Должностные обязанности Руководитель физического воспитания
Должностная инструкция руководителя физического воспитания
Общие положения:
Руководитель физического воспитания отвечает за организацию и развитие физической культуры и спорта в образовательном учреждении, а также за внедрение программ физической активности для учащихся.
— Высшее образование в области физической культуры и спорта или педагогике.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание современных методик преподавания физической культуры и спортивного менеджмента.
— Умение работать с детьми и подростками, коммуникабельность.
— Организация учебного процесса: Планирование и проведение занятий по физической культуре, создание учебных программ.
— Разработка спортивных мероприятий: Организация спортивных праздников, соревнований и турниров для учащихся.
— Контроль и оценка успеваемости: Оценка физической подготовки учащихся и ведение документации по результатам занятий.
— Сотрудничество с педагогическим коллективом: Взаимодействие с другими учителями и администрацией для интеграции физической культуры в общую образовательную программу.
— Популяризация здорового образа жизни: Проведение информационных и просветительских мероприятий о важности физической активности.
— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением правил безопасности во время проведения спортивных мероприятий и занятий.
Отчетность Руководителя физического воспитания:
Руководитель физического воспитания обязан предоставлять отчеты о проведенной деятельности, достижениях учащихся и эффективности программ.
Права Руководителя физического воспитания:
— Запрашивать необходимые ресурсы для проведения занятий и мероприятий.
— Вносить предложения по улучшению спортивной инфраструктуры учебного заведения.
Эффективность работы руководителя физического воспитания оценивается по следующим критериям:
— Уровень физической подготовки учащихся.
— Участие и результаты в спортивных мероприятиях.
— Уровень вовлеченности учащихся в занятия физической культурой.
