Общие положения Руководителя по медиапланированию и закупкам

Руководитель по медиапланированию и закупкам — ключевой специалист маркетинговой команды, отвечающий за стратегическое планирование медиа‑кампаний, распределение и контроль медиа‑бюджетов, закупку медиаплощадок и оптимизацию эффективности каналов продвижения. Обеспечивает достижение KPI по охвату, ROI и CPL, взаимодействует с отделами маркетинга, продаж, аналитики и внешними агентствами. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и договорных обязательств.

Квалификационные требования Руководителя по медиапланированию и закупкам

Высшее образование в маркетинге, рекламе, коммуникациях, экономике или эквивалентный практический опыт.

Опыт в медиапланировании и закупках медийных площадок от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) / 7+ лет (Lead).

Знание офлайн и онлайн‑каналов: ТВ, радио, OOH, пресса, PPC (контекстная реклама), SMM, programmatic/DSP, RTB, таргетинг, performance‑маркетинг.

Практические навыки составления медиапланов, медиабаинга, постановки KPI, оптимизации CPM/CTR/CPL/ROI.

Опыт работы с инструментами аналитики и отчётности: Google Analytics, Яндекс.Метрика, BI‑системы, DMP, атрибуция.

Навыки переговоров и закупок: ведение тендеров, договоров, брифов, контроль выполнения условий по KPI.

Умение работать с бюджетами: планирование, контроль расходования, прогнозирование и оптимизация затрат.

Владение Excel (или Google Sheets) на высоком уровне, опыт работы с платформами DSP, AdServer, CRM интеграциями.

Знание рекламного законодательства и требований к размещению (рекламные ограничения, правила платформ).

Личные качества: аналитическое мышление, стратегическое видение, лидерство, способность управлять командой и подрядчиками.

Английский язык — технический/переговорный уровень — преимущество.

Должностные обязанности Руководителя по медиапланированию и закупкам

Разработка медиастратегии и медиапланов в соответствии с маркетинговыми целями и бюджетом.

Формирование, распределение и контроль исполнения медиа‑бюджетов по каналам и кампаниям.

Подготовка техзаданий, проведение тендеров и закупок медиапространства (прямые закупки и programmatic).

Ведение переговоров с медиа‑вендорами, агентствами и площадками; закрепление выгодных условий и скидок.

Настройка и контроль кампаний: запуск, оптимизация по KPI, мониторинг delivery и качества трафика.

Управление командой медиапланеров/закупщиков: постановка задач, контроль выполнения, обучение.

Взаимодействие с аналитиками и продуктовой командой для настройки атрибуции и улучшения конверсий.

Подготовка медиарекомендаций, медиапланов, медиабрифов и смет; контроль документального сопровождения закупок.

Анализ эффективности кампаний, A/B‑тестирование креативов/форматов, оптимизация CPA/ROAS.

Управление рисками размещения: соответствие правовым требованиям, предотвращение фрода и некачественного трафика.

Подготовка посткампейн‑отчётов, ROI‑аналитики и предложений по перераспределению бюджета.

Участие в формировании маркетинговой стратегии и согласовании годовых/квартальных планов.

Отчетность Руководителя по медиапланированию и закупкам

Руководитель подотчётен директору по маркетингу/CMO и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу кампаний и ключевым метрикам;

месячные и квартальные отчёты по расходам, эффективности (CPM, CPC, CPL, CPA, ROAS) и ROI;

медиапланы и сметы для согласования;

протоколы тендеров, договоры с поставщиками и акты выполненных работ;

post‑mortem и рекомендации по улучшению эффективности после крупных кампаний.

Права Руководителя по медиапланированию и закупкам

Запрашивать у продуктовых, коммерческих и аналитических команд данные, необходимые для медиастратегии и таргетинга.

Вести переговоры и согласовывать условия закупок в пределах утверждённого бюджета и делегированных полномочий.

Останавливать/приостанавливать закупки или размещения при выявлении нарушений качества трафика или рисков для репутации.

Инициировать тендеры и выбирать подрядчиков на основании оценки эффективности и стоимости.

Утверждать медиапланы и перераспределение бюджета совместно с руководством.

Требовать от подрядчиков отчётности и SLA по качеству размещения.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя по медиапланированию и закупкам

Основные KPI: достижение целевых CPA/CPL/ROAS, соблюдение бюджета, доля качественного трафика, выполнение плана по охвату и вовлечению.

Примеры целевых значений: Соблюдение бюджета — отклонение ≤ ±5%; CPA/CPL — в пределах целевых значений кампании; ROAS — ≥ целевого уровня по продукту; Доля некачественного трафика (fraud) — < 2%; Выполнение медиаплана по охвату/частоте — ≥ 95%.

Руководитель несёт ответственность за эффективность и легитимность закупок, точность отчётности, соблюдение договорных обязательств и маркетинговых стандартов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Руководителя по медиапланированию и закупкам в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с проверкой практических навыков медиапланирования, ведения тендеров и работы с DSP/AdServer.

Оценка через кейсы: составление медиаплана, оптимизация бюджета, разбор реальной кампании и post‑campaign аналитика.

Проверка опыта ведения переговоров с крупными медиа‑вендорами и результативности закупок.

Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора руководителя по медиапланированию и закупкам, который выстроит эффективную медиастратегию, оптимизирует расходы и повысит отдачу от рекламных инвестиций, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с опытом programmatic и offline закупок, сильными переговорами и аналитическим подходом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.