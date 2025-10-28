Должностные обязанности Руководитель производства
Общие положения Руководителя производства
Руководитель производства — ключевой управленец, отвечающий за организацию, планирование и контроль производственного процесса на предприятии. Обеспечивает выполнение планов выпуска продукции, качество, эффективность использования ресурсов, соблюдение промбезопасности и оптимизацию операционных затрат. Действует в рамках стратегии компании, производственных регламентов, стандартов качества и требований охраны труда.
Квалификационные требования Руководителя производства
- Высшее техническое образование (инженерия, технология производства, промышленная инженерия) или эквивалентный опыт.
- Опыт управления производством от 3 лет (Middle) / от 7 лет (Senior/Head of Production).
- Знание технологий производства в соответствующей отрасли, управления операциями, планирования мощности и технологических процессов.
- Навыки внедрения методик бережливого производства (Lean, Kaizen), 5S, TPM; понимание OEE и KPI производственной эффективности.
- Опыт бюджетирования, контроля себестоимости, управления CAPEX/OPEX и P&L на уровне производства.
- Навыки работы с системами планирования и учёта (ERP/MRP), MES, Excel/Power BI для аналитики производственных показателей.
- Понимание требований промышленной безопасности, охраны труда и экологического законодательства.
- Лидерские качества: управление персоналом, найм, развитие компетенций и мотивация сменных команд.
- Коммуникационные навыки, проектное мышление, опыт управления улучшениями и трансформациями.
- Английский — преимущество для международных проектов.
Должностные обязанности Руководителя производства
- Планирование производственной деятельности: составление и контроль выполнения месячных/квартальных/годовых планов выпуска продукции.
- Организация и контроль технологических процессов, обеспечение качества продукции на всех этапах производства.
- Управление загрузкой мощностей, оптимизация расписания смен, балансировка линии и планирование мощности.
- Внедрение и поддержание стандартов бережливого производства: 5S, потоковой линии, сокращение потерь, улучшение OEE.
- Контроль производственных затрат, снижение себестоимости через оптимизацию процессов и рациональное использование ресурсов.
- Управление персоналом производства: подбор, обучение, аттестация, мотивация и оценка эффективности сотрудников.
- Обеспечение выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение инструктажей и расследование инцидентов.
- Работа с подрядчиками и поставщиками в части сервисного обслуживания оборудования, контроль выполнения работ и затрат.
- Внедрение и сопровождение автоматизации и цифровых инструментов (ERP, MES, системы учёта и аналитики).
- Контроль качества сырья и материалов, взаимодействие с отделом снабжения и качеством (QA/QC).
- Управление проектами по повышению производительности, модернизации оборудования, запуску новых продуктов.
- Подготовка технологической и нормативной документации, участие в разработке регламентов и инструкций.
- Участие в планировании инвестиций в производство (CAPEX), оценка рентабельности проектов и контроль реализации.
Отчетность Руководителя производства
Руководитель производства подотчётен директору по производству/генеральному директору и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по выполнению плана и ключевым показателям (OEE, брак, простои);
- месячные и квартальные отчёты по выпуску продукции, себестоимости, выполнению бюджета и отклонениям;
- отчёты по инцидентам, нарушению техники безопасности и мероприятиям по их устранению;
- акты приёмки работ подрядчиков, акты ввода в эксплуатацию оборудования;
- планы по оптимизации, проекты CAPEX и отчёты по их реализации.
Права Руководителя производства
- Запрашивать у подразделений (логистика, снабжение, качество, HR, техподдержка) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения производственных задач.
- Приостанавливать производство или отдельные операции при выявлении критических отклонений качества или угрозы безопасности до устранения причин.
- Инициировать заключение договоров с подрядчиками на сервисное обслуживание и модернизацию в рамках утверждённого бюджета.
- Вносить предложения по изменению технологических процессов, структуре смен и штатного расписания.
- Утверждать регламенты и инструкции внутри производства в пределах своих полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Руководителя производства
- Основные KPI: выполнение плана выпуска (% от плана), OEE, уровень брака и переработок, соблюдение сроков поставок, себестоимость единицы продукции, соблюдение норм безопасности.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана производства ≥ 98–100%;
- OEE (средний по линии) ≥ 70–85% (в зависимости от отрасли);
- Уровень брака ≤ 1–3% (в зависимости от продукта);
- Снижение производственных потерь по инициативам — ≥ 5–15% в год;
- Соблюдение планов профилактического обслуживания — 100%.
- Руководитель производства несёт ответственность за эффективность и безопасность производственного процесса, достоверность учёта выпуска и материалов, корректность расчёта себестоимости и соблюдение регламентов. В случае нарушений применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.
