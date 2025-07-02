Должностная инструкция руководителя физического воспитания

Общие положения:

Руководитель физического воспитания отвечает за организацию и развитие физической культуры и спорта в образовательном учреждении, а также за внедрение программ физической активности для учащихся.

— Высшее образование в области физической культуры и спорта или педагогике.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

— Знание современных методик преподавания физической культуры и спортивного менеджмента.

— Умение работать с детьми и подростками, коммуникабельность.

— Организация учебного процесса: Планирование и проведение занятий по физической культуре, создание учебных программ.

— Разработка спортивных мероприятий: Организация спортивных праздников, соревнований и турниров для учащихся.

— Контроль и оценка успеваемости: Оценка физической подготовки учащихся и ведение документации по результатам занятий.

— Сотрудничество с педагогическим коллективом: Взаимодействие с другими учителями и администрацией для интеграции физической культуры в общую образовательную программу.

— Популяризация здорового образа жизни: Проведение информационных и просветительских мероприятий о важности физической активности.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением правил безопасности во время проведения спортивных мероприятий и занятий.

Отчетность Руководителя физического воспитания:

Руководитель физического воспитания обязан предоставлять отчеты о проведенной деятельности, достижениях учащихся и эффективности программ.

Права Руководителя физического воспитания:

— Запрашивать необходимые ресурсы для проведения занятий и мероприятий.

— Вносить предложения по улучшению спортивной инфраструктуры учебного заведения.

Эффективность работы руководителя физического воспитания оценивается по следующим критериям:

— Уровень физической подготовки учащихся.

— Участие и результаты в спортивных мероприятиях.

— Уровень вовлеченности учащихся в занятия физической культурой.

