Должностная инструкция руководителя группы отдела финансовых операций и госзаказа
Общие положения:
Руководитель группы отдела финансовых операций и госзаказа отвечает за организацию и контроль выполнения финансовых операций, связанных с государственными заказами, а также за соблюдение законодательства в области закупок.
— Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерии.
— Опыт работы в сфере финансов или госзаказов не менее 3 лет, из них 1 год на руководящей должности.
— Знание законодательства о государственных закупках и финансах.
— Умение работать с финансовыми отчетами и аналитикой.
— Организация финансовых операций: Разработка и реализация алгоритмов выполнения финансовых операций, связанных с выполнением госзаказов.
— Контроль за соблюдением законодательства: Обеспечение соответствия финансовых операций требованиям законодательства и внутренним регламентам компании.
— Анализ и отчетность: Подготовка и анализ финансовых отчетов по исполнению госзаказов, представление их руководству.
— Координация работы группы: Руководство и обеспечение эффективного выполнения задач членами группы, обучение и развитие сотрудников.
— Взаимодействие с государственными органами: Установление и поддержание партнерских отношений с госорганами и контролирующими инстанциями.
— Оптимизация процессов: Поиск и внедрение решений для оптимизации финансовых операций и улучшения качества осуществления госзаказов.
Руководитель группы обязан предоставлять регулярные отчеты о выполнении финансовых операций и состоянии госзаказов.
Руководитель группы отдела финансовых операций и госзаказа имеет право:
— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов управления финансами и госзаказами.
Эффективность работы руководителя группы оценивается по следующим критериям:
— Качество и своевременность выполнения финансовых операций.
— Соответствие динамики выполнения госзаказов установленным требованиям.
— Уровень профессионализма и результативности членов группы.
