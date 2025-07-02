Должностные обязанности Руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений
Должностная инструкция руководителя группы по инвентаризации строений и сооружений
Общие положения:
Руководитель группы по инвентаризации отвечает за организацию и управление процессом инвентаризации строений и сооружений, а также за сбор, обработку и анализ данных о состоянии объектов.
— Высшее образование в области строительства, архитектуры или экономики.
— Опыт работы в инвентаризации объектов недвижимости не менее 3 лет, из них 1 год на руководящей должности.
— Знание методов инвентаризации и оценки состояния строений и сооружений.
— Умение работать с технической документацией.
— Организация процесса инвентаризации: Разработка и реализация плана инвентаризации объектов, распределение задач среди членов группы.
— Сбор данных: Проведение обследований и сбор данных о состоянии строений и сооружений, а также о характеристиках объектов.
— Анализ информации: Обработка полученных данных, подготовка аналитических отчетов о состоянии объектов для внутреннего использования и представления руководству.
— Координация работы группы: Обучение и наставничество членов группы, контроль выполнения задач и соблюдения сроков.
— Взаимодействие с другими службами: Сотрудничество с различными подразделениями, обеспечивающее качественное выполнение инвентаризации.
— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения стандартов качества и безопасности в процессе инвентаризации объектов.
Руководитель группы должен предоставлять регулярные отчеты о проделанной работе и результатах инвентаризации.
Руководитель группы по инвентаризации имеет право:
— Запрашивать необходимые ресурсы и техническую документацию для выполнения задач.
— Предлагать изменения и улучшения в процессах инвентаризации.
Эффективность работы руководителя группы оценивается по следующим критериям:
— Качество подготовки отчетов и точность собранных данных.
— Соблюдение сроков выполнения инвентаризации.
— Уровень профессионализма и мотивации членов группы.
