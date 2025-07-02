Общие положения

Региональный представитель — полевой сотрудник коммерческой службы, ответственный за развитие продаж и представление интересов компании в закреплённом регионе. Обеспечивает выполнение планов по объёму и выручке, развитие дилерской сети и розничных каналов, поддержку клиентов и контроль за исполнением договорных условий. Действует в рамках коммерческой политики компании и по поручениям регионального менеджера/руководства.

Квалификационные требования

Среднее профессиональное или высшее образование (коммерция, экономика, маркетинг) или эквивалентный практический опыт.

Опыт в полевых продажах / региональных продажах от 1–2 лет; предпочтительно опыт работы с дистрибьюторами и розницей.

Навыки ведения переговоров, презентаций и заключения договоров.

Умение работать с CRM, мобильными офисными приложениями и мобильным интернетом.

Знание особенностей рынка региона, понимание каналов сбыта и принципов торговли.

Водительское удостоверение категории B и готовность к частым командировкам — преимущество.

Коммуникабельность, самостоятельность, ориентированность на результат и умение планировать личную загрузку.

Должностные обязанности

Выполнение планов продаж и задач по развитию клиентской базы в закреплённом регионе.

Поиск и привлечение новых клиентов, работа с дистрибьюторами, оптовыми и розничными покупателями.

Заключение и сопровождение коммерческих договоров в рамках делегированных полномочий.

Организация демонстраций продукта, презентаций и переговоров на местах.

Поддержка текущих клиентов: консультации, обработка заказов, контроль отгрузок и возвратов.

Контроль дебиторской задолженности, оформление первичных документов и взаимодействие с бухгалтерией/логистикой.

Сбор маркетинговой информации: анализ конкурентов, мониторинг цен, ассортиментная аналитика.

Внедрение и контроль промо‑акций и мерчандайзинга в торговых точках.

Ведение отчётности в CRM и подготовка еженедельных/месячных отчётов по продажам и активности.

Передача обратной связи от клиентов в продуктовые и сервисные команды, участие в локальных b2b‑ивентах.

Отчетность

Региональный представитель подотчётен региональному менеджеру/руководителю отдела продаж и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты по визитам и сделкам;

отчёты по выполнению плана продаж и по воронке сделок;

данные по дебиторской задолженности и статусам отгрузок;

информацию по рынку: конкуренты, цены, спрос, запросы клиентов.

Права

Запрашивать у подразделений компании информацию и ресурсы (маркетинг, логистика, финансы) для выполнения задач.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие предложения в пределах делегированных полномочий.

Предлагать локальные маркетинговые инициативы и промо‑акции для региона с последующим согласованием.

Приостанавливать отгрузки или информировать руководство при выявлении существенных рисков (сомнительные документы, кредитный риск).

Представлять интересы компании на встречах с партнёрами и в профильных мероприятиях.

Критерии эффективности и ответственность

Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), количество новых клиентов, уровень удержания клиентов, объём дебиторской задолженности, конверсия визитов в сделки.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж ≥ 100%; Количество новых клиентов в квартал ≥ 10 (в зависимости от региона и сегмента); Удержание ключевых клиентов ≥ 90%; Дебиторская задолженность (>30 дн.) < 5% от оборота по региону.

Региональный представитель несёт ответственность за корректность оформляемых документов, выполнение планов продаж, соблюдение коммерческих условий и корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

