Должностные обязанности Руководитель по международному маркетингу
Общие положения Руководителя по международному маркетингу
Руководитель по международному маркетингу — руководящая позиция, отвечающая за формирование и реализацию глобальной маркетинговой стратегии компании, выход на новые рынки, локализацию продукта и координацию международных коммуникаций. Обеспечивает рост экспорта, узнаваемости бренда за рубежом и достижение коммерческих целей в международных регионах. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджетов, регламентов и требований руководства.
Квалификационные требования Руководителя по международному маркетингу
- Высшее образование в области маркетинга, международного бизнеса, экономики или эквивалентный практический опыт.
- Опыт руководства международными маркетинговыми проектами от 4 лет (Senior) или от 2 лет для Middle в масштабах нескольких стран/регионов.
- Глубокие знания международных каналов продвижения: digital (SEA, SEO, SMM), performance marketing, PR, event‑маркетинг и B2B/KAM‑инструментов.
- Опыт разработки Go‑to‑Market стратегий, локализации продуктов, позиционирования и ценообразования для зарубежных рынков.
- Навыки аналитики рынка: конкурентный анализ, сегментация, CRO, A/B‑тестирование, работа с BI/маркетинг‑аналитикой.
- Опыт работы с партнёрами и агентствами: подбор, брифинг, управление KPI, контроль качества deliverables.
- Владение инструментами маркетинга и автоматизации: CRM, CDP, Google Analytics/GA4, Tag Manager, рекламные кабинеты, KPI‑дашборды.
- Английский язык — свободно; знание языков целевых рынков — преимущество.
- Лидерские качества, опыт управления командой и кросс‑функциональным взаимодействием (sales, product, legal, finance).
Должностные обязанности Руководителя по международному маркетингу
- Разработка и внедрение глобальной маркетинговой стратегии и плана выхода/развития на целевых зарубежных рынках.
- Формирование и исполнение бюджета международного маркетинга, распределение расходов по каналам и регионам.
- Разработка go‑to‑market планов, позиционирование продукта, ценовой политики и стратегий локализации.
- Координация и управление международными маркетинговыми кампаниями (performance, brand, PR, events), оптимизация ROI.
- Построение и развитие каналов привлечения: digital, партнерские сети, дилеры, отраслевые выставки и B2B‑каналы.
- Управление командой международного маркетинга и взаимодействие с локальными менеджерами/агентствами.
- Работа с данными: постановка KPI, мониторинг LTV/CAC, конверсий, A/B‑тестирование, подготовка аналитических дашбордов.
- Обеспечение соответствия маркетинговых активностей требованиям локального законодательства и корпоративных стандартов (compliance, GDPR).
- Взаимодействие с отделами продаж, продуктом, логистикой и финансами для согласования стратегий и операционной реализации.
- Ведение контрактов с международными агентствами и подрядчиками, контроль качества и сроков исполнения.
- Подготовка маркетинговых материалов, адаптация контента и контроль качества локализации.
- Участие в переговорах и развитии стратегических партнёрств на международном уровне.
Отчетность Руководителя по международному маркетингу
Руководитель по международному маркетингу подотчётен директору по маркетингу/СМО и предоставляет:
- ежемесячные и квартальные отчёты по результатам кампаний и выполнению KPI;
- прогнозы по продажам и маркетинговому бюджету на регионы;
- отчёты по ROI, CAC, LTV, конверсиям и эффективности каналов;
- post‑mortem крупных кампаний и результаты A/B‑тестов;
- документы по договорам с агентствами и ключевыми партнёрами.
Права Руководителя по международному маркетингу
- Запрашивать у внутренних подразделений данные и ресурсы, необходимые для выполнения маркетинговых стратегий (продажи, продукт, финансы, юриспруденция).
- Утверждать локальные маркетинговые кампании, креативы и медиаплан в пределах делегированного бюджета.
- Подписывать и контролировать договора с агентствами и подрядчиками в рамках утверждённых полномочий.
- Приостанавливать запуск кампаний или инициатив при выявлении рисков несоответствия политике компании или требованиям регуляторов.
- Вносить предложения по перераспределению бюджета и оптимизации каналов привлечения.
Критерии эффективности и ответственность Руководителя по международному маркетингу
- Основные KPI: рост международных продаж/выручки, ROI маркетинговых инвестиций, CAC, LTV, доля рынка в целевых регионах, эффективность каналов и выполнение GTM‑планов.
- Примеры целевых значений (ориентировочно):
- Рост выручки на международных рынках ≥ 15% YoY;
- CAC в целевых регионах в рамках планового бюджета;
- ROI кампаний (по ключевым каналам) ≥ 3x;
- Успешный запуск продукта в новом регионе — достижение первой воронки продаж в течение 3–6 месяцев.
- Руководитель несёт ответственность за достижение маркетинговых целей в международных регионах, корректность стратегических решений, управление бюджетом и соблюдение правовых требований. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Подбор Руководителя по международному маркетингу в кадровом агентстве «ФАВОРИТ»
- Поиск кандидатов с проверкой успешных кейсов выхода на зарубежные рынки и управления международными командами.
- Оценка опыта разработки GTM‑стратегий, управления digital‑бюджетом и работы с агентствами.
- Проверка результатов по KPI: рост экспорта, снижение CAC, повышение узнаваемости бренда.
- Тестирование через кейс‑задания: разработка стратегии запуска на конкретный рынок, медиаплан и прогноз ROI.
- Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для подбора опытного руководителя по международному маркетингу, способного разработать и реализовать глобальную стратегию, вывести продукт на новые рынки и обеспечить устойчивый рост выручки за рубежом, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с практическим опытом GTM, управлением бюджетами и международными командами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для оперативного расчёта сроков и стоимости подбора.