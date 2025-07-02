Должностные обязанности Руководитель IT отдела

Общие положения Руководителя IT отдела

Руководитель IT отдела — ключевой управленец, ответственный за формирование и реализацию IT‑стратегии компании, управление командой инженеров и разработчиков, обеспечение стабильной и безопасной работы IT‑инфраструктуры и приложений. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, политиками информационной безопасности и бюджетными ограничениями, подчиняется непосредственно топ‑менеджменту (CTO/CEO).

Квалификационные требования Руководителя IT отдела

  • Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, компьютерных наук или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт управленческой работы в IT от 3 лет для уровня Head и от 5 лет для уровня IT‑директора.
  • Понимание полного цикла разработки ПО и эксплуатации: архитектура, DevOps, CI/CD, SRE‑подходы.
  • Знания облачных платформ (AWS/Azure/GCP), контейнеризации (Docker, Kubernetes) и IaC (Terraform/CloudFormation).
  • Опыт управления инфраструктурой, сетями, СУБД, системами резервного копирования и мониторинга.
  • Глубокие знания информационной безопасности, политики доступа, шифрования и комплаенс‑требований.
  • Навыки бюджетирования IT, оценки TCO, оптимизации затрат и управления закупками.
  • Опыт формирования и развития команд (набор, менторство, KPI, оценка эффективности).
  • Навыки проектного управления: SCRUM/Kanban, управление портфелем IT‑проектов.
  • Коммуникационные навыки для взаимодействия с бизнес‑подразделениями и советом директоров; английский — технический уровень.

Должностные обязанности Руководителя IT отдела

  • Формирование и реализация IT‑стратегии в соответствии с бизнес‑целями компании.
  • Управление IT‑отделом: найм, развитие, мотивация и оценка эффективности сотрудников.
  • Обеспечение стабильности, доступности и производительности IT‑сервисов; управление инцидентами и инцидент‑реакцией.
  • Курирование архитектуры решений, выбор технологического стека и стандартов разработки.
  • Внедрение и развитие практик DevOps/SRE, автоматизация CI/CD, инфраструктуры как кода и мониторинга.
  • Обеспечение информационной безопасности: политика доступа, управление уязвимостями, резервное копирование, DR‑планы.
  • Управление IT‑бюджетом: планирование расходов, оптимизация затрат, контроль закупок и подрядчиков.
  • Координация проектов цифровой трансформации, управление портфелем IT‑проектов и приоритизация задач.
  • Взаимодействие с бизнес‑подразделениями: оценка требований, SLA, коммерческая согласованность IT‑решений.
  • Управление отношениями с внешними поставщиками и подрядчиками, включая SLA и качество поставки.
  • Подготовка и представление управленческой отчетности, KPI и технико‑экономических обоснований для руководства.
  • Обеспечение комплаенса с нормативными требованиями (GDPR, локальные законы, отраслевые стандарты).

Отчетность Руководителя IT отдела

Руководитель IT отдела подотчётен CEO/CTO и предоставляет:

  • регулярные статус‑отчёты по состоянию инфраструктуры, инцидентам и проектам (еженедельно/ежемесячно);
  • отчёты по соблюдению SLA и метрикам доступности;
  • бюджеты и отчёты по расходам, экономии и прогнозам;
  • post‑mortem по инцидентам и планы по их предотвращению;
  • дорожные карты развития IT и инициативы по цифровой трансформации.

Права Руководителя IT отдела

  • Принимать решения по технологическим стандартам, архитектуре и приоритетам в рамках утверждённого бюджета.
  • Запрашивать у руководителей подразделений информацию и ресурсы, необходимые для реализации IT‑инициатив.
  • Отбирать и заключать договоры с поставщиками и подрядчиками в пределах делегированных полномочий.
  • Останавливать релиз или внедрение технологий при выявлении рисков безопасности или критических дефектов.
  • Вносить предложения по изменению организационной структуры IT и кадровым решениям.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя IT отдела

  • Критерии эффективности: доступность сервисов, скорость реализации проектов, соответствие бюджета, уровень безопасности и удовлетворённость внутренних клиентов.
  • Основные метрики (KPI):
    • доступность ключевых сервисов (uptime);
    • MTTR при инцидентах;
    • процент выполненных проектов в срок и в рамках бюджета;
    • количество и критичность уязвимостей в продакшне;
    • удовлетворённость внутренних заказчиков (CSAT);
    • текучесть персонала и индекс вовлечённости.
  • Руководитель IT отдела несёт ответственность за корректность архитектурных решений, обеспечение безопасности и доступности сервисов, исполнение бюджета и соблюдение внутренних регламентов. За нарушения применяются меры согласно корпоративным правилам и трудовому законодательству.

