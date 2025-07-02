Должностная инструкция руководителя группы отдела финансовых операций и госзаказа

Общие положения:

Руководитель группы отдела финансовых операций и госзаказа отвечает за организацию и контроль выполнения финансовых операций, связанных с государственными заказами, а также за соблюдение законодательства в области закупок.

— Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерии.

— Опыт работы в сфере финансов или госзаказов не менее 3 лет, из них 1 год на руководящей должности.

— Знание законодательства о государственных закупках и финансах.

— Умение работать с финансовыми отчетами и аналитикой.

— Организация финансовых операций: Разработка и реализация алгоритмов выполнения финансовых операций, связанных с выполнением госзаказов.

— Контроль за соблюдением законодательства: Обеспечение соответствия финансовых операций требованиям законодательства и внутренним регламентам компании.

— Анализ и отчетность: Подготовка и анализ финансовых отчетов по исполнению госзаказов, представление их руководству.

— Координация работы группы: Руководство и обеспечение эффективного выполнения задач членами группы, обучение и развитие сотрудников.

— Взаимодействие с государственными органами: Установление и поддержание партнерских отношений с госорганами и контролирующими инстанциями.

— Оптимизация процессов: Поиск и внедрение решений для оптимизации финансовых операций и улучшения качества осуществления госзаказов.

Руководитель группы обязан предоставлять регулярные отчеты о выполнении финансовых операций и состоянии госзаказов.

Руководитель группы отдела финансовых операций и госзаказа имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов управления финансами и госзаказами.

Эффективность работы руководителя группы оценивается по следующим критериям:

— Качество и своевременность выполнения финансовых операций.

— Соответствие динамики выполнения госзаказов установленным требованиям.

— Уровень профессионализма и результативности членов группы.

Квалифицированный руководитель группы отдела финансовых операций и госзаказа — важный элемент для успешного выполнения и контроля государственных закупок. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных эффективно управлять финансовыми потоками и обеспечивать выполнение госзаказов на высоком уровне.

