Должностные обязанности Руководитель IT-проектов
Общие положения Руководителя IT-проектов
Руководитель IT‑проектов — специалист, отвечающий за планирование, реализацию и закрытие IT‑проектов в срок, в рамках бюджета и с необходимым качеством. Обеспечивает взаимодействие между стейкхолдерами, командой разработки, продуктовой и операционной дисциплинами, внедряет проектные практики (Agile/Waterfall/Scrum) и стандарты PMO. Действует в рамках корпоративной стратегии, процедур управления изменениями и регламентов безопасности.
Квалификационные требования Руководителя IT-проектов
- Высшее образование в области ИТ, управления проектами, экономики или смежных дисциплин.
- Опыт управления IT‑проектами от 3 лет (для Middle) и от 5 лет для Senior/Lead.
- Знание методологий: Agile (Scrum/Kanban), Waterfall; сертификация — PMP, PRINCE2, PSM/PSPO — преимущество.
- Опыт управления бюджетом и ресурсами, работы с внешними подрядчиками.
- Навыки управления рисками, составления планов mitigation и проведения ретроспектив.
- Владение инструментами управления проектами: Jira, Confluence, MS Project, Trello и пр.
- Понимание SDLC, CI/CD‑процессов, инфраструктуры и базовых принципов DevOps.
- Коммуникационные навыки: ведение переговоров со стейкхолдерами, презентации, фасилитация встреч.
- Умение оценивать трудоёмкость задач (estimation), формировать roadmap и управлять зависимостями.
- Личные качества: лидерство, принятие решений, стрессоустойчивость, умение работать в кросс‑функциональных командах.
- Английский — уровень, достаточный для общения с международными командами и чтения документации.
Должностные обязанности Руководителя IT-проектов
- Инициирование, планирование, запуск и закрытие IT‑проектов в соответствии с утверждёнными целями и KPI.
- Формирование проектного плана: scope, roadmap, расписание (milestones), распределение ресурсов и бюджет.
- Координация кросс‑функциональных команд (dev, QA, product, infra, security) и внешних подрядчиков.
- Управление требованиями и изменениями: приём, приоритизация, оценка влияния на сроки/бюджет.
- Обеспечение качества поставки: контроль выполнения acceptance‑критериев, тестирование и релиз‑процедуры.
- Ведение коммуникации со стейкхолдерами: регулярные статус‑обзоры, демонстрации, управление ожиданиями.
- Управление рисками: идентификация, оценка, планирование мер по снижению и мониторинг.
- Контроль финансовых показателей проекта: исполнение бюджета, прогнозы, контроль затрат.
- Внедрение и поддержание проектных процессов (ритуалы Scrum, статус‑репорты, ретроспективы).
- Подготовка проектной документации: PID, RAID‑реестр, диаграммы Gantt, планы релизов, post‑mortem.
- Менторство проектных менеджеров и взаимодействие с PMO при стандартизации практик.
- Обеспечение комплаенса, безопасности данных и соответствия нормативным требованиям проекта.
Отчетность Руководителя IT-проектов
Руководитель IT‑проектов подотчётен руководителю департамента, PMO или CTO и предоставляет:
- регулярные статус‑отчёты (ежедневные/еженедельные/месячные);
- обновлённые roadmap и прогнозы выполнения проекта;
- финансовые отчёты по бюджету, отклонениям и рискам;
- post‑mortem и отчёты по инцидентам после критических ошибок;
- документы по закрытию проекта и результатам по KPI.
Права Руководителя IT-проектов
- Приостанавливать релизы/фичи или требовать блокировки изменений при наличии критического риска.
- Запрашивать ресурсы и информацию у функциональных подразделений в пределах полномочий.
- Принимать решения по приоритетам задач в рамках проекта и согласованных критериев.
- Вносить предложения по изменению процессов, инструментов и архитектурных решений.
- Инициировать аудит качества проекта и запросы на внешние экспертизы при необходимости.
Критерии эффективности и ответственность Руководителя IT-проектов
- Критерии эффективности: своевременность поставок, соблюдение бюджета, качество релизов, удовлетворённость стейкхолдеров и устойчивость продукта.
- Основные KPI:
- соблюдение сроков по milestones (% on‑time delivery);
- отклонение фактического бюджета от планового (% variance);
- количество критических дефектов в продакшне (post‑release);
- соблюдение объёма работ (scope adherence);
- удовлетворённость заказчика/продукта (NPS/internal CSAT);
- lead time и cycle time для фич.
- Руководитель несёт ответственность за результат проекта, корректность управленческих решений, обеспечение безопасности данных и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Для поиска квалифицированных руководителей IT-проектов обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.