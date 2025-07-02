Должностные обязанности Руководитель IT-проектов

Общие положения Руководителя IT-проектов

Руководитель IT‑проектов — специалист, отвечающий за планирование, реализацию и закрытие IT‑проектов в срок, в рамках бюджета и с необходимым качеством. Обеспечивает взаимодействие между стейкхолдерами, командой разработки, продуктовой и операционной дисциплинами, внедряет проектные практики (Agile/Waterfall/Scrum) и стандарты PMO. Действует в рамках корпоративной стратегии, процедур управления изменениями и регламентов безопасности.

Квалификационные требования Руководителя IT-проектов

  • Высшее образование в области ИТ, управления проектами, экономики или смежных дисциплин.
  • Опыт управления IT‑проектами от 3 лет (для Middle) и от 5 лет для Senior/Lead.
  • Знание методологий: Agile (Scrum/Kanban), Waterfall; сертификация — PMP, PRINCE2, PSM/PSPO — преимущество.
  • Опыт управления бюджетом и ресурсами, работы с внешними подрядчиками.
  • Навыки управления рисками, составления планов mitigation и проведения ретроспектив.
  • Владение инструментами управления проектами: Jira, Confluence, MS Project, Trello и пр.
  • Понимание SDLC, CI/CD‑процессов, инфраструктуры и базовых принципов DevOps.
  • Коммуникационные навыки: ведение переговоров со стейкхолдерами, презентации, фасилитация встреч.
  • Умение оценивать трудоёмкость задач (estimation), формировать roadmap и управлять зависимостями.
  • Личные качества: лидерство, принятие решений, стрессоустойчивость, умение работать в кросс‑функциональных командах.
  • Английский — уровень, достаточный для общения с международными командами и чтения документации.

Должностные обязанности Руководителя IT-проектов

  • Инициирование, планирование, запуск и закрытие IT‑проектов в соответствии с утверждёнными целями и KPI.
  • Формирование проектного плана: scope, roadmap, расписание (milestones), распределение ресурсов и бюджет.
  • Координация кросс‑функциональных команд (dev, QA, product, infra, security) и внешних подрядчиков.
  • Управление требованиями и изменениями: приём, приоритизация, оценка влияния на сроки/бюджет.
  • Обеспечение качества поставки: контроль выполнения acceptance‑критериев, тестирование и релиз‑процедуры.
  • Ведение коммуникации со стейкхолдерами: регулярные статус‑обзоры, демонстрации, управление ожиданиями.
  • Управление рисками: идентификация, оценка, планирование мер по снижению и мониторинг.
  • Контроль финансовых показателей проекта: исполнение бюджета, прогнозы, контроль затрат.
  • Внедрение и поддержание проектных процессов (ритуалы Scrum, статус‑репорты, ретроспективы).
  • Подготовка проектной документации: PID, RAID‑реестр, диаграммы Gantt, планы релизов, post‑mortem.
  • Менторство проектных менеджеров и взаимодействие с PMO при стандартизации практик.
  • Обеспечение комплаенса, безопасности данных и соответствия нормативным требованиям проекта.

Отчетность Руководителя IT-проектов

Руководитель IT‑проектов подотчётен руководителю департамента, PMO или CTO и предоставляет:

  • регулярные статус‑отчёты (ежедневные/еженедельные/месячные);
  • обновлённые roadmap и прогнозы выполнения проекта;
  • финансовые отчёты по бюджету, отклонениям и рискам;
  • post‑mortem и отчёты по инцидентам после критических ошибок;
  • документы по закрытию проекта и результатам по KPI.

Права Руководителя IT-проектов

  • Приостанавливать релизы/фичи или требовать блокировки изменений при наличии критического риска.
  • Запрашивать ресурсы и информацию у функциональных подразделений в пределах полномочий.
  • Принимать решения по приоритетам задач в рамках проекта и согласованных критериев.
  • Вносить предложения по изменению процессов, инструментов и архитектурных решений.
  • Инициировать аудит качества проекта и запросы на внешние экспертизы при необходимости.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя IT-проектов

  • Критерии эффективности: своевременность поставок, соблюдение бюджета, качество релизов, удовлетворённость стейкхолдеров и устойчивость продукта.
  • Основные KPI:
    • соблюдение сроков по milestones (% on‑time delivery);
    • отклонение фактического бюджета от планового (% variance);
    • количество критических дефектов в продакшне (post‑release);
    • соблюдение объёма работ (scope adherence);
    • удовлетворённость заказчика/продукта (NPS/internal CSAT);
    • lead time и cycle time для фич.
  • Руководитель несёт ответственность за результат проекта, корректность управленческих решений, обеспечение безопасности данных и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

