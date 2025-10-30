Должностные обязанности Репетитор
Общие положения Репетитора
Репетитор — специалист, предоставляющий индивидуальные и групповые образовательные услуги по школьным и профильным предметам, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ, олимпиадам и профильным вступительным испытаниям. Обеспечивает повышение успеваемости, развитие учебных навыков и мотивации ученика, подбирает методики обучения и учебные материалы с учётом возрастных и психологических особенностей. Действует в рамках педагогической этики, стандартов качества услуг и требований заказчика (учащегося/родителей).
Квалификационные требования Репетитора
- Высшее или среднее педагогическое/профильное образование по предмету преподавания или подтверждённый практический опыт.
- Опыт репетиторской деятельности или преподавания от 1 года (начальный уровень) / от 3 лет (опытный специалист).
- Глубокое знание предмета, требований образовательных программ (ФГОС, программы школ, экзаменационные требования ЕГЭ/ОГЭ) и методик подготовки.
- Навыки дифференцированного подхода, составления индивидуальных программ, подготовки конспектов и тестовых заданий.
- Владение цифровыми инструментами для дистанционного обучения: Zoom, Google Meet, MS Teams, интерактивные доски, платформы для тестирования.
- Умение оформлять учебные материалы, планы занятий, тесты и отчёты о прогрессе.
- Педагогические и коммуникативные навыки: терпение, мотивирующий подход, умение работать с разными возрастами.
- Рекомендации и отзывы от предыдущих учеников/родителей — преимущество.
- Знание иностранного языка — преимущество для профильных уроков и международных экзаменов.
Должностные обязанности Репетитора
- Проведение диагностики уровня знаний ученика и составление индивидуальной учебной программы.
- Подготовка и проведение занятий (очное/онлайн/гибридное) согласно учебному плану.
- Разработка методических материалов, конспектов, тестов и домашних заданий.
- Подготовка учащегося к контрольным, экзаменам (ЕГЭ/ОГЭ), олимпиадам и вступительным испытаниям.
- Оценка прогресса: ведение записей успеваемости, анализ ошибок, корректировка программы.
- Применение современных педагогических приёмов, цифровых инструментов и интерактивных материалов.
- Поддержание мотивации ученика, работа с учебной мотивацией и стрессом при подготовке к экзаменам.
- Согласование расписания, длительности занятий и оплаты с заказчиком; своевременное информирование о пропусках.
- Соблюдение педагогической этики, конфиденциальности данных ученика и правил взаимодействия с родителями.
- Участие в методических объединениях, повышении квалификации и обмене практиками.
Отчетность Репетитора
Репетитор предоставляет заказчику (ученику/родителям) и/или руководству образовательной платформы:
- индивидуальную программу обучения и план занятий;
- ежемесячные/квартальные отчёты о прогрессе и рекомендациях;
- выборочные контрольные работы и результаты тестирования;
- акт выполненных занятий и расчёт по оплате по договору (при необходимости).
Права Репетитора
- Запрашивать у ученика или родителей информацию о предыдущем обучении, особенностях усвоения материала и медицинских ограничениях.
- Предлагать и корректировать программу обучения, выбирать методики и материалы, согласовывая изменения с заказчиком.
- Отказываться от сотрудничества при несоблюдении договорённых условий оплаты или при нарушении норм взаимодействия.
- Инициировать подключение дополнительных ресурсов (онлайн‑курсы, лабораторные задания, репетиторские материалы) с согласия заказчика.
- Требовать соблюдения условий безопасности при очных занятиях и предоставления технической возможности для онлайн‑уроков.
Критерии эффективности и ответственность Репетитора
- Критерии эффективности: прирост успеваемости ученика, выполнение плановых результатов по программе, достижение целевых баллов на экзаменах, удовлетворённость заказчика.
- Примеры целевых значений:
- Повышение оценки по предмету в школе на 1–2 балла за семестр;
- Достижение целевого балла ЕГЭ/ОГЭ согласно договорённой цели (например, ≥ балла согласованного порога);
- Удовлетворённость родителей/ученика ≥ 4.5 из 5 по обратной связи.
- Репетитор отвечает за корректность методики, качество подготовленных материалов, честность сдачи тестов и за соблюдение договорных обязательств (расписание, оплата, отчётность). За систематические нарушения условий сотрудничества возможен разрыв договора и требования компенсации в рамках соглашения.
Подбор Репетитора в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и отбор репетиторов с проверкой педагогических навыков, методик и результативности (кейсы, портфолио, отзывы).
- Проведение пробных уроков и тестирования методики, оценка коммуникации с учеником.
- Подбор под уровень и цель: подготовка к экзаменам, углублённое изучение предмета, восстановление пробелов или скоринг навыков.
- Сопровождение в probation‑период, проверка результатов и гарантийная замена при несоответствии.
- Подбор специалистов для онлайн‑формата и для очных занятий с учётом географии и логистики.
Для оперативного подбора квалифицированного репетитора, способного подготовить ученика к экзаменам, повысить успеваемость и выстроить индивидуальную траекторию обучения, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем найти репетитора по предмету, формату (очно/онлайн) и требованиям к результатам.