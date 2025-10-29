Должностные обязанности Руководитель по международному маркетингу

Общие положения Руководителя по международному маркетингу

Руководитель по международному маркетингу — руководящая позиция, отвечающая за формирование и реализацию глобальной маркетинговой стратегии компании, выход на новые рынки, локализацию продукта и координацию международных коммуникаций. Обеспечивает рост экспорта, узнаваемости бренда за рубежом и достижение коммерческих целей в международных регионах. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджетов, регламентов и требований руководства.

Квалификационные требования Руководителя по международному маркетингу

  • Высшее образование в области маркетинга, международного бизнеса, экономики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт руководства международными маркетинговыми проектами от 4 лет (Senior) или от 2 лет для Middle в масштабах нескольких стран/регионов.
  • Глубокие знания международных каналов продвижения: digital (SEA, SEO, SMM), performance marketing, PR, event‑маркетинг и B2B/KAM‑инструментов.
  • Опыт разработки Go‑to‑Market стратегий, локализации продуктов, позиционирования и ценообразования для зарубежных рынков.
  • Навыки аналитики рынка: конкурентный анализ, сегментация, CRO, A/B‑тестирование, работа с BI/маркетинг‑аналитикой.
  • Опыт работы с партнёрами и агентствами: подбор, брифинг, управление KPI, контроль качества deliverables.
  • Владение инструментами маркетинга и автоматизации: CRM, CDP, Google Analytics/GA4, Tag Manager, рекламные кабинеты, KPI‑дашборды.
  • Английский язык — свободно; знание языков целевых рынков — преимущество.
  • Лидерские качества, опыт управления командой и кросс‑функциональным взаимодействием (sales, product, legal, finance).

Должностные обязанности Руководителя по международному маркетингу

  • Разработка и внедрение глобальной маркетинговой стратегии и плана выхода/развития на целевых зарубежных рынках.
  • Формирование и исполнение бюджета международного маркетинга, распределение расходов по каналам и регионам.
  • Разработка go‑to‑market планов, позиционирование продукта, ценовой политики и стратегий локализации.
  • Координация и управление международными маркетинговыми кампаниями (performance, brand, PR, events), оптимизация ROI.
  • Построение и развитие каналов привлечения: digital, партнерские сети, дилеры, отраслевые выставки и B2B‑каналы.
  • Управление командой международного маркетинга и взаимодействие с локальными менеджерами/агентствами.
  • Работа с данными: постановка KPI, мониторинг LTV/CAC, конверсий, A/B‑тестирование, подготовка аналитических дашбордов.
  • Обеспечение соответствия маркетинговых активностей требованиям локального законодательства и корпоративных стандартов (compliance, GDPR).
  • Взаимодействие с отделами продаж, продуктом, логистикой и финансами для согласования стратегий и операционной реализации.
  • Ведение контрактов с международными агентствами и подрядчиками, контроль качества и сроков исполнения.
  • Подготовка маркетинговых материалов, адаптация контента и контроль качества локализации.
  • Участие в переговорах и развитии стратегических партнёрств на международном уровне.

Отчетность Руководителя по международному маркетингу

Руководитель по международному маркетингу подотчётен директору по маркетингу/СМО и предоставляет:

  • ежемесячные и квартальные отчёты по результатам кампаний и выполнению KPI;
  • прогнозы по продажам и маркетинговому бюджету на регионы;
  • отчёты по ROI, CAC, LTV, конверсиям и эффективности каналов;
  • post‑mortem крупных кампаний и результаты A/B‑тестов;
  • документы по договорам с агентствами и ключевыми партнёрами.

Права Руководителя по международному маркетингу

  • Запрашивать у внутренних подразделений данные и ресурсы, необходимые для выполнения маркетинговых стратегий (продажи, продукт, финансы, юриспруденция).
  • Утверждать локальные маркетинговые кампании, креативы и медиаплан в пределах делегированного бюджета.
  • Подписывать и контролировать договора с агентствами и подрядчиками в рамках утверждённых полномочий.
  • Приостанавливать запуск кампаний или инициатив при выявлении рисков несоответствия политике компании или требованиям регуляторов.
  • Вносить предложения по перераспределению бюджета и оптимизации каналов привлечения.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя по международному маркетингу

  • Основные KPI: рост международных продаж/выручки, ROI маркетинговых инвестиций, CAC, LTV, доля рынка в целевых регионах, эффективность каналов и выполнение GTM‑планов.
  • Примеры целевых значений (ориентировочно):
    • Рост выручки на международных рынках ≥ 15% YoY;
    • CAC в целевых регионах в рамках планового бюджета;
    • ROI кампаний (по ключевым каналам) ≥ 3x;
    • Успешный запуск продукта в новом регионе — достижение первой воронки продаж в течение 3–6 месяцев.
  • Руководитель несёт ответственность за достижение маркетинговых целей в международных регионах, корректность стратегических решений, управление бюджетом и соблюдение правовых требований. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Руководителя по международному маркетингу в кадровом агентстве «ФАВОРИТ»

  • Поиск кандидатов с проверкой успешных кейсов выхода на зарубежные рынки и управления международными командами.
  • Оценка опыта разработки GTM‑стратегий, управления digital‑бюджетом и работы с агентствами.
  • Проверка результатов по KPI: рост экспорта, снижение CAC, повышение узнаваемости бренда.
  • Тестирование через кейс‑задания: разработка стратегии запуска на конкретный рынок, медиаплан и прогноз ROI.
  • Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора опытного руководителя по международному маркетингу, способного разработать и реализовать глобальную стратегию, вывести продукт на новые рынки и обеспечить устойчивый рост выручки за рубежом, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с практическим опытом GTM, управлением бюджетами и международными командами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для оперативного расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить