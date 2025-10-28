Должностные обязанности Руководитель буровых работ

Общие положения Руководитель буровых работ

Руководитель буровых работ — специалист, отвечающий за планирование, организацию, контроль и безопасность проведения буровых работ на месторождении или буровой площадке. Обеспечивает выполнение плана бурения, контроль качества и сроков, рациональное использование ресурсов, соблюдение требований HSE и промышленной безопасности. Действует в соответствии с прикзами руководства, проектной документацией, нормативными актами и внутренними регламентами компании.

Квалификационные требования Руководитель буровых работ

  • Высшее профильное образование (горная, нефтегазовая инженерия, нефтегазовое дело или эквивалент).
  • Опыт работы в бурении скважин от 5 лет, в т.ч. на управленческих должностях (начальник смены / ведущий инженер) — от 2–3 лет для Middle, 5+ лет для Senior.
  • Знание технологий бурения: ротировочное бурение, роторное с долотовым долотом, ГНКТ, цементирование, крепление колонн, спуск‑подъём оборудования.
  • Опыт планирования и исполнения программы бурения, составления графиков работ, расчёта материалов и оборудования.
  • Знание нормативов HSE, ПБ, ПЭБ, требований к контролю качества буровых работ и управлению рисками.
  • Навыки управления подрядчиками, контрактами, логистикой и запасами материалов.
  • Понимание геолого‑технических требований, умение взаимодействовать с геологами и сервисными компаниями.
  • Опыт работы с буровым оборудованием, мехобслуживанием и базовыми диагностическими методиками.
  • Владение инструментами планирования и отчётности (MS Office, специализированные системы учета бурения).
  • Наличие допусков/сертификатов (например, удостоверение по охране труда, удостоверения работы на высоте, если требуется).
  • Личные качества: лидерство, стрессоустойчивость, оперативное принятие решений, аналитическое мышление и ответственность.

Должностные обязанности Руководитель буровых работ

  • Разработка и согласование программы бурения, календарных графиков и ресурсного плана для каждой скважины.
  • Организация и контроль выполнения буровых работ в соответствии с проектной документацией и технологическими картами.
  • Обеспечение безопасности работ: контроль соблюдения HSE‑стандартов, проведение инструктажей и аудитных проверок.
  • Координация работы буровой бригады, подрядчиков сервисных компаний и поставщиков.
  • Контроль качества бурения: параметры долота, скорости, давления, качества цементирования и обсадных колонн.
  • Оптимизация затрат на бурение: контроль расхода материалов, горюче‑смазочных материалов и времени простоя.
  • Управление аварийными ситуациями и внештатными условиями: организация мероприятий по ликвидации и минимизации последствий.
  • Ведение оперативной документации: журналы бурения, акты выполненных работ, отчёты по расходам и метрикам.
  • Взаимодействие с геологами, сервисными и технологическими службами по вопросам качества скважины и промысловых показателей.
  • Контроль технического обслуживания и готовности бурового оборудования, участие в планировании ТО и ремонта.
  • Подготовка материалов для закупок, участие в приемке материалов и оборудования.
  • Участие в расследовании инцидентов, подготовка рекомендаций и корректирующих действий.

Отчетность Руководитель буровых работ

Руководитель буровых работ подотчётен начальнику участка/директору по бурению и предоставляет:

  • ежедневные и сменные сводки по ходу бурения и ключевым параметрам;
  • еженедельные/месячные отчёты по выполнению плана, расходам и отклонениям;
  • журналы бурения, акты выполненных работ и сервисные отчёты подрядчиков;
  • отчёты по инцидентам HSE, расследования и план корректирующих мероприятий;
  • оценки потребности в материалах, отчетность по запасам и потреблению.

Права Руководитель буровых работ

  • Требовать от подразделений и подрядчиков предоставления информации и доступа, необходимого для организации работ.
  • Приостанавливать производство работ или вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов или нарушений HSE до их устранения.
  • Предлагать и согласовывать технические изменения в программе бурения в рамках делегованных полномочий.
  • Инициировать привлечение специализированных подрядчиков и сервисов в рамках утверждённого бюджета и процедур.
  • Утверждать операционные распоряжения по организации работ и распределению бригад в пределах полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Руководитель буровых работ

  • Основные KPI: выполнение плана бурения (сроки и глубины), безопасность (количество и тяжесть инцидентов), себестоимость бурения (CAPEX/OPEX), время простоя оборудования, качество скважины (соответствие техническим параметрам).
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение графика бурения ≥ 95%;
    • Количество происшествий HSE (год) — 0 критических инцидентов;
    • Снижение простоев по вине организации работ ≤ 5% от времени;
    • Отклонение фактических затрат от бюджета — ±5%;
    • Соответствие ключевых параметров скважины требованиям проекта — 100%.
  • Руководитель буровых работ несёт ответственность за безопасное и своевременное выполнение буровых операций, сохранность имущества, корректность отчётности и соблюдение нормативов. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными регламентами и законодательством.

Подбор Руководителя буровых работ в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор руководителей буровых работ с проверкой практических навыков: управление бригадой, планирование бурения, кейсы по аварийным ситуациям.
  • Оценка знаний технологий бурения, HSE‑компетенций и умения взаимодействовать с подрядчиками и сервисными компаниями.
  • Проверка опыта оптимизации затрат и успешных кейсов по снижению простоев и улучшению качества скважин.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора руководителя буровых работ, способного обеспечить безопасное, эффективное и экономичное выполнение буровых программ, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

