Должностная инструкция рекрутера

Общие положения:

Рекрутер отвечает за поиск, отбор и найм качественных кандидатов для заполнения вакансий в компании, а также за построение долгосрочных отношений с потенциальными сотрудниками.

— Высшее образование в области управления персоналом, психологии или смежных областях.

— Опыт работы в рекрутинге не менее 2 лет.

— Знание методов и инструментов подбора персонала.

— Умение проводить интервью и оценивать кандидатов.

— Анализ потребностей в персонале: Взаимодействие с руководством и отделами для определения требований к вакансиям.

— Поиск и привлечение кандидатов: Использование различных каналов (сайты по поиску работы, социальные сети, специализированные мероприятия) для привлечения талантливых специалистов.

— Проведение собеседований: Оценка кандидатов через личные интервью, телефонные разговоры и другие методы.

— Координация процесса найма: Организация этапов подбора, включая обратную связь с кандидатами и взаимодействие с руководством.

— Участие в брендинге работодателя: Разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа компании как работодателя.

— Ведение отчетности: Подготовка и анализ отчетов по рекрутинговой деятельности и показателям эффективности.

Рекрутер обязан предоставлять отчеты о проведенной рекрутинговой деятельности и результатах по найму.

Рекрутер имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для понимания нужд компании.

— Вносить предложения по улучшению процесса подбора персонала.

Эффективность работы рекрутера оценивается по следующим критериям:

— Своевременность закрытия вакансий.

— Качество подобранных кандидатов и их успешная адаптация в компании.

— Уровень удовлетворенности руководства и кандидатов.

Квалифицированный рекрутер — ключевая фигура для формирования сильной команды и успешного развития компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно организовывать процесс рекрутинга.

Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении рекрутеров, которые могут обеспечить высоким качеством подбора и создать комфортные условия для кандидатов.

Рекрутер, которого мы предложим, станет надежным партнером в вашем бизнесе, обеспечивая эффективный процесс привлечения и отбора талантливых специалистов. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового справляться с вызовами и активно развивать кадровую политику компании. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.