Должностные обязанности Руководитель финансового отдела

Общие положения Руководителя финансового отдела

Руководитель финансового отдела — ключевой управленец, ответственный за формирование финансовой стратегии компании, обеспечение финансовой устойчивости, контроль финансовых потоков и прозрачность отчётности. Обеспечивает своевременное бюджетирование, планирование денежных средств, налоговую и учетную дисциплину, внутренний контроль и взаимодействие с аудиторами и инвесторами. Действует в рамках корпоративной политики, требований законодательства и поручений генерального директора/финансового директора.

Квалификационные требования Руководителя финансового отдела

  • Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учёта или эквивалент (магистр/специалист — преимущество).
  • Опыт работы в финансовом управлении от 5 лет; опыт руководящей позиции — от 2 лет для позиции Head of Finance.
  • Знание стандартов финансовой отчётности: МСФО/IFRS, РСБУ/GAAP; понимание налогового законодательства.
  • Навыки финансового моделирования, бюджетирования, прогнозирования и управления денежными потоками (cash‑flow).
  • Опыт управления казначейством (treasury), кредитными и валютными рисками.
  • Понимание процессов M&A, оценки инвестиционных проектов и оценки финансовых рисков.
  • Опыт взаимодействия с внешним аудитом, банками, инвесторами и налоговыми органами.
  • Владение ERP/финансовыми системами (SAP, Oracle, 1C/Бухгалтерия, Microsoft Dynamics), BI‑инструментами (Power BI, Tableau), продвинутый Excel/SQL — преимущество.
  • Наличие профессиональных сертификатов (ACCA, CPA, CFA) — преимущество.
  • Личные качества: аналитическое мышление, лидерство, управленческие навыки, внимание к деталям, высокая степень ответственности и навыки коммуникации.

Должностные обязанности Руководителя финансового отдела

  • Разработка и исполнение финансовой стратегии компании, участие в стратегическом планировании.
  • Формирование ежегодного и оперативного бюджетов, контроль исполнения и корректировка прогнозов.
  • Управление денежными потоками: планирование cash‑flow, оптимизация оборотного капитала, управление DSO/DPO.
  • Организация работы казначейства: валютные операции, кредитная политика, оптимизация банковских комиссий.
  • Подготовка финансовой отчётности (ежемесячной, квартальной, годовой) в соответствии с МСФО/РСБУ; контроль качества данных.
  • Анализ отклонений: variance analysis, подготовка управленческих отчётов и рекомендаций для руководства.
  • Налоговое сопровождение и контроль налоговой отчетности; взаимодействие с налоговыми органами.
  • Обеспечение системы внутреннего контроля и управление рисками: внедрение политик, регламентов, контроль соответствия.
  • Взаимодействие с внешним аудитом, подготовка аудиторских материалов и реализация рекомендаций.
  • Оценка инвестиционных проектов (CapEx), ROI, NPV, участие в сделках M&A и финансовых переговорах.
  • Оптимизация финансовых процессов и автоматизация учёта и отчётности; внедрение ERP/BI решений.
  • Управление и развитие команды финансового отдела: постановка задач, KPI, обучение и мотивация сотрудников.
  • Обеспечение соблюдения корпоративных и регуляторных требований по финансовой и бухгалтерской деятельности.

Отчетность Руководителя финансового отдела

Руководитель финансового отдела подотчётен генеральному директору или финансовому директору (CFO) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные оперативные сводки по ликвидности и ключевым финансовым показателям;
  • ежемесячные управленческие отчёты, отчёты по отклонениям от бюджета и прогнозы;
  • квартальные и годовые финансовые отчёты в соответствии с МСФО/РСБУ;
  • отчёты по налогам, обязательствам и проведённым проверкам;
  • пакеты документов для внешнего аудита и отчётность для инвесторов/банков;
  • аналитические записки по инвестиционным инициативам и предложения по оптимизации затрат.

Права Руководителя финансового отдела

  • Запрашивать у любых подразделений компании информацию и документы, необходимые для формирования отчётности и анализа.
  • Утверждать финансовые регламенты, политики и процедуры в пределах делегированных полномочий.
  • Приостанавливать операции/платежи при выявлении финансовых рисков или несоответствий до их урегулирования.
  • Инициировать привлечение внешних консультантов, аудиторов и специалистов в рамках согласованного бюджета.
  • Вносить предложения по изменениям в финансовой политике компании, бюджетировании и структуре затрат.
  • Формировать штат и кадровые предложения для финансового отдела в рамках утверждённого бюджета и политики компании.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя финансового отдела

Основные KPI: точность и своевременность отчётности, управление ликвидностью, выполнение бюджета, снижение затрат, эффективность капитала и соответствие регуляторным требованиям.

Руководитель финансового отдела несёт ответственность за достоверность финансовых данных, соблюдение налогового и бухгалтерского законодательства, обеспечение ликвидности, реализацию мер по управлению рисками и за результаты работы возглавляемого подразделения. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Руководителя финансового отдела в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических кейсов: бюджетирование, финансовое моделирование, управление ликвидностью и сопровождение M&A.
  • Оценка знаний МСФО/РСБУ, налогового комплаенса и опыта взаимодействия с аудитом и инвесторами.
  • Тестирование навыков работы в ERP/BI, кейсы по оптимизации OPEX и управлению оборотным капиталом.
  • Оценка лидерских компетенций и способности строить финансовую функцию «с нуля» или трансформировать существующую.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и качественного подбора руководителя финансового отдела, который укрепит финансовую дисциплину, оптимизирует денежные потоки и поддержит стратегические цели компании, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной экспертизой, лидерскими качествами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Руководитель финансового отдела
Город: Москва, Зарплата: 200 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Руководитель финансового отдела
з/п 200 000 ₽
Налоговое право, бухгалтерское дело, банковский комплаенс, финансовое управление
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить