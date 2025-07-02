Общие положения Руководителя IT-проектов

Руководитель IT‑проектов — специалист, отвечающий за планирование, реализацию и закрытие IT‑проектов в срок, в рамках бюджета и с необходимым качеством. Обеспечивает взаимодействие между стейкхолдерами, командой разработки, продуктовой и операционной дисциплинами, внедряет проектные практики (Agile/Waterfall/Scrum) и стандарты PMO. Действует в рамках корпоративной стратегии, процедур управления изменениями и регламентов безопасности.

Квалификационные требования Руководителя IT-проектов

Высшее образование в области ИТ, управления проектами, экономики или смежных дисциплин.

Опыт управления IT‑проектами от 3 лет (для Middle) и от 5 лет для Senior/Lead.

Знание методологий: Agile (Scrum/Kanban), Waterfall; сертификация — PMP, PRINCE2, PSM/PSPO — преимущество.

Опыт управления бюджетом и ресурсами, работы с внешними подрядчиками.

Навыки управления рисками, составления планов mitigation и проведения ретроспектив.

Владение инструментами управления проектами: Jira, Confluence, MS Project, Trello и пр.

Понимание SDLC, CI/CD‑процессов, инфраструктуры и базовых принципов DevOps.

Коммуникационные навыки: ведение переговоров со стейкхолдерами, презентации, фасилитация встреч.

Умение оценивать трудоёмкость задач (estimation), формировать roadmap и управлять зависимостями.

Личные качества: лидерство, принятие решений, стрессоустойчивость, умение работать в кросс‑функциональных командах.

Английский — уровень, достаточный для общения с международными командами и чтения документации.

Должностные обязанности Руководителя IT-проектов

Инициирование, планирование, запуск и закрытие IT‑проектов в соответствии с утверждёнными целями и KPI.

Формирование проектного плана: scope, roadmap, расписание (milestones), распределение ресурсов и бюджет.

Координация кросс‑функциональных команд (dev, QA, product, infra, security) и внешних подрядчиков.

Управление требованиями и изменениями: приём, приоритизация, оценка влияния на сроки/бюджет.

Обеспечение качества поставки: контроль выполнения acceptance‑критериев, тестирование и релиз‑процедуры.

Ведение коммуникации со стейкхолдерами: регулярные статус‑обзоры, демонстрации, управление ожиданиями.

Управление рисками: идентификация, оценка, планирование мер по снижению и мониторинг.

Контроль финансовых показателей проекта: исполнение бюджета, прогнозы, контроль затрат.

Внедрение и поддержание проектных процессов (ритуалы Scrum, статус‑репорты, ретроспективы).

Подготовка проектной документации: PID, RAID‑реестр, диаграммы Gantt, планы релизов, post‑mortem.

Менторство проектных менеджеров и взаимодействие с PMO при стандартизации практик.

Обеспечение комплаенса, безопасности данных и соответствия нормативным требованиям проекта.

Отчетность Руководителя IT-проектов

Руководитель IT‑проектов подотчётен руководителю департамента, PMO или CTO и предоставляет:

регулярные статус‑отчёты (ежедневные/еженедельные/месячные);

обновлённые roadmap и прогнозы выполнения проекта;

финансовые отчёты по бюджету, отклонениям и рискам;

post‑mortem и отчёты по инцидентам после критических ошибок;

документы по закрытию проекта и результатам по KPI.

Права Руководителя IT-проектов

Приостанавливать релизы/фичи или требовать блокировки изменений при наличии критического риска.

Запрашивать ресурсы и информацию у функциональных подразделений в пределах полномочий.

Принимать решения по приоритетам задач в рамках проекта и согласованных критериев.

Вносить предложения по изменению процессов, инструментов и архитектурных решений.

Инициировать аудит качества проекта и запросы на внешние экспертизы при необходимости.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя IT-проектов

Критерии эффективности: своевременность поставок, соблюдение бюджета, качество релизов, удовлетворённость стейкхолдеров и устойчивость продукта.

Основные KPI: соблюдение сроков по milestones (% on‑time delivery); отклонение фактического бюджета от планового (% variance); количество критических дефектов в продакшне (post‑release); соблюдение объёма работ (scope adherence); удовлетворённость заказчика/продукта (NPS/internal CSAT); lead time и cycle time для фич.

Руководитель несёт ответственность за результат проекта, корректность управленческих решений, обеспечение безопасности данных и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

