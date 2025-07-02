Общие положения Руководителя IT отдела

Руководитель IT отдела — ключевой управленец, ответственный за формирование и реализацию IT‑стратегии компании, управление командой инженеров и разработчиков, обеспечение стабильной и безопасной работы IT‑инфраструктуры и приложений. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, политиками информационной безопасности и бюджетными ограничениями, подчиняется непосредственно топ‑менеджменту (CTO/CEO).

Квалификационные требования Руководителя IT отдела

Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, компьютерных наук или эквивалентный практический опыт.

Опыт управленческой работы в IT от 3 лет для уровня Head и от 5 лет для уровня IT‑директора.

Понимание полного цикла разработки ПО и эксплуатации: архитектура, DevOps, CI/CD, SRE‑подходы.

Знания облачных платформ (AWS/Azure/GCP), контейнеризации (Docker, Kubernetes) и IaC (Terraform/CloudFormation).

Опыт управления инфраструктурой, сетями, СУБД, системами резервного копирования и мониторинга.

Глубокие знания информационной безопасности, политики доступа, шифрования и комплаенс‑требований.

Навыки бюджетирования IT, оценки TCO, оптимизации затрат и управления закупками.

Опыт формирования и развития команд (набор, менторство, KPI, оценка эффективности).

Навыки проектного управления: SCRUM/Kanban, управление портфелем IT‑проектов.

Коммуникационные навыки для взаимодействия с бизнес‑подразделениями и советом директоров; английский — технический уровень.

Должностные обязанности Руководителя IT отдела

Формирование и реализация IT‑стратегии в соответствии с бизнес‑целями компании.

Управление IT‑отделом: найм, развитие, мотивация и оценка эффективности сотрудников.

Обеспечение стабильности, доступности и производительности IT‑сервисов; управление инцидентами и инцидент‑реакцией.

Курирование архитектуры решений, выбор технологического стека и стандартов разработки.

Внедрение и развитие практик DevOps/SRE, автоматизация CI/CD, инфраструктуры как кода и мониторинга.

Обеспечение информационной безопасности: политика доступа, управление уязвимостями, резервное копирование, DR‑планы.

Управление IT‑бюджетом: планирование расходов, оптимизация затрат, контроль закупок и подрядчиков.

Координация проектов цифровой трансформации, управление портфелем IT‑проектов и приоритизация задач.

Взаимодействие с бизнес‑подразделениями: оценка требований, SLA, коммерческая согласованность IT‑решений.

Управление отношениями с внешними поставщиками и подрядчиками, включая SLA и качество поставки.

Подготовка и представление управленческой отчетности, KPI и технико‑экономических обоснований для руководства.

Обеспечение комплаенса с нормативными требованиями (GDPR, локальные законы, отраслевые стандарты).

Отчетность Руководителя IT отдела

Руководитель IT отдела подотчётен CEO/CTO и предоставляет:

регулярные статус‑отчёты по состоянию инфраструктуры, инцидентам и проектам (еженедельно/ежемесячно);

отчёты по соблюдению SLA и метрикам доступности;

бюджеты и отчёты по расходам, экономии и прогнозам;

post‑mortem по инцидентам и планы по их предотвращению;

дорожные карты развития IT и инициативы по цифровой трансформации.

Права Руководителя IT отдела

Принимать решения по технологическим стандартам, архитектуре и приоритетам в рамках утверждённого бюджета.

Запрашивать у руководителей подразделений информацию и ресурсы, необходимые для реализации IT‑инициатив.

Отбирать и заключать договоры с поставщиками и подрядчиками в пределах делегированных полномочий.

Останавливать релиз или внедрение технологий при выявлении рисков безопасности или критических дефектов.

Вносить предложения по изменению организационной структуры IT и кадровым решениям.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя IT отдела

Критерии эффективности: доступность сервисов, скорость реализации проектов, соответствие бюджета, уровень безопасности и удовлетворённость внутренних клиентов.

Основные метрики (KPI): доступность ключевых сервисов (uptime); MTTR при инцидентах; процент выполненных проектов в срок и в рамках бюджета; количество и критичность уязвимостей в продакшне; удовлетворённость внутренних заказчиков (CSAT); текучесть персонала и индекс вовлечённости.

Руководитель IT отдела несёт ответственность за корректность архитектурных решений, обеспечение безопасности и доступности сервисов, исполнение бюджета и соблюдение внутренних регламентов. За нарушения применяются меры согласно корпоративным правилам и трудовому законодательству.

