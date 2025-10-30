Должностные обязанности Репетитор

Общие положения Репетитора

Репетитор — специалист, предоставляющий индивидуальные и групповые образовательные услуги по школьным и профильным предметам, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ, олимпиадам и профильным вступительным испытаниям. Обеспечивает повышение успеваемости, развитие учебных навыков и мотивации ученика, подбирает методики обучения и учебные материалы с учётом возрастных и психологических особенностей. Действует в рамках педагогической этики, стандартов качества услуг и требований заказчика (учащегося/родителей).

Квалификационные требования Репетитора

  • Высшее или среднее педагогическое/профильное образование по предмету преподавания или подтверждённый практический опыт.
  • Опыт репетиторской деятельности или преподавания от 1 года (начальный уровень) / от 3 лет (опытный специалист).
  • Глубокое знание предмета, требований образовательных программ (ФГОС, программы школ, экзаменационные требования ЕГЭ/ОГЭ) и методик подготовки.
  • Навыки дифференцированного подхода, составления индивидуальных программ, подготовки конспектов и тестовых заданий.
  • Владение цифровыми инструментами для дистанционного обучения: Zoom, Google Meet, MS Teams, интерактивные доски, платформы для тестирования.
  • Умение оформлять учебные материалы, планы занятий, тесты и отчёты о прогрессе.
  • Педагогические и коммуникативные навыки: терпение, мотивирующий подход, умение работать с разными возрастами.
  • Рекомендации и отзывы от предыдущих учеников/родителей — преимущество.
  • Знание иностранного языка — преимущество для профильных уроков и международных экзаменов.

Должностные обязанности Репетитора

  • Проведение диагностики уровня знаний ученика и составление индивидуальной учебной программы.
  • Подготовка и проведение занятий (очное/онлайн/гибридное) согласно учебному плану.
  • Разработка методических материалов, конспектов, тестов и домашних заданий.
  • Подготовка учащегося к контрольным, экзаменам (ЕГЭ/ОГЭ), олимпиадам и вступительным испытаниям.
  • Оценка прогресса: ведение записей успеваемости, анализ ошибок, корректировка программы.
  • Применение современных педагогических приёмов, цифровых инструментов и интерактивных материалов.
  • Поддержание мотивации ученика, работа с учебной мотивацией и стрессом при подготовке к экзаменам.
  • Согласование расписания, длительности занятий и оплаты с заказчиком; своевременное информирование о пропусках.
  • Соблюдение педагогической этики, конфиденциальности данных ученика и правил взаимодействия с родителями.
  • Участие в методических объединениях, повышении квалификации и обмене практиками.

Отчетность Репетитора

Репетитор предоставляет заказчику (ученику/родителям) и/или руководству образовательной платформы:

  • индивидуальную программу обучения и план занятий;
  • ежемесячные/квартальные отчёты о прогрессе и рекомендациях;
  • выборочные контрольные работы и результаты тестирования;
  • акт выполненных занятий и расчёт по оплате по договору (при необходимости).

Права Репетитора

  • Запрашивать у ученика или родителей информацию о предыдущем обучении, особенностях усвоения материала и медицинских ограничениях.
  • Предлагать и корректировать программу обучения, выбирать методики и материалы, согласовывая изменения с заказчиком.
  • Отказываться от сотрудничества при несоблюдении договорённых условий оплаты или при нарушении норм взаимодействия.
  • Инициировать подключение дополнительных ресурсов (онлайн‑курсы, лабораторные задания, репетиторские материалы) с согласия заказчика.
  • Требовать соблюдения условий безопасности при очных занятиях и предоставления технической возможности для онлайн‑уроков.

Критерии эффективности и ответственность Репетитора

  • Критерии эффективности: прирост успеваемости ученика, выполнение плановых результатов по программе, достижение целевых баллов на экзаменах, удовлетворённость заказчика.
  • Примеры целевых значений:
    • Повышение оценки по предмету в школе на 1–2 балла за семестр;
    • Достижение целевого балла ЕГЭ/ОГЭ согласно договорённой цели (например, ≥ балла согласованного порога);
    • Удовлетворённость родителей/ученика ≥ 4.5 из 5 по обратной связи.
  • Репетитор отвечает за корректность методики, качество подготовленных материалов, честность сдачи тестов и за соблюдение договорных обязательств (расписание, оплата, отчётность). За систематические нарушения условий сотрудничества возможен разрыв договора и требования компенсации в рамках соглашения.

Подбор Репетитора в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и отбор репетиторов с проверкой педагогических навыков, методик и результативности (кейсы, портфолио, отзывы).
  • Проведение пробных уроков и тестирования методики, оценка коммуникации с учеником.
  • Подбор под уровень и цель: подготовка к экзаменам, углублённое изучение предмета, восстановление пробелов или скоринг навыков.
  • Сопровождение в probation‑период, проверка результатов и гарантийная замена при несоответствии.
  • Подбор специалистов для онлайн‑формата и для очных занятий с учётом географии и логистики.

Для оперативного подбора квалифицированного репетитора, способного подготовить ученика к экзаменам, повысить успеваемость и выстроить индивидуальную траекторию обучения, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем найти репетитора по предмету, формату (очно/онлайн) и требованиям к результатам.

