управление продажами, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт в продажах B2B/B2C и в управлении продажами на региональном уровне от 3 лет (Middle) и от 5 лет для Senior.
  • Опыт управления командой торговых представителей, формирования и реализации планов продаж.
  • Навыки ведения переговоров на уровне ключевых клиентов, умение заключать выгодные контракты и вести тендеры.
  • Знание инструментов планирования и прогнозирования продаж, бюджетирования и контроля маржинальности.
  • Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive и т.п.), аналитическими инструментами и Excel.
  • Навыки построения и оптимизации каналов сбыта: дистрибуция, дилеры, розница, корпоративные продажи.
  • Наличие водительского удостоверения категории B — преимущество (для полевых региональных позиций).
  • Личные качества: лидерство, ориентация на результат, стрессоустойчивость, аналитическое мышление, способность к делегированию.

Должностные обязанности

  • Разработка и реализация коммерческой стратегии по региону в соответствии с целями компании.
  • Выполнение и перевыполнение планов продаж по выручке, марже и количественным показателям.
  • Формирование, мотивация и развитие команды региональных менеджеров/торговых представителей.
  • Поиск и привлечение новых клиентов, развитие отношений с ключевыми текущими клиентами (KAM).
  • Развитие каналов сбыта: подбор дилеров, партнёров, контроль договорных условий и выполнения планов партнёрами.
  • Построение прогнозов продаж, планирование товарных запасов и контроль выполнения KPI.
  • Анализ рынка, мониторинг конкурентов, выявление точек роста и рисков на территории.
  • Контроль дебиторской задолженности и условий кредитования клиентов в рамках полномочий.
  • Работа с CRM: внесение данных по сделкам, контроль воронки продаж, аналитика конверсий.
  • Подготовка коммерческих предложений, участие в тендерах и переговорах на уровне региона.
  • Согласование ценовой политики, условий скидок и специальных предложений совместно с отделом продаж/маркетинга.
  • Взаимодействие с логистикой и складом для обеспечения товарных запасов и своевременной отгрузки.
  • Подготовка еженедельных/ежемесячных отчётов и презентаций для руководства.

Отчетность

Региональный менеджер подотчётен региональному директору/руководителю отдела продаж и предоставляет:

  • еженедельные статус‑отчёты по выполнению плана и ключевым сделкам;
  • месячные и квартальные отчёты по продажам, марже, прогнозам и воронке;
  • отчёты по работе с ключевыми клиентами и партнёрами;
  • планы развития территории и предложения по оптимизации каналов продаж.

Права

  • Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения плана.
  • Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
  • Предлагать и утверждать акции, скидки и промо‑кампании для региона после согласования с руководством.
  • Формировать кадровые предложения для своей команды (наём, повышение, дисциплинарные меры) в рамках полномочий.
  • Приостанавливать выполнение коммерческих договоров или отгрузок при выявлении существенных рисков (кредитный риск, сомнительная документация) и немедленно информировать руководство.

Критерии эффективности и ответственность

  • Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки YoY, доля региона в общем объёме продаж, retention ключевых клиентов, маржинальность.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана продаж ≥ 100%;
    • Рост выручки региона YoY ≥ 10–20% (в зависимости от рынка);
    • Коэффициент удержания ключевых клиентов ≥ 90%;
    • Доля просроченной дебиторки < 5% от оборота.
  • Региональный менеджер несёт ответственность за выполнение коммерческих показателей региона, корректность заключаемых договоров в пределах делегированных полномочий, соблюдение корпоративной политики и стандартов компании. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

