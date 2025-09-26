Общие положения Руководителя финансового отдела

Руководитель финансового отдела — ключевой управленец, ответственный за формирование финансовой стратегии компании, обеспечение финансовой устойчивости, контроль финансовых потоков и прозрачность отчётности. Обеспечивает своевременное бюджетирование, планирование денежных средств, налоговую и учетную дисциплину, внутренний контроль и взаимодействие с аудиторами и инвесторами. Действует в рамках корпоративной политики, требований законодательства и поручений генерального директора/финансового директора.

Квалификационные требования Руководителя финансового отдела

Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учёта или эквивалент (магистр/специалист — преимущество).

Опыт работы в финансовом управлении от 5 лет; опыт руководящей позиции — от 2 лет для позиции Head of Finance.

Знание стандартов финансовой отчётности: МСФО/IFRS, РСБУ/GAAP; понимание налогового законодательства.

Навыки финансового моделирования, бюджетирования, прогнозирования и управления денежными потоками (cash‑flow).

Опыт управления казначейством (treasury), кредитными и валютными рисками.

Понимание процессов M&A, оценки инвестиционных проектов и оценки финансовых рисков.

Опыт взаимодействия с внешним аудитом, банками, инвесторами и налоговыми органами.

Владение ERP/финансовыми системами (SAP, Oracle, 1C/Бухгалтерия, Microsoft Dynamics), BI‑инструментами (Power BI, Tableau), продвинутый Excel/SQL — преимущество.

Наличие профессиональных сертификатов (ACCA, CPA, CFA) — преимущество.

Личные качества: аналитическое мышление, лидерство, управленческие навыки, внимание к деталям, высокая степень ответственности и навыки коммуникации.

Должностные обязанности Руководителя финансового отдела

Разработка и исполнение финансовой стратегии компании, участие в стратегическом планировании.

Формирование ежегодного и оперативного бюджетов, контроль исполнения и корректировка прогнозов.

Управление денежными потоками: планирование cash‑flow, оптимизация оборотного капитала, управление DSO/DPO.

Организация работы казначейства: валютные операции, кредитная политика, оптимизация банковских комиссий.

Подготовка финансовой отчётности (ежемесячной, квартальной, годовой) в соответствии с МСФО/РСБУ; контроль качества данных.

Анализ отклонений: variance analysis, подготовка управленческих отчётов и рекомендаций для руководства.

Налоговое сопровождение и контроль налоговой отчетности; взаимодействие с налоговыми органами.

Обеспечение системы внутреннего контроля и управление рисками: внедрение политик, регламентов, контроль соответствия.

Взаимодействие с внешним аудитом, подготовка аудиторских материалов и реализация рекомендаций.

Оценка инвестиционных проектов (CapEx), ROI, NPV, участие в сделках M&A и финансовых переговорах.

Оптимизация финансовых процессов и автоматизация учёта и отчётности; внедрение ERP/BI решений.

Управление и развитие команды финансового отдела: постановка задач, KPI, обучение и мотивация сотрудников.

Обеспечение соблюдения корпоративных и регуляторных требований по финансовой и бухгалтерской деятельности.

Отчетность Руководителя финансового отдела

Руководитель финансового отдела подотчётен генеральному директору или финансовому директору (CFO) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные оперативные сводки по ликвидности и ключевым финансовым показателям;

ежемесячные управленческие отчёты, отчёты по отклонениям от бюджета и прогнозы;

квартальные и годовые финансовые отчёты в соответствии с МСФО/РСБУ;

отчёты по налогам, обязательствам и проведённым проверкам;

пакеты документов для внешнего аудита и отчётность для инвесторов/банков;

аналитические записки по инвестиционным инициативам и предложения по оптимизации затрат.

Права Руководителя финансового отдела

Запрашивать у любых подразделений компании информацию и документы, необходимые для формирования отчётности и анализа.

Утверждать финансовые регламенты, политики и процедуры в пределах делегированных полномочий.

Приостанавливать операции/платежи при выявлении финансовых рисков или несоответствий до их урегулирования.

Инициировать привлечение внешних консультантов, аудиторов и специалистов в рамках согласованного бюджета.

Вносить предложения по изменениям в финансовой политике компании, бюджетировании и структуре затрат.

Формировать штат и кадровые предложения для финансового отдела в рамках утверждённого бюджета и политики компании.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя финансового отдела

Основные KPI: точность и своевременность отчётности, управление ликвидностью, выполнение бюджета, снижение затрат, эффективность капитала и соответствие регуляторным требованиям.

Руководитель финансового отдела несёт ответственность за достоверность финансовых данных, соблюдение налогового и бухгалтерского законодательства, обеспечение ликвидности, реализацию мер по управлению рисками и за результаты работы возглавляемого подразделения. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Руководителя финансового отдела в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с проверкой практических кейсов: бюджетирование, финансовое моделирование, управление ликвидностью и сопровождение M&A.

Оценка знаний МСФО/РСБУ, налогового комплаенса и опыта взаимодействия с аудитом и инвесторами.

Тестирование навыков работы в ERP/BI, кейсы по оптимизации OPEX и управлению оборотным капиталом.

Оценка лидерских компетенций и способности строить финансовую функцию «с нуля» или трансформировать существующую.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и качественного подбора руководителя финансового отдела, который укрепит финансовую дисциплину, оптимизирует денежные потоки и поддержит стратегические цели компании, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной экспертизой, лидерскими качествами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.