Общие положения Репетитора

Репетитор — специалист, предоставляющий индивидуальные и групповые образовательные услуги по школьным и профильным предметам, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ, олимпиадам и профильным вступительным испытаниям. Обеспечивает повышение успеваемости, развитие учебных навыков и мотивации ученика, подбирает методики обучения и учебные материалы с учётом возрастных и психологических особенностей. Действует в рамках педагогической этики, стандартов качества услуг и требований заказчика (учащегося/родителей).

Квалификационные требования Репетитора

Высшее или среднее педагогическое/профильное образование по предмету преподавания или подтверждённый практический опыт.

Опыт репетиторской деятельности или преподавания от 1 года (начальный уровень) / от 3 лет (опытный специалист).

Глубокое знание предмета, требований образовательных программ (ФГОС, программы школ, экзаменационные требования ЕГЭ/ОГЭ) и методик подготовки.

Навыки дифференцированного подхода, составления индивидуальных программ, подготовки конспектов и тестовых заданий.

Владение цифровыми инструментами для дистанционного обучения: Zoom, Google Meet, MS Teams, интерактивные доски, платформы для тестирования.

Умение оформлять учебные материалы, планы занятий, тесты и отчёты о прогрессе.

Педагогические и коммуникативные навыки: терпение, мотивирующий подход, умение работать с разными возрастами.

Рекомендации и отзывы от предыдущих учеников/родителей — преимущество.

Знание иностранного языка — преимущество для профильных уроков и международных экзаменов.

Должностные обязанности Репетитора

Проведение диагностики уровня знаний ученика и составление индивидуальной учебной программы.

Подготовка и проведение занятий (очное/онлайн/гибридное) согласно учебному плану.

Разработка методических материалов, конспектов, тестов и домашних заданий.

Подготовка учащегося к контрольным, экзаменам (ЕГЭ/ОГЭ), олимпиадам и вступительным испытаниям.

Оценка прогресса: ведение записей успеваемости, анализ ошибок, корректировка программы.

Применение современных педагогических приёмов, цифровых инструментов и интерактивных материалов.

Поддержание мотивации ученика, работа с учебной мотивацией и стрессом при подготовке к экзаменам.

Согласование расписания, длительности занятий и оплаты с заказчиком; своевременное информирование о пропусках.

Соблюдение педагогической этики, конфиденциальности данных ученика и правил взаимодействия с родителями.

Участие в методических объединениях, повышении квалификации и обмене практиками.

Отчетность Репетитора

Репетитор предоставляет заказчику (ученику/родителям) и/или руководству образовательной платформы:

индивидуальную программу обучения и план занятий;

ежемесячные/квартальные отчёты о прогрессе и рекомендациях;

выборочные контрольные работы и результаты тестирования;

акт выполненных занятий и расчёт по оплате по договору (при необходимости).

Права Репетитора

Запрашивать у ученика или родителей информацию о предыдущем обучении, особенностях усвоения материала и медицинских ограничениях.

Предлагать и корректировать программу обучения, выбирать методики и материалы, согласовывая изменения с заказчиком.

Отказываться от сотрудничества при несоблюдении договорённых условий оплаты или при нарушении норм взаимодействия.

Инициировать подключение дополнительных ресурсов (онлайн‑курсы, лабораторные задания, репетиторские материалы) с согласия заказчика.

Требовать соблюдения условий безопасности при очных занятиях и предоставления технической возможности для онлайн‑уроков.

Критерии эффективности и ответственность Репетитора

Критерии эффективности: прирост успеваемости ученика, выполнение плановых результатов по программе, достижение целевых баллов на экзаменах, удовлетворённость заказчика.

Примеры целевых значений: Повышение оценки по предмету в школе на 1–2 балла за семестр; Достижение целевого балла ЕГЭ/ОГЭ согласно договорённой цели (например, ≥ балла согласованного порога); Удовлетворённость родителей/ученика ≥ 4.5 из 5 по обратной связи.

Репетитор отвечает за корректность методики, качество подготовленных материалов, честность сдачи тестов и за соблюдение договорных обязательств (расписание, оплата, отчётность). За систематические нарушения условий сотрудничества возможен разрыв договора и требования компенсации в рамках соглашения.

Подбор Репетитора в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и отбор репетиторов с проверкой педагогических навыков, методик и результативности (кейсы, портфолио, отзывы).

Проведение пробных уроков и тестирования методики, оценка коммуникации с учеником.

Подбор под уровень и цель: подготовка к экзаменам, углублённое изучение предмета, восстановление пробелов или скоринг навыков.

Сопровождение в probation‑период, проверка результатов и гарантийная замена при несоответствии.

Подбор специалистов для онлайн‑формата и для очных занятий с учётом географии и логистики.

