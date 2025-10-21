Общие положения Руководителя строительного проекта

Руководитель строительного проекта — специалист, ответственный за полное управление реализацией строительного проекта от стадии подготовки до сдачи в эксплуатацию. Обеспечивает соблюдение сроков, бюджета, качества и требований безопасности, координирует подрядчиков, субподрядчиков и смежные службы, обеспечивает взаимодействие с заказчиком и контролирующими органами. Действует в рамках проектной документации, договорных условий, СНиП, ГОСТ, требований промышленной безопасности и внутренних регламентов компании.

Квалификационные требования Руководителя строительного проекта

Высшее образование в области строительства, архитектуры, гражданского или промышленного строительства (инженер‑строитель, инженер‑проектировщик) или эквивалентный практический опыт.

Опыт управления строительными проектами от 3 лет (Middle) / от 5–7 лет (Senior/Project Manager крупного проекта).

Знание нормативов и стандартов: СНиП, СП, ГОСТ, ПБ, правила охраны труда и промышленной безопасности.

Практический опыт подготовки и контроля смет, бюджета проекта, управления контрактами и подрядчиками.

Навыки планирования и управления графиками (MS Project, Primavera P6), опыт управления ресурсами и логистикой.

Опыт проведения технического надзора, управления качеством и вводом объектов в эксплуатацию.

Знание принципов BIM — преимущество для проектов в цифровой среде.

Владение инструментами управления изменениями, рисками и документоборотом (LMS/EDMS, CRM/ERP).

Финансовая грамотность: контроль бюджетов, прогнозирование затрат, управление изменениями сметы.

Лидерские и коммуникативные навыки, опыт управления междисциплинарными командами.

Наличие допусков/сертификатов в зависимости от вида работ (например, по монтажу, пусконаладке) — преимущество.

Владение английским языком — преимущество для международных проектов.

Должностные обязанности Руководителя строительного проекта

Формирование и утверждение рабочей документации проекта, контроль соответствия работ проектным решениям.

Разработка детализированных планов проекта, графиков выполнения работ, ресурсного плана и контроль их соблюдения.

Формирование, согласование и контроль бюджета проекта; регулярный мониторинг отклонений и управление изменениями (change control).

Организация и координация работ подрядчиков и субподрядчиков, контроль исполнения договорных обязательств и качества работ.

Ведение переговоров и согласование контрактов, дополнительных соглашений и подрядных работ в рамках полномочий.

Обеспечение технического надзора и контроля качества: приемочные испытания, входной контроль материалов, проверка скрытых работ.

Управление рисками проекта: идентификация, оценка, планирование мер по снижению и мониторинг.

Обеспечение соблюдения правил охраны труда, техники безопасности и требований по экологии на строительной площадке.

Контроль материально‑технического обеспечения, логистики, снабжения строительными материалами и оборудованием.

Организация взаимодействия с заказчиком, проектной организацией, органами государственного строительного надзора и другими стейкхолдерами.

Подготовка объектов к пусконаладочным работам, участие в комиссии по приёмке в эксплуатацию, передача объектов заказчику.

Ведение проектной документации, журналов, актов выполненных работ, дефектных ведомостей и закрывающей документации.

Подготовка и исполнение графиков испытаний, пусконаладочных работ и гарантийного сопровождения.

Наставничество и управление проектной командой: распределение задач, контроль выполнения, развитие компетенций сотрудников.

Отчетность Руководителя строительного проекта

Руководитель строительного проекта подотчётен директору проекта / генеральному директору / заказчику и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по ходу работ и рискам;

месячные и квартальные отчёты по выполнению графика и бюджета, отклонениям и корректирующим действиям;

акты выполненных работ, журналы скрытых работ, приёмочные акты и дефектные ведомости;

отчёты по качеству, испытаниям и пусконаладочным мероприятиям;

документы по инцидентам и мероприятиям по охране труда;

документы для получения разрешений и подписания этапов (календарные планы, планы ресурсов, финансовые отчёты).

Права Руководителя строительного проекта

Запрашивать у смежных подразделений и подрядчиков информацию, документы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта.

Приостанавливать или ограничивать работы подрядчика при выявлении угрозы безопасности, низкого качества или несоответствия проектной документации.

Заключать и согласовывать подрядные и дополнительные соглашения в пределах делегованных полномочий.

Утверждать планы закупок материалов и оборудования в рамках утверждённого бюджета и процедур.

Вносить предложения по оптимизации графиков, затрат и технических решений на рассмотрение руководства.

Инициировать привлечение экспертиз и независимых проверок для оценки качества и соответствия выполненных работ.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя строительного проекта

Основные KPI: соблюдение сроков (Schedule Performance), отклонение по бюджету (Cost Variance), качество выполнения работ, уровень безопасности (количество инцидентов), удовлетворённость заказчика.

Примерные целевые значения KPI: Выполнение календарного плана ≥ 95% (по ключевым вехам); Отклонение бюджета (по скорректированной смете) ≤ ±5%; Количество НС/Травм на площадке — 0 (или минимальное значение в рамках уровней риска); Процент выполненных работ без существенных замечаний по качеству ≥ 98%; Удовлетворённость заказчика по приёмке этапов ≥ 4.5 / 5.

Руководитель проекта несёт ответственность за своевременную реализацию проекта, соблюдение бюджетных и качественных показателей, выполнение требований по безопасности и надёжность вводимых решений. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Руководителя строительного проекта в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор руководителей строительных проектов с подтверждённым опытом реализации крупных и средних объектов (ЖК, коммерческая недвижимость, инфраструктура, промышленное строительство).

Проверка практических навыков: управление сметой, планирование ресурсов, кейсы по управлению рисками, опыт прохождения экспертиз и приёмки.

Оценка знаний нормативов (СНиП, СП, ГОСТ), HSE‑компетенций и опыта взаимодействия с контролирующими органами.

Тестовые кейсы, проверка рекомендаций и бэкграунда, оценка управленческих компетенций и стиля взаимодействия с заказчиком.

Сопровождение адаптации: probation‑период, сопровождение интеграции в команду и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора руководителя строительного проекта, способного обеспечить сдачу объекта в срок, в бюджете и с нужным качеством, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать профессионала с подтверждённым опытом, управленческими компетенциями и пониманием строительных рисков.