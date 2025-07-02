Должностные обязанности Региональный торговый представитель

Должностная инструкция регионального торгового представителя

Общие положения:
Региональный торговый представитель отвечает за развитие продаж и укрепление позиций компании на территории, а также за установление и поддержание отношений с клиентами.

— Высшее образование в области экономики, менеджмента или маркетинга.
— Опыт работы в продажах или сфере обслуживания клиентов от 3 лет.
— Знание рынка и конкурентной среды в регионе.
— Умение вести переговоры и работать с возражениями.

— Развитие клиентской базы: Поиск новых клиентов, установление и развитие долгосрочных отношений с партнерами и клиентами.

— Продажи товаров и услуг: Проведение презентаций, демонстрация продукта, закрытие сделок и выполнение планов продаж.

— Анализ рынка: Мониторинг рынка и конкурентоспособности продукции, выявление потребностей клиентов и адаптация предложений под них.

— Подготовка отчетности: Ведение отчетности о выполнении планов продаж и состоянии клиентской базы, подготовка аналитических материалов.

— Участие в мероприятиях: Представление компании на выставках, семинарах и других мероприятиях для увеличения видимости бренда.

— Обратная связь: Сбор и передача обратной связи от клиентов в отдел разработки и маркетинга для улучшения продуктов и услуг.

Региональный торговый представитель обязан регулярно предоставлять отчеты о проделанной работе, состоянии рынка и клиентах.

Региональный торговый представитель имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач.
— Вносить предложения по улучшению продуктов и услуг на основании обратной связи от клиентов.
— Участвовать в формировании стратегий продаж и маркетинга.

Эффективность работы регионального торгового представителя оценивается по следующим критериям:

— Достижение планов продаж и увеличение клиентской базы.
— Уровень удовлетворенности клиентов и их лояльность к компании.
— Работа с возражениями и успешность закрытия сделок.

Квалифицированный региональный торговый представитель — ключевая фигура в успешном развитии бизнеса на данной территории. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить рост продаж и укрепление позиций вашего бренда.

Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, которые могут значительно улучшить вашу клиентскую базу и увеличить объемы продаж.

Региональный торговый представитель, которого мы предложим, станет надежным звеном между компанией и клиентами, способствуя успешному развитию бизнеса. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с вызовами и активно развивать вашу торговую стратегию. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

