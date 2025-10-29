Должностные обязанности Руководитель по медиапланированию и закупкам

Общие положения Руководителя по медиапланированию и закупкам

Руководитель по медиапланированию и закупкам — ключевой специалист маркетинговой команды, отвечающий за стратегическое планирование медиа‑кампаний, распределение и контроль медиа‑бюджетов, закупку медиаплощадок и оптимизацию эффективности каналов продвижения. Обеспечивает достижение KPI по охвату, ROI и CPL, взаимодействует с отделами маркетинга, продаж, аналитики и внешними агентствами. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и договорных обязательств.

Квалификационные требования Руководителя по медиапланированию и закупкам

  • Высшее образование в маркетинге, рекламе, коммуникациях, экономике или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт в медиапланировании и закупках медийных площадок от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) / 7+ лет (Lead).
  • Знание офлайн и онлайн‑каналов: ТВ, радио, OOH, пресса, PPC (контекстная реклама), SMM, programmatic/DSP, RTB, таргетинг, performance‑маркетинг.
  • Практические навыки составления медиапланов, медиабаинга, постановки KPI, оптимизации CPM/CTR/CPL/ROI.
  • Опыт работы с инструментами аналитики и отчётности: Google Analytics, Яндекс.Метрика, BI‑системы, DMP, атрибуция.
  • Навыки переговоров и закупок: ведение тендеров, договоров, брифов, контроль выполнения условий по KPI.
  • Умение работать с бюджетами: планирование, контроль расходования, прогнозирование и оптимизация затрат.
  • Владение Excel (или Google Sheets) на высоком уровне, опыт работы с платформами DSP, AdServer, CRM интеграциями.
  • Знание рекламного законодательства и требований к размещению (рекламные ограничения, правила платформ).
  • Личные качества: аналитическое мышление, стратегическое видение, лидерство, способность управлять командой и подрядчиками.
  • Английский язык — технический/переговорный уровень — преимущество.

Должностные обязанности Руководителя по медиапланированию и закупкам

  • Разработка медиастратегии и медиапланов в соответствии с маркетинговыми целями и бюджетом.
  • Формирование, распределение и контроль исполнения медиа‑бюджетов по каналам и кампаниям.
  • Подготовка техзаданий, проведение тендеров и закупок медиапространства (прямые закупки и programmatic).
  • Ведение переговоров с медиа‑вендорами, агентствами и площадками; закрепление выгодных условий и скидок.
  • Настройка и контроль кампаний: запуск, оптимизация по KPI, мониторинг delivery и качества трафика.
  • Управление командой медиапланеров/закупщиков: постановка задач, контроль выполнения, обучение.
  • Взаимодействие с аналитиками и продуктовой командой для настройки атрибуции и улучшения конверсий.
  • Подготовка медиарекомендаций, медиапланов, медиабрифов и смет; контроль документального сопровождения закупок.
  • Анализ эффективности кампаний, A/B‑тестирование креативов/форматов, оптимизация CPA/ROAS.
  • Управление рисками размещения: соответствие правовым требованиям, предотвращение фрода и некачественного трафика.
  • Подготовка посткампейн‑отчётов, ROI‑аналитики и предложений по перераспределению бюджета.
  • Участие в формировании маркетинговой стратегии и согласовании годовых/квартальных планов.

Отчетность Руководителя по медиапланированию и закупкам

Руководитель подотчётен директору по маркетингу/CMO и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по статусу кампаний и ключевым метрикам;
  • месячные и квартальные отчёты по расходам, эффективности (CPM, CPC, CPL, CPA, ROAS) и ROI;
  • медиапланы и сметы для согласования;
  • протоколы тендеров, договоры с поставщиками и акты выполненных работ;
  • post‑mortem и рекомендации по улучшению эффективности после крупных кампаний.

Права Руководителя по медиапланированию и закупкам

  • Запрашивать у продуктовых, коммерческих и аналитических команд данные, необходимые для медиастратегии и таргетинга.
  • Вести переговоры и согласовывать условия закупок в пределах утверждённого бюджета и делегированных полномочий.
  • Останавливать/приостанавливать закупки или размещения при выявлении нарушений качества трафика или рисков для репутации.
  • Инициировать тендеры и выбирать подрядчиков на основании оценки эффективности и стоимости.
  • Утверждать медиапланы и перераспределение бюджета совместно с руководством.
  • Требовать от подрядчиков отчётности и SLA по качеству размещения.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя по медиапланированию и закупкам

  • Основные KPI: достижение целевых CPA/CPL/ROAS, соблюдение бюджета, доля качественного трафика, выполнение плана по охвату и вовлечению.
  • Примеры целевых значений:
    • Соблюдение бюджета — отклонение ≤ ±5%;
    • CPA/CPL — в пределах целевых значений кампании;
    • ROAS — ≥ целевого уровня по продукту;
    • Доля некачественного трафика (fraud) — < 2%;
    • Выполнение медиаплана по охвату/частоте — ≥ 95%.
  • Руководитель несёт ответственность за эффективность и легитимность закупок, точность отчётности, соблюдение договорных обязательств и маркетинговых стандартов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Руководителя по медиапланированию и закупкам в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических навыков медиапланирования, ведения тендеров и работы с DSP/AdServer.
  • Оценка через кейсы: составление медиаплана, оптимизация бюджета, разбор реальной кампании и post‑campaign аналитика.
  • Проверка опыта ведения переговоров с крупными медиа‑вендорами и результативности закупок.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора руководителя по медиапланированию и закупкам, который выстроит эффективную медиастратегию, оптимизирует расходы и повысит отдачу от рекламных инвестиций, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с опытом programmatic и offline закупок, сильными переговорами и аналитическим подходом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

