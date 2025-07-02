Должностные обязанности Рекрутер
Должностная инструкция рекрутера
Общие положения:
Рекрутер отвечает за поиск, отбор и найм качественных кандидатов для заполнения вакансий в компании, а также за построение долгосрочных отношений с потенциальными сотрудниками.
— Высшее образование в области управления персоналом, психологии или смежных областях.
— Опыт работы в рекрутинге не менее 2 лет.
— Знание методов и инструментов подбора персонала.
— Умение проводить интервью и оценивать кандидатов.
— Анализ потребностей в персонале: Взаимодействие с руководством и отделами для определения требований к вакансиям.
— Поиск и привлечение кандидатов: Использование различных каналов (сайты по поиску работы, социальные сети, специализированные мероприятия) для привлечения талантливых специалистов.
— Проведение собеседований: Оценка кандидатов через личные интервью, телефонные разговоры и другие методы.
— Координация процесса найма: Организация этапов подбора, включая обратную связь с кандидатами и взаимодействие с руководством.
— Участие в брендинге работодателя: Разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа компании как работодателя.
— Ведение отчетности: Подготовка и анализ отчетов по рекрутинговой деятельности и показателям эффективности.
Рекрутер обязан предоставлять отчеты о проведенной рекрутинговой деятельности и результатах по найму.
Рекрутер имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию для понимания нужд компании.
— Вносить предложения по улучшению процесса подбора персонала.
Эффективность работы рекрутера оценивается по следующим критериям:
— Своевременность закрытия вакансий.
— Качество подобранных кандидатов и их успешная адаптация в компании.
— Уровень удовлетворенности руководства и кандидатов.
