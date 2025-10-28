Общие положения Руководитель буровых работ

Руководитель буровых работ — специалист, отвечающий за планирование, организацию, контроль и безопасность проведения буровых работ на месторождении или буровой площадке. Обеспечивает выполнение плана бурения, контроль качества и сроков, рациональное использование ресурсов, соблюдение требований HSE и промышленной безопасности. Действует в соответствии с прикзами руководства, проектной документацией, нормативными актами и внутренними регламентами компании.

Квалификационные требования Руководитель буровых работ

Высшее профильное образование (горная, нефтегазовая инженерия, нефтегазовое дело или эквивалент).

Опыт работы в бурении скважин от 5 лет, в т.ч. на управленческих должностях (начальник смены / ведущий инженер) — от 2–3 лет для Middle, 5+ лет для Senior.

Знание технологий бурения: ротировочное бурение, роторное с долотовым долотом, ГНКТ, цементирование, крепление колонн, спуск‑подъём оборудования.

Опыт планирования и исполнения программы бурения, составления графиков работ, расчёта материалов и оборудования.

Знание нормативов HSE, ПБ, ПЭБ, требований к контролю качества буровых работ и управлению рисками.

Навыки управления подрядчиками, контрактами, логистикой и запасами материалов.

Понимание геолого‑технических требований, умение взаимодействовать с геологами и сервисными компаниями.

Опыт работы с буровым оборудованием, мехобслуживанием и базовыми диагностическими методиками.

Владение инструментами планирования и отчётности (MS Office, специализированные системы учета бурения).

Наличие допусков/сертификатов (например, удостоверение по охране труда, удостоверения работы на высоте, если требуется).

Личные качества: лидерство, стрессоустойчивость, оперативное принятие решений, аналитическое мышление и ответственность.

Должностные обязанности Руководитель буровых работ

Разработка и согласование программы бурения, календарных графиков и ресурсного плана для каждой скважины.

Организация и контроль выполнения буровых работ в соответствии с проектной документацией и технологическими картами.

Обеспечение безопасности работ: контроль соблюдения HSE‑стандартов, проведение инструктажей и аудитных проверок.

Координация работы буровой бригады, подрядчиков сервисных компаний и поставщиков.

Контроль качества бурения: параметры долота, скорости, давления, качества цементирования и обсадных колонн.

Оптимизация затрат на бурение: контроль расхода материалов, горюче‑смазочных материалов и времени простоя.

Управление аварийными ситуациями и внештатными условиями: организация мероприятий по ликвидации и минимизации последствий.

Ведение оперативной документации: журналы бурения, акты выполненных работ, отчёты по расходам и метрикам.

Взаимодействие с геологами, сервисными и технологическими службами по вопросам качества скважины и промысловых показателей.

Контроль технического обслуживания и готовности бурового оборудования, участие в планировании ТО и ремонта.

Подготовка материалов для закупок, участие в приемке материалов и оборудования.

Участие в расследовании инцидентов, подготовка рекомендаций и корректирующих действий.

Отчетность Руководитель буровых работ

Руководитель буровых работ подотчётен начальнику участка/директору по бурению и предоставляет:

ежедневные и сменные сводки по ходу бурения и ключевым параметрам;

еженедельные/месячные отчёты по выполнению плана, расходам и отклонениям;

журналы бурения, акты выполненных работ и сервисные отчёты подрядчиков;

отчёты по инцидентам HSE, расследования и план корректирующих мероприятий;

оценки потребности в материалах, отчетность по запасам и потреблению.

Права Руководитель буровых работ

Требовать от подразделений и подрядчиков предоставления информации и доступа, необходимого для организации работ.

Приостанавливать производство работ или вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов или нарушений HSE до их устранения.

Предлагать и согласовывать технические изменения в программе бурения в рамках делегованных полномочий.

Инициировать привлечение специализированных подрядчиков и сервисов в рамках утверждённого бюджета и процедур.

Утверждать операционные распоряжения по организации работ и распределению бригад в пределах полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Руководитель буровых работ

Основные KPI: выполнение плана бурения (сроки и глубины), безопасность (количество и тяжесть инцидентов), себестоимость бурения (CAPEX/OPEX), время простоя оборудования, качество скважины (соответствие техническим параметрам).

Примеры целевых значений: Выполнение графика бурения ≥ 95%; Количество происшествий HSE (год) — 0 критических инцидентов; Снижение простоев по вине организации работ ≤ 5% от времени; Отклонение фактических затрат от бюджета — ±5%; Соответствие ключевых параметров скважины требованиям проекта — 100%.

Руководитель буровых работ несёт ответственность за безопасное и своевременное выполнение буровых операций, сохранность имущества, корректность отчётности и соблюдение нормативов. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными регламентами и законодательством.

