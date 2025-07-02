Должностные обязанности Руководитель физического воспитания

Должностная инструкция руководителя физического воспитания

Общие положения:
Руководитель физического воспитания отвечает за организацию и развитие физической культуры и спорта в образовательном учреждении, а также за внедрение программ физической активности для учащихся.

— Высшее образование в области физической культуры и спорта или педагогике.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание современных методик преподавания физической культуры и спортивного менеджмента.
— Умение работать с детьми и подростками, коммуникабельность.

— Организация учебного процесса: Планирование и проведение занятий по физической культуре, создание учебных программ.

— Разработка спортивных мероприятий: Организация спортивных праздников, соревнований и турниров для учащихся.

— Контроль и оценка успеваемости: Оценка физической подготовки учащихся и ведение документации по результатам занятий.

— Сотрудничество с педагогическим коллективом: Взаимодействие с другими учителями и администрацией для интеграции физической культуры в общую образовательную программу.

— Популяризация здорового образа жизни: Проведение информационных и просветительских мероприятий о важности физической активности.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением правил безопасности во время проведения спортивных мероприятий и занятий.

Отчетность Руководителя физического воспитания:

Руководитель физического воспитания обязан предоставлять отчеты о проведенной деятельности, достижениях учащихся и эффективности программ.

Права Руководителя физического воспитания:

— Запрашивать необходимые ресурсы для проведения занятий и мероприятий.
— Вносить предложения по улучшению спортивной инфраструктуры учебного заведения.

Эффективность работы руководителя физического воспитания оценивается по следующим критериям:

— Уровень физической подготовки учащихся.
— Участие и результаты в спортивных мероприятиях.
— Уровень вовлеченности учащихся в занятия физической культурой.

Квалифицированный руководитель физического воспитания — важный элемент для формирования здорового образа жизни среди учащихся. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно организовать и развивать физическую культуру в образовательном учреждении.

Мы анализируем уникальные требования вашей школы или колледжа, оцениваем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении руководителей физического воспитания, которые могут обеспечить высокий уровень физической активности и вовлеченности учащихся.

Руководитель физического воспитания, которого мы предложим, станет надежным партнером в развитии спортивной жизни учебного заведения. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с вызовами и активно развивать физическую культуру среди студентов. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

