Должностные обязанности Руководитель IT отдела
Общие положения Руководителя IT отдела
Руководитель IT отдела — ключевой управленец, ответственный за формирование и реализацию IT‑стратегии компании, управление командой инженеров и разработчиков, обеспечение стабильной и безопасной работы IT‑инфраструктуры и приложений. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, политиками информационной безопасности и бюджетными ограничениями, подчиняется непосредственно топ‑менеджменту (CTO/CEO).
Квалификационные требования Руководителя IT отдела
- Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, компьютерных наук или эквивалентный практический опыт.
- Опыт управленческой работы в IT от 3 лет для уровня Head и от 5 лет для уровня IT‑директора.
- Понимание полного цикла разработки ПО и эксплуатации: архитектура, DevOps, CI/CD, SRE‑подходы.
- Знания облачных платформ (AWS/Azure/GCP), контейнеризации (Docker, Kubernetes) и IaC (Terraform/CloudFormation).
- Опыт управления инфраструктурой, сетями, СУБД, системами резервного копирования и мониторинга.
- Глубокие знания информационной безопасности, политики доступа, шифрования и комплаенс‑требований.
- Навыки бюджетирования IT, оценки TCO, оптимизации затрат и управления закупками.
- Опыт формирования и развития команд (набор, менторство, KPI, оценка эффективности).
- Навыки проектного управления: SCRUM/Kanban, управление портфелем IT‑проектов.
- Коммуникационные навыки для взаимодействия с бизнес‑подразделениями и советом директоров; английский — технический уровень.
Должностные обязанности Руководителя IT отдела
- Формирование и реализация IT‑стратегии в соответствии с бизнес‑целями компании.
- Управление IT‑отделом: найм, развитие, мотивация и оценка эффективности сотрудников.
- Обеспечение стабильности, доступности и производительности IT‑сервисов; управление инцидентами и инцидент‑реакцией.
- Курирование архитектуры решений, выбор технологического стека и стандартов разработки.
- Внедрение и развитие практик DevOps/SRE, автоматизация CI/CD, инфраструктуры как кода и мониторинга.
- Обеспечение информационной безопасности: политика доступа, управление уязвимостями, резервное копирование, DR‑планы.
- Управление IT‑бюджетом: планирование расходов, оптимизация затрат, контроль закупок и подрядчиков.
- Координация проектов цифровой трансформации, управление портфелем IT‑проектов и приоритизация задач.
- Взаимодействие с бизнес‑подразделениями: оценка требований, SLA, коммерческая согласованность IT‑решений.
- Управление отношениями с внешними поставщиками и подрядчиками, включая SLA и качество поставки.
- Подготовка и представление управленческой отчетности, KPI и технико‑экономических обоснований для руководства.
- Обеспечение комплаенса с нормативными требованиями (GDPR, локальные законы, отраслевые стандарты).
Отчетность Руководителя IT отдела
Руководитель IT отдела подотчётен CEO/CTO и предоставляет:
- регулярные статус‑отчёты по состоянию инфраструктуры, инцидентам и проектам (еженедельно/ежемесячно);
- отчёты по соблюдению SLA и метрикам доступности;
- бюджеты и отчёты по расходам, экономии и прогнозам;
- post‑mortem по инцидентам и планы по их предотвращению;
- дорожные карты развития IT и инициативы по цифровой трансформации.
Права Руководителя IT отдела
- Принимать решения по технологическим стандартам, архитектуре и приоритетам в рамках утверждённого бюджета.
- Запрашивать у руководителей подразделений информацию и ресурсы, необходимые для реализации IT‑инициатив.
- Отбирать и заключать договоры с поставщиками и подрядчиками в пределах делегированных полномочий.
- Останавливать релиз или внедрение технологий при выявлении рисков безопасности или критических дефектов.
- Вносить предложения по изменению организационной структуры IT и кадровым решениям.
Критерии эффективности и ответственность Руководителя IT отдела
- Критерии эффективности: доступность сервисов, скорость реализации проектов, соответствие бюджета, уровень безопасности и удовлетворённость внутренних клиентов.
- Основные метрики (KPI):
- доступность ключевых сервисов (uptime);
- MTTR при инцидентах;
- процент выполненных проектов в срок и в рамках бюджета;
- количество и критичность уязвимостей в продакшне;
- удовлетворённость внутренних заказчиков (CSAT);
- текучесть персонала и индекс вовлечённости.
- Руководитель IT отдела несёт ответственность за корректность архитектурных решений, обеспечение безопасности и доступности сервисов, исполнение бюджета и соблюдение внутренних регламентов. За нарушения применяются меры согласно корпоративным правилам и трудовому законодательству.
