Должностные обязанности Руководитель строительного проекта

Общие положения Руководителя строительного проекта

Руководитель строительного проекта — специалист, ответственный за полное управление реализацией строительного проекта от стадии подготовки до сдачи в эксплуатацию. Обеспечивает соблюдение сроков, бюджета, качества и требований безопасности, координирует подрядчиков, субподрядчиков и смежные службы, обеспечивает взаимодействие с заказчиком и контролирующими органами. Действует в рамках проектной документации, договорных условий, СНиП, ГОСТ, требований промышленной безопасности и внутренних регламентов компании.

Квалификационные требования Руководителя строительного проекта

  • Высшее образование в области строительства, архитектуры, гражданского или промышленного строительства (инженер‑строитель, инженер‑проектировщик) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт управления строительными проектами от 3 лет (Middle) / от 5–7 лет (Senior/Project Manager крупного проекта).
  • Знание нормативов и стандартов: СНиП, СП, ГОСТ, ПБ, правила охраны труда и промышленной безопасности.
  • Практический опыт подготовки и контроля смет, бюджета проекта, управления контрактами и подрядчиками.
  • Навыки планирования и управления графиками (MS Project, Primavera P6), опыт управления ресурсами и логистикой.
  • Опыт проведения технического надзора, управления качеством и вводом объектов в эксплуатацию.
  • Знание принципов BIM — преимущество для проектов в цифровой среде.
  • Владение инструментами управления изменениями, рисками и документоборотом (LMS/EDMS, CRM/ERP).
  • Финансовая грамотность: контроль бюджетов, прогнозирование затрат, управление изменениями сметы.
  • Лидерские и коммуникативные навыки, опыт управления междисциплинарными командами.
  • Наличие допусков/сертификатов в зависимости от вида работ (например, по монтажу, пусконаладке) — преимущество.
  • Владение английским языком — преимущество для международных проектов.

Должностные обязанности Руководителя строительного проекта

  • Формирование и утверждение рабочей документации проекта, контроль соответствия работ проектным решениям.
  • Разработка детализированных планов проекта, графиков выполнения работ, ресурсного плана и контроль их соблюдения.
  • Формирование, согласование и контроль бюджета проекта; регулярный мониторинг отклонений и управление изменениями (change control).
  • Организация и координация работ подрядчиков и субподрядчиков, контроль исполнения договорных обязательств и качества работ.
  • Ведение переговоров и согласование контрактов, дополнительных соглашений и подрядных работ в рамках полномочий.
  • Обеспечение технического надзора и контроля качества: приемочные испытания, входной контроль материалов, проверка скрытых работ.
  • Управление рисками проекта: идентификация, оценка, планирование мер по снижению и мониторинг.
  • Обеспечение соблюдения правил охраны труда, техники безопасности и требований по экологии на строительной площадке.
  • Контроль материально‑технического обеспечения, логистики, снабжения строительными материалами и оборудованием.
  • Организация взаимодействия с заказчиком, проектной организацией, органами государственного строительного надзора и другими стейкхолдерами.
  • Подготовка объектов к пусконаладочным работам, участие в комиссии по приёмке в эксплуатацию, передача объектов заказчику.
  • Ведение проектной документации, журналов, актов выполненных работ, дефектных ведомостей и закрывающей документации.
  • Подготовка и исполнение графиков испытаний, пусконаладочных работ и гарантийного сопровождения.
  • Наставничество и управление проектной командой: распределение задач, контроль выполнения, развитие компетенций сотрудников.

Отчетность Руководителя строительного проекта

Руководитель строительного проекта подотчётен директору проекта / генеральному директору / заказчику и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ходу работ и рискам;
  • месячные и квартальные отчёты по выполнению графика и бюджета, отклонениям и корректирующим действиям;
  • акты выполненных работ, журналы скрытых работ, приёмочные акты и дефектные ведомости;
  • отчёты по качеству, испытаниям и пусконаладочным мероприятиям;
  • документы по инцидентам и мероприятиям по охране труда;
  • документы для получения разрешений и подписания этапов (календарные планы, планы ресурсов, финансовые отчёты).

Права Руководителя строительного проекта

  • Запрашивать у смежных подразделений и подрядчиков информацию, документы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта.
  • Приостанавливать или ограничивать работы подрядчика при выявлении угрозы безопасности, низкого качества или несоответствия проектной документации.
  • Заключать и согласовывать подрядные и дополнительные соглашения в пределах делегованных полномочий.
  • Утверждать планы закупок материалов и оборудования в рамках утверждённого бюджета и процедур.
  • Вносить предложения по оптимизации графиков, затрат и технических решений на рассмотрение руководства.
  • Инициировать привлечение экспертиз и независимых проверок для оценки качества и соответствия выполненных работ.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя строительного проекта

  • Основные KPI: соблюдение сроков (Schedule Performance), отклонение по бюджету (Cost Variance), качество выполнения работ, уровень безопасности (количество инцидентов), удовлетворённость заказчика.
  • Примерные целевые значения KPI:
    • Выполнение календарного плана ≥ 95% (по ключевым вехам);
    • Отклонение бюджета (по скорректированной смете) ≤ ±5%;
    • Количество НС/Травм на площадке — 0 (или минимальное значение в рамках уровней риска);
    • Процент выполненных работ без существенных замечаний по качеству ≥ 98%;
    • Удовлетворённость заказчика по приёмке этапов ≥ 4.5 / 5.
  • Руководитель проекта несёт ответственность за своевременную реализацию проекта, соблюдение бюджетных и качественных показателей, выполнение требований по безопасности и надёжность вводимых решений. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Руководителя строительного проекта в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор руководителей строительных проектов с подтверждённым опытом реализации крупных и средних объектов (ЖК, коммерческая недвижимость, инфраструктура, промышленное строительство).
  • Проверка практических навыков: управление сметой, планирование ресурсов, кейсы по управлению рисками, опыт прохождения экспертиз и приёмки.
  • Оценка знаний нормативов (СНиП, СП, ГОСТ), HSE‑компетенций и опыта взаимодействия с контролирующими органами.
  • Тестовые кейсы, проверка рекомендаций и бэкграунда, оценка управленческих компетенций и стиля взаимодействия с заказчиком.
  • Сопровождение адаптации: probation‑период, сопровождение интеграции в команду и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора руководителя строительного проекта, способного обеспечить сдачу объекта в срок, в бюджете и с нужным качеством, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать профессионала с подтверждённым опытом, управленческими компетенциями и пониманием строительных рисков.

