Должностные обязанности Руководитель производства

Общие положения Руководителя производства

Руководитель производства — ключевой управленец, отвечающий за организацию, планирование и контроль производственного процесса на предприятии. Обеспечивает выполнение планов выпуска продукции, качество, эффективность использования ресурсов, соблюдение промбезопасности и оптимизацию операционных затрат. Действует в рамках стратегии компании, производственных регламентов, стандартов качества и требований охраны труда.

Квалификационные требования Руководителя производства

  • Высшее техническое образование (инженерия, технология производства, промышленная инженерия) или эквивалентный опыт.
  • Опыт управления производством от 3 лет (Middle) / от 7 лет (Senior/Head of Production).
  • Знание технологий производства в соответствующей отрасли, управления операциями, планирования мощности и технологических процессов.
  • Навыки внедрения методик бережливого производства (Lean, Kaizen), 5S, TPM; понимание OEE и KPI производственной эффективности.
  • Опыт бюджетирования, контроля себестоимости, управления CAPEX/OPEX и P&L на уровне производства.
  • Навыки работы с системами планирования и учёта (ERP/MRP), MES, Excel/Power BI для аналитики производственных показателей.
  • Понимание требований промышленной безопасности, охраны труда и экологического законодательства.
  • Лидерские качества: управление персоналом, найм, развитие компетенций и мотивация сменных команд.
  • Коммуникационные навыки, проектное мышление, опыт управления улучшениями и трансформациями.
  • Английский — преимущество для международных проектов.

Должностные обязанности Руководителя производства

  • Планирование производственной деятельности: составление и контроль выполнения месячных/квартальных/годовых планов выпуска продукции.
  • Организация и контроль технологических процессов, обеспечение качества продукции на всех этапах производства.
  • Управление загрузкой мощностей, оптимизация расписания смен, балансировка линии и планирование мощности.
  • Внедрение и поддержание стандартов бережливого производства: 5S, потоковой линии, сокращение потерь, улучшение OEE.
  • Контроль производственных затрат, снижение себестоимости через оптимизацию процессов и рациональное использование ресурсов.
  • Управление персоналом производства: подбор, обучение, аттестация, мотивация и оценка эффективности сотрудников.
  • Обеспечение выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение инструктажей и расследование инцидентов.
  • Работа с подрядчиками и поставщиками в части сервисного обслуживания оборудования, контроль выполнения работ и затрат.
  • Внедрение и сопровождение автоматизации и цифровых инструментов (ERP, MES, системы учёта и аналитики).
  • Контроль качества сырья и материалов, взаимодействие с отделом снабжения и качеством (QA/QC).
  • Управление проектами по повышению производительности, модернизации оборудования, запуску новых продуктов.
  • Подготовка технологической и нормативной документации, участие в разработке регламентов и инструкций.
  • Участие в планировании инвестиций в производство (CAPEX), оценка рентабельности проектов и контроль реализации.

Отчетность Руководителя производства

Руководитель производства подотчётен директору по производству/генеральному директору и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выполнению плана и ключевым показателям (OEE, брак, простои);
  • месячные и квартальные отчёты по выпуску продукции, себестоимости, выполнению бюджета и отклонениям;
  • отчёты по инцидентам, нарушению техники безопасности и мероприятиям по их устранению;
  • акты приёмки работ подрядчиков, акты ввода в эксплуатацию оборудования;
  • планы по оптимизации, проекты CAPEX и отчёты по их реализации.

Права Руководителя производства

  • Запрашивать у подразделений (логистика, снабжение, качество, HR, техподдержка) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения производственных задач.
  • Приостанавливать производство или отдельные операции при выявлении критических отклонений качества или угрозы безопасности до устранения причин.
  • Инициировать заключение договоров с подрядчиками на сервисное обслуживание и модернизацию в рамках утверждённого бюджета.
  • Вносить предложения по изменению технологических процессов, структуре смен и штатного расписания.
  • Утверждать регламенты и инструкции внутри производства в пределах своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя производства

  • Основные KPI: выполнение плана выпуска (% от плана), OEE, уровень брака и переработок, соблюдение сроков поставок, себестоимость единицы продукции, соблюдение норм безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана производства ≥ 98–100%;
    • OEE (средний по линии) ≥ 70–85% (в зависимости от отрасли);
    • Уровень брака ≤ 1–3% (в зависимости от продукта);
    • Снижение производственных потерь по инициативам — ≥ 5–15% в год;
    • Соблюдение планов профилактического обслуживания — 100%.
  • Руководитель производства несёт ответственность за эффективность и безопасность производственного процесса, достоверность учёта выпуска и материалов, корректность расчёта себестоимости и соблюдение регламентов. В случае нарушений применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

Подбор Руководителя производства в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с практическим опытом управления производством, запуском линий и проектами оптимизации.
  • Оценка технических компетенций: знание технологических процессов, опыт работы с ERP/MES, кейсы по снижению себестоимости и увеличению OEE.
  • Проверка лидерских качеств: организация сменной работы, управление KPI, опыт изменения организационной структуры.
  • Тестирование через практические кейсы, интервью с техническим экспертом и проверка рекомендаций.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора Руководителя производства, способного обеспечить стабильность выпуска, повысить производительность и снизить себестоимость, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём кандидата с нужным технологическим бэкграундом, опытом управления сменами и доказанными кейсами оптимизации. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

