Должностные обязанности Региональный менеджер по продажам
Общие положения
Региональный менеджер по продажам — руководитель направления продаж в закрепленном регионе, отвечающий за выполнение планов продаж, развитие клиентской базы и коммерческую стратегию. Обеспечивает достижение ключевых бизнес‑показателей, координирует работу торговой команды и взаимодействует с продуктовым и операционным подразделениями компании. Действует в рамках корпоративных стандартов, коммерческой стратегии и поручений руководства.
Квалификационные требования
- Высшее образование (экономика, маркетинг, управление продажами, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт в продажах B2B/B2C и в управлении продажами на региональном уровне от 3 лет (Middle) и от 5 лет для Senior.
- Опыт управления командой торговых представителей, формирования и реализации планов продаж.
- Навыки ведения переговоров на уровне ключевых клиентов, умение заключать выгодные контракты и вести тендеры.
- Знание инструментов планирования и прогнозирования продаж, бюджетирования и контроля маржинальности.
- Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive и т.п.), аналитическими инструментами и Excel.
- Навыки построения и оптимизации каналов сбыта: дистрибуция, дилеры, розница, корпоративные продажи.
- Наличие водительского удостоверения категории B — преимущество (для полевых региональных позиций).
- Личные качества: лидерство, ориентация на результат, стрессоустойчивость, аналитическое мышление, способность к делегированию.
Должностные обязанности
- Разработка и реализация коммерческой стратегии по региону в соответствии с целями компании.
- Выполнение и перевыполнение планов продаж по выручке, марже и количественным показателям.
- Формирование, мотивация и развитие команды региональных менеджеров/торговых представителей.
- Поиск и привлечение новых клиентов, развитие отношений с ключевыми текущими клиентами (KAM).
- Развитие каналов сбыта: подбор дилеров, партнёров, контроль договорных условий и выполнения планов партнёрами.
- Построение прогнозов продаж, планирование товарных запасов и контроль выполнения KPI.
- Анализ рынка, мониторинг конкурентов, выявление точек роста и рисков на территории.
- Контроль дебиторской задолженности и условий кредитования клиентов в рамках полномочий.
- Работа с CRM: внесение данных по сделкам, контроль воронки продаж, аналитика конверсий.
- Подготовка коммерческих предложений, участие в тендерах и переговорах на уровне региона.
- Согласование ценовой политики, условий скидок и специальных предложений совместно с отделом продаж/маркетинга.
- Взаимодействие с логистикой и складом для обеспечения товарных запасов и своевременной отгрузки.
- Подготовка еженедельных/ежемесячных отчётов и презентаций для руководства.
Отчетность
Региональный менеджер подотчётен региональному директору/руководителю отдела продаж и предоставляет:
- еженедельные статус‑отчёты по выполнению плана и ключевым сделкам;
- месячные и квартальные отчёты по продажам, марже, прогнозам и воронке;
- отчёты по работе с ключевыми клиентами и партнёрами;
- планы развития территории и предложения по оптимизации каналов продаж.
Права
- Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения плана.
- Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
- Предлагать и утверждать акции, скидки и промо‑кампании для региона после согласования с руководством.
- Формировать кадровые предложения для своей команды (наём, повышение, дисциплинарные меры) в рамках полномочий.
- Приостанавливать выполнение коммерческих договоров или отгрузок при выявлении существенных рисков (кредитный риск, сомнительная документация) и немедленно информировать руководство.
Критерии эффективности и ответственность
- Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки YoY, доля региона в общем объёме продаж, retention ключевых клиентов, маржинальность.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж ≥ 100%;
- Рост выручки региона YoY ≥ 10–20% (в зависимости от рынка);
- Коэффициент удержания ключевых клиентов ≥ 90%;
- Доля просроченной дебиторки < 5% от оборота.
- Региональный менеджер несёт ответственность за выполнение коммерческих показателей региона, корректность заключаемых договоров в пределах делегированных полномочий, соблюдение корпоративной политики и стандартов компании. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
