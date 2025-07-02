Должностная инструкция руководителя группы по инвентаризации строений и сооружений

Общие положения:

Руководитель группы по инвентаризации отвечает за организацию и управление процессом инвентаризации строений и сооружений, а также за сбор, обработку и анализ данных о состоянии объектов.

— Высшее образование в области строительства, архитектуры или экономики.

— Опыт работы в инвентаризации объектов недвижимости не менее 3 лет, из них 1 год на руководящей должности.

— Знание методов инвентаризации и оценки состояния строений и сооружений.

— Умение работать с технической документацией.

— Организация процесса инвентаризации: Разработка и реализация плана инвентаризации объектов, распределение задач среди членов группы.

— Сбор данных: Проведение обследований и сбор данных о состоянии строений и сооружений, а также о характеристиках объектов.

— Анализ информации: Обработка полученных данных, подготовка аналитических отчетов о состоянии объектов для внутреннего использования и представления руководству.

— Координация работы группы: Обучение и наставничество членов группы, контроль выполнения задач и соблюдения сроков.

— Взаимодействие с другими службами: Сотрудничество с различными подразделениями, обеспечивающее качественное выполнение инвентаризации.

— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения стандартов качества и безопасности в процессе инвентаризации объектов.

Руководитель группы должен предоставлять регулярные отчеты о проделанной работе и результатах инвентаризации.

Руководитель группы по инвентаризации имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и техническую документацию для выполнения задач.

— Предлагать изменения и улучшения в процессах инвентаризации.

Эффективность работы руководителя группы оценивается по следующим критериям:

— Качество подготовки отчетов и точность собранных данных.

— Соблюдение сроков выполнения инвентаризации.

— Уровень профессионализма и мотивации членов группы.

Квалифицированный руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений — ключевая фигура для обеспечения точности и надежности информации о состоянии объектов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных организовывать и выполнять инвентаризацию на высоком уровне.

