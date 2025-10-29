Общие положения Руководителя по международному маркетингу

Руководитель по международному маркетингу — руководящая позиция, отвечающая за формирование и реализацию глобальной маркетинговой стратегии компании, выход на новые рынки, локализацию продукта и координацию международных коммуникаций. Обеспечивает рост экспорта, узнаваемости бренда за рубежом и достижение коммерческих целей в международных регионах. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджетов, регламентов и требований руководства.

Квалификационные требования Руководителя по международному маркетингу

Высшее образование в области маркетинга, международного бизнеса, экономики или эквивалентный практический опыт.

Опыт руководства международными маркетинговыми проектами от 4 лет (Senior) или от 2 лет для Middle в масштабах нескольких стран/регионов.

Глубокие знания международных каналов продвижения: digital (SEA, SEO, SMM), performance marketing, PR, event‑маркетинг и B2B/KAM‑инструментов.

Опыт разработки Go‑to‑Market стратегий, локализации продуктов, позиционирования и ценообразования для зарубежных рынков.

Навыки аналитики рынка: конкурентный анализ, сегментация, CRO, A/B‑тестирование, работа с BI/маркетинг‑аналитикой.

Опыт работы с партнёрами и агентствами: подбор, брифинг, управление KPI, контроль качества deliverables.

Владение инструментами маркетинга и автоматизации: CRM, CDP, Google Analytics/GA4, Tag Manager, рекламные кабинеты, KPI‑дашборды.

Английский язык — свободно; знание языков целевых рынков — преимущество.

Лидерские качества, опыт управления командой и кросс‑функциональным взаимодействием (sales, product, legal, finance).

Должностные обязанности Руководителя по международному маркетингу

Разработка и внедрение глобальной маркетинговой стратегии и плана выхода/развития на целевых зарубежных рынках.

Формирование и исполнение бюджета международного маркетинга, распределение расходов по каналам и регионам.

Разработка go‑to‑market планов, позиционирование продукта, ценовой политики и стратегий локализации.

Координация и управление международными маркетинговыми кампаниями (performance, brand, PR, events), оптимизация ROI.

Построение и развитие каналов привлечения: digital, партнерские сети, дилеры, отраслевые выставки и B2B‑каналы.

Управление командой международного маркетинга и взаимодействие с локальными менеджерами/агентствами.

Работа с данными: постановка KPI, мониторинг LTV/CAC, конверсий, A/B‑тестирование, подготовка аналитических дашбордов.

Обеспечение соответствия маркетинговых активностей требованиям локального законодательства и корпоративных стандартов (compliance, GDPR).

Взаимодействие с отделами продаж, продуктом, логистикой и финансами для согласования стратегий и операционной реализации.

Ведение контрактов с международными агентствами и подрядчиками, контроль качества и сроков исполнения.

Подготовка маркетинговых материалов, адаптация контента и контроль качества локализации.

Участие в переговорах и развитии стратегических партнёрств на международном уровне.

Отчетность Руководителя по международному маркетингу

Руководитель по международному маркетингу подотчётен директору по маркетингу/СМО и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по результатам кампаний и выполнению KPI;

прогнозы по продажам и маркетинговому бюджету на регионы;

отчёты по ROI, CAC, LTV, конверсиям и эффективности каналов;

post‑mortem крупных кампаний и результаты A/B‑тестов;

документы по договорам с агентствами и ключевыми партнёрами.

Права Руководителя по международному маркетингу

Запрашивать у внутренних подразделений данные и ресурсы, необходимые для выполнения маркетинговых стратегий (продажи, продукт, финансы, юриспруденция).

Утверждать локальные маркетинговые кампании, креативы и медиаплан в пределах делегированного бюджета.

Подписывать и контролировать договора с агентствами и подрядчиками в рамках утверждённых полномочий.

Приостанавливать запуск кампаний или инициатив при выявлении рисков несоответствия политике компании или требованиям регуляторов.

Вносить предложения по перераспределению бюджета и оптимизации каналов привлечения.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя по международному маркетингу

Основные KPI: рост международных продаж/выручки, ROI маркетинговых инвестиций, CAC, LTV, доля рынка в целевых регионах, эффективность каналов и выполнение GTM‑планов.

Примеры целевых значений (ориентировочно): Рост выручки на международных рынках ≥ 15% YoY; CAC в целевых регионах в рамках планового бюджета; ROI кампаний (по ключевым каналам) ≥ 3x; Успешный запуск продукта в новом регионе — достижение первой воронки продаж в течение 3–6 месяцев.

Руководитель несёт ответственность за достижение маркетинговых целей в международных регионах, корректность стратегических решений, управление бюджетом и соблюдение правовых требований. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

