Общие положения Руководитель буровых работ
Руководитель буровых работ — специалист, отвечающий за планирование, организацию, контроль и безопасность проведения буровых работ на месторождении или буровой площадке. Обеспечивает выполнение плана бурения, контроль качества и сроков, рациональное использование ресурсов, соблюдение требований HSE и промышленной безопасности. Действует в соответствии с прикзами руководства, проектной документацией, нормативными актами и внутренними регламентами компании.
Квалификационные требования Руководитель буровых работ
- Высшее профильное образование (горная, нефтегазовая инженерия, нефтегазовое дело или эквивалент).
- Опыт работы в бурении скважин от 5 лет, в т.ч. на управленческих должностях (начальник смены / ведущий инженер) — от 2–3 лет для Middle, 5+ лет для Senior.
- Знание технологий бурения: ротировочное бурение, роторное с долотовым долотом, ГНКТ, цементирование, крепление колонн, спуск‑подъём оборудования.
- Опыт планирования и исполнения программы бурения, составления графиков работ, расчёта материалов и оборудования.
- Знание нормативов HSE, ПБ, ПЭБ, требований к контролю качества буровых работ и управлению рисками.
- Навыки управления подрядчиками, контрактами, логистикой и запасами материалов.
- Понимание геолого‑технических требований, умение взаимодействовать с геологами и сервисными компаниями.
- Опыт работы с буровым оборудованием, мехобслуживанием и базовыми диагностическими методиками.
- Владение инструментами планирования и отчётности (MS Office, специализированные системы учета бурения).
- Наличие допусков/сертификатов (например, удостоверение по охране труда, удостоверения работы на высоте, если требуется).
- Личные качества: лидерство, стрессоустойчивость, оперативное принятие решений, аналитическое мышление и ответственность.
Должностные обязанности Руководитель буровых работ
- Разработка и согласование программы бурения, календарных графиков и ресурсного плана для каждой скважины.
- Организация и контроль выполнения буровых работ в соответствии с проектной документацией и технологическими картами.
- Обеспечение безопасности работ: контроль соблюдения HSE‑стандартов, проведение инструктажей и аудитных проверок.
- Координация работы буровой бригады, подрядчиков сервисных компаний и поставщиков.
- Контроль качества бурения: параметры долота, скорости, давления, качества цементирования и обсадных колонн.
- Оптимизация затрат на бурение: контроль расхода материалов, горюче‑смазочных материалов и времени простоя.
- Управление аварийными ситуациями и внештатными условиями: организация мероприятий по ликвидации и минимизации последствий.
- Ведение оперативной документации: журналы бурения, акты выполненных работ, отчёты по расходам и метрикам.
- Взаимодействие с геологами, сервисными и технологическими службами по вопросам качества скважины и промысловых показателей.
- Контроль технического обслуживания и готовности бурового оборудования, участие в планировании ТО и ремонта.
- Подготовка материалов для закупок, участие в приемке материалов и оборудования.
- Участие в расследовании инцидентов, подготовка рекомендаций и корректирующих действий.
Отчетность Руководитель буровых работ
Руководитель буровых работ подотчётен начальнику участка/директору по бурению и предоставляет:
- ежедневные и сменные сводки по ходу бурения и ключевым параметрам;
- еженедельные/месячные отчёты по выполнению плана, расходам и отклонениям;
- журналы бурения, акты выполненных работ и сервисные отчёты подрядчиков;
- отчёты по инцидентам HSE, расследования и план корректирующих мероприятий;
- оценки потребности в материалах, отчетность по запасам и потреблению.
Права Руководитель буровых работ
- Требовать от подразделений и подрядчиков предоставления информации и доступа, необходимого для организации работ.
- Приостанавливать производство работ или вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов или нарушений HSE до их устранения.
- Предлагать и согласовывать технические изменения в программе бурения в рамках делегованных полномочий.
- Инициировать привлечение специализированных подрядчиков и сервисов в рамках утверждённого бюджета и процедур.
- Утверждать операционные распоряжения по организации работ и распределению бригад в пределах полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Руководитель буровых работ
- Основные KPI: выполнение плана бурения (сроки и глубины), безопасность (количество и тяжесть инцидентов), себестоимость бурения (CAPEX/OPEX), время простоя оборудования, качество скважины (соответствие техническим параметрам).
- Примеры целевых значений:
- Выполнение графика бурения ≥ 95%;
- Количество происшествий HSE (год) — 0 критических инцидентов;
- Снижение простоев по вине организации работ ≤ 5% от времени;
- Отклонение фактических затрат от бюджета — ±5%;
- Соответствие ключевых параметров скважины требованиям проекта — 100%.
- Руководитель буровых работ несёт ответственность за безопасное и своевременное выполнение буровых операций, сохранность имущества, корректность отчётности и соблюдение нормативов. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными регламентами и законодательством.
