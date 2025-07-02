Должностная инструкция руководителя лаборатории технического обслуживания (ЛТО)

Общие положения:

Руководитель ЛТО отвечает за организацию и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также за обеспечение его бесперебойной работы.

— Высшее образование в области инженерии, технического обслуживания или смежных специальностях.

— Опыт работы в сфере технического обслуживания оборудования не менее 3 лет, из них 1 год на руководящей должности.

— Знание технологий обслуживания и ремонта оборудования, соответствующих стандартам.

— Организация работы ЛТО: Разработка и внедрение планов технического обслуживания и ремонта оборудования.

— Контроль качества обслуживания: Обеспечение выполнения работ в соответствии с регламентами и стандартами качества.

— Анализ и отчетность: Подготовка отчетов о состоянии оборудования, выполненных работах и планах на будущее.

— Координация работы команды: Управление персоналом лаборатории, распределение задач, обучение и развитие сотрудников.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Консультирование и сотрудничество с другими отделами для обеспечения эффективной эксплуатации оборудования.

— Совершенствование процессов: Поиск и внедрение новых технологий и методов для повышения эффективности технического обслуживания.

Руководитель ЛТО обязан предоставлять регулярные отчеты о работе лаборатории, состоянии оборудования и выполненных задачах.

Руководитель ЛТО имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и материалы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов обслуживания и ремонта.

Эффективность работы руководителя лаборатории оценивается по следующим критериям:

— Качество выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования.

— Своевременность выполнения работ и соблюдение сроков.

— Уровень профессионализма и мотивации сотрудников лаборатории.

Квалифицированный руководитель лаборатории технического обслуживания — ключевая фигура для поддержания исправного состояния и высокой производительности оборудования. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно организовывать работу ЛТО и обеспечивать качественное обслуживание.

Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, способных решать задачи технического обслуживания и ремонта на высоком уровне.

Руководитель ЛТО, которого мы предложим, станет надежным лидером для вашей команды, обеспечивая эффективное и безопасное функционирование оборудования. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с вызовами и активно развивать лабораторию технического обслуживания. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.