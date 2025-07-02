Общие положения

Региональный менеджер по продажам — руководитель направления продаж в закрепленном регионе, отвечающий за выполнение планов продаж, развитие клиентской базы и коммерческую стратегию. Обеспечивает достижение ключевых бизнес‑показателей, координирует работу торговой команды и взаимодействует с продуктовым и операционным подразделениями компании. Действует в рамках корпоративных стандартов, коммерческой стратегии и поручений руководства.

Квалификационные требования

Высшее образование (экономика, маркетинг, управление продажами, коммерция) или эквивалентный практический опыт.

Опыт в продажах B2B/B2C и в управлении продажами на региональном уровне от 3 лет (Middle) и от 5 лет для Senior.

Опыт управления командой торговых представителей, формирования и реализации планов продаж.

Навыки ведения переговоров на уровне ключевых клиентов, умение заключать выгодные контракты и вести тендеры.

Знание инструментов планирования и прогнозирования продаж, бюджетирования и контроля маржинальности.

Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive и т.п.), аналитическими инструментами и Excel.

Навыки построения и оптимизации каналов сбыта: дистрибуция, дилеры, розница, корпоративные продажи.

Наличие водительского удостоверения категории B — преимущество (для полевых региональных позиций).

Личные качества: лидерство, ориентация на результат, стрессоустойчивость, аналитическое мышление, способность к делегированию.

Должностные обязанности

Разработка и реализация коммерческой стратегии по региону в соответствии с целями компании.

Выполнение и перевыполнение планов продаж по выручке, марже и количественным показателям.

Формирование, мотивация и развитие команды региональных менеджеров/торговых представителей.

Поиск и привлечение новых клиентов, развитие отношений с ключевыми текущими клиентами (KAM).

Развитие каналов сбыта: подбор дилеров, партнёров, контроль договорных условий и выполнения планов партнёрами.

Построение прогнозов продаж, планирование товарных запасов и контроль выполнения KPI.

Анализ рынка, мониторинг конкурентов, выявление точек роста и рисков на территории.

Контроль дебиторской задолженности и условий кредитования клиентов в рамках полномочий.

Работа с CRM: внесение данных по сделкам, контроль воронки продаж, аналитика конверсий.

Подготовка коммерческих предложений, участие в тендерах и переговорах на уровне региона.

Согласование ценовой политики, условий скидок и специальных предложений совместно с отделом продаж/маркетинга.

Взаимодействие с логистикой и складом для обеспечения товарных запасов и своевременной отгрузки.

Подготовка еженедельных/ежемесячных отчётов и презентаций для руководства.

Отчетность

Региональный менеджер подотчётен региональному директору/руководителю отдела продаж и предоставляет:

еженедельные статус‑отчёты по выполнению плана и ключевым сделкам;

месячные и квартальные отчёты по продажам, марже, прогнозам и воронке;

отчёты по работе с ключевыми клиентами и партнёрами;

планы развития территории и предложения по оптимизации каналов продаж.

Права

Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения плана.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.

Предлагать и утверждать акции, скидки и промо‑кампании для региона после согласования с руководством.

Формировать кадровые предложения для своей команды (наём, повышение, дисциплинарные меры) в рамках полномочий.

Приостанавливать выполнение коммерческих договоров или отгрузок при выявлении существенных рисков (кредитный риск, сомнительная документация) и немедленно информировать руководство.

Критерии эффективности и ответственность

Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки YoY, доля региона в общем объёме продаж, retention ключевых клиентов, маржинальность.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж ≥ 100%; Рост выручки региона YoY ≥ 10–20% (в зависимости от рынка); Коэффициент удержания ключевых клиентов ≥ 90%; Доля просроченной дебиторки < 5% от оборота.

Региональный менеджер несёт ответственность за выполнение коммерческих показателей региона, корректность заключаемых договоров в пределах делегированных полномочий, соблюдение корпоративной политики и стандартов компании. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Для поиска квалифицированных разработчиков облачных продуктов обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.