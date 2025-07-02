Должностные обязанности Руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений

Должностная инструкция руководителя группы по инвентаризации строений и сооружений

Общие положения:
Руководитель группы по инвентаризации отвечает за организацию и управление процессом инвентаризации строений и сооружений, а также за сбор, обработку и анализ данных о состоянии объектов.

— Высшее образование в области строительства, архитектуры или экономики.
— Опыт работы в инвентаризации объектов недвижимости не менее 3 лет, из них 1 год на руководящей должности.
— Знание методов инвентаризации и оценки состояния строений и сооружений.
— Умение работать с технической документацией.

— Организация процесса инвентаризации: Разработка и реализация плана инвентаризации объектов, распределение задач среди членов группы.

— Сбор данных: Проведение обследований и сбор данных о состоянии строений и сооружений, а также о характеристиках объектов.

— Анализ информации: Обработка полученных данных, подготовка аналитических отчетов о состоянии объектов для внутреннего использования и представления руководству.

— Координация работы группы: Обучение и наставничество членов группы, контроль выполнения задач и соблюдения сроков.

— Взаимодействие с другими службами: Сотрудничество с различными подразделениями, обеспечивающее качественное выполнение инвентаризации.

— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения стандартов качества и безопасности в процессе инвентаризации объектов.

Руководитель группы должен предоставлять регулярные отчеты о проделанной работе и результатах инвентаризации.

Руководитель группы по инвентаризации имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и техническую документацию для выполнения задач.
— Предлагать изменения и улучшения в процессах инвентаризации.

Эффективность работы руководителя группы оценивается по следующим критериям:

— Качество подготовки отчетов и точность собранных данных.
— Соблюдение сроков выполнения инвентаризации.
— Уровень профессионализма и мотивации членов группы.

Квалифицированный руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений — ключевая фигура для обеспечения точности и надежности информации о состоянии объектов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных организовывать и выполнять инвентаризацию на высоком уровне.

Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, способных успешно реализовывать проекты инвентаризации и обеспечивать высокое качество работы.

Руководитель группы, которого мы предложим, станет надежным лидером для вашей команды, обеспечивая точные данные и эффективное управление процессами инвентаризации. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с вызовами и активно развивать инвентаризационные процессы. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

